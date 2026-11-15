Taxele se schimbă în România de la 1 ianuarie 2027. Angajații ar putea pierde o facilitate fiscală

SURSA FOTO: Dreamstime - Impozite, taxe, Impozitul minim pe cifra de afaceri

Anul 2027 aduce modificări privind taxele plătite de companiile și angajații din România. Două impozite aplicate firmelor urmează să fie eliminate de la 1 ianuarie. În schimb, salariații remunerați cu salariul minim riscă să piardă o facilitate fiscală. Guvernul pregătește bugetul pentru anul viitor, iar alte modificări rămân în analiză.

Două taxe aplicate companiilor din România urmează să dispară în 2027, potrivit prevederilor fiscale adoptate anterior de Guvern. Măsurile vizează impozitul minim pe cifra de afaceri și impozitul pe construcții.

Potrivit unei analize publicate de Adevărul financiar, unele schimbări sunt deja reglementate, în timp ce altele depind de viitoarele decizii bugetare.

Prima modificare privește impozitul minim pe cifra de afaceri (IMCA). Acesta se aplică societăților cu o cifră de afaceri anuală de peste 50 de milioane de euro, în condițiile prevăzute de lege.

Conform OUG nr. 89/2025, impozitul urmează să fie eliminat începând cu 1 ianuarie 2027.

„2027 va fi primul an fără IMCA”, a confirmat ministrul finanțelor, Alexandru Nazare.

Impozitul a fost criticat de reprezentanții mediului de afaceri deoarece putea afecta inclusiv companiile cu profitabilitate redusă. Calculul acestuia pornea de la cifra de afaceri, nu exclusiv de la profitul impozabil.

A doua modificare vizează impozitul pe construcții, cunoscut și sub denumirea de „taxa pe stâlp”. Eliminarea acestuia este prevăzută de aceeași ordonanță.

Cotele de TVA introduse în 2025 rămân, în prezent, reperul fiscal pentru anul următor. Cota standard este de 21%, iar cea redusă este de 11%.

Totuși, Ministerul Finanțelor urmează să analizeze regimul TVA și impozitul pe profit în cadrul pregătirii bugetului pentru 2027.

Ministrul Alexandru Nazare a confirmat, pe 10 noiembrie, că aceste două categorii de impozite se află în atenția autorităților.

„Cred că publicul general e interesat de niște măsuri importante. Vorbim de TVA, de impozitul pe profit”, spunea Alexandru Nazare, pe 10 noiembrie.

Declarația nu reprezintă un anunț privind majorarea cotelor. Eventualele modificări vor trebui stabilite prin acte normative, în funcție de deciziile Guvernului.

Angajații remunerați cu salariul minim brut ar putea pierde, de la 1 ianuarie 2027, o facilitate fiscală aplicată veniturilor salariale.

OUG nr. 89/2025 stabilește că scutirea pentru o parte din salariul minim este valabilă până la 31 decembrie 2026.

În primele șase luni ale anului 2026, suma exceptată de la impozitul pe venit și contribuțiile sociale a fost de 300 de lei lunar.

Începând cu a doua jumătate a anului, valoarea facilității a fost redusă la 200 de lei lunar.

Dacă măsura nu va fi prelungită, întreaga valoare a salariului minim brut va intra în baza de calcul a obligațiilor fiscale, potrivit regulilor aplicabile.

Această schimbare ar putea reduce venitul net al angajaților, în cazul menținerii aceluiași salariu brut.

Impactul exact nu poate fi stabilit deocamdată. Guvernul nu a decis încă nivelul salariului minim brut care va fi aplicat în 2027.

Premierul Luca Niculescu a transmis că Executivul nu urmărește introducerea unor majorări fiscale în anul 2027. Totuși, deciziile definitive vor depinde de situația bugetară.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a susținut aceeași direcție, invocând necesitatea protejării creșterii economice.

„Nu avem în vedere, nu ne dorim, nu intenționăm și nu vrem să ajungem în situația în care să fim forțați să luăm vreo măsură. Nu cred că ar fi bine pentru România să avem o creștere de taxe în 2027, pentru că vrem să avem creștere economică. Nu vrem măsuri care să afecteze creșterea economică”, a declarat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.

Autoritățile vor trebui să coreleze politica fiscală pentru anul următor cu veniturile și cheltuielile estimate ale statului.

Prin urmare, declarațiile privind evitarea majorărilor nu exclud eventuale ajustări legislative, dacă acestea vor fi considerate necesare în procesul bugetar.

ANAF ar urma să joace un rol important în creșterea veniturilor bugetare din 2027, prin îmbunătățirea colectării obligațiilor fiscale existente.

Guvernul urmărește combaterea evaziunii fiscale și reducerea procedurilor administrative care îngreunează relația dintre contribuabili și instituțiile statului.

Printre obiective se numără simplificarea declarațiilor fiscale și clarificarea obligațiilor de raportare pentru persoane fizice și companii.

Autoritățile analizează și accelerarea rambursărilor de TVA pentru contribuabilii care își respectă obligațiile fiscale.

Alexandru Nazare a anunțat pregătirea unui pachet de simplificare a procedurilor administrative.

„Avem nevoie de simplificare. Avem în pregătire un pachet de simplificare, prin care încercăm să reducem din declarații, să clarificăm anumite formulări, să reducem din birocrație, să vă facem viața mai ușoară”, a spus Alexandru Nazare.

Aceste măsuri urmăresc îmbunătățirea colectării fără introducerea automată a unor impozite suplimentare.

Ministerul Energiei pregătește modificarea mecanismului de sprijin destinat consumatorilor vulnerabili, cu aplicare preconizată de la 1 aprilie 2027.

Noul sistem ar urma să direcționeze ajutoarele către gospodăriile cu venituri reduse, pe baza criteriilor care vor fi stabilite de autorități.

Separat, este analizată posibilitatea reducerii cotei TVA pentru energia electrică, de la 21% la 11%.

O asemenea modificare ar putea influența valoarea facturilor plătite de consumatori. Efectul concret ar depinde de reglementările adoptate și de modul în care reducerea s-ar reflecta în prețul final.

Deocamdată, reducerea TVA la energia electrică nu reprezintă o măsură aprobată. Aplicarea acesteia necesită o decizie legislativă.

Regimul fiscal aplicabil în 2027 va depinde atât de prevederile legislative existente, cât și de eventualele modificări adoptate înaintea noului an bugetar.

Prezentarea proiectului de buget va clarifica direcțiile urmărite de Guvern în privința veniturilor și cheltuielilor publice.

Totodată, eventualele modificări ale Codului fiscal vor stabili dacă anumite facilități vor fi prelungite sau eliminate.

În prezent, eliminarea IMCA și a impozitului pe construcții este prevăzută pentru 1 ianuarie 2027.

În schimb, continuarea scutirii fiscale pentru o parte din salariul minim nu este stabilită pentru anul următor.

Rămân în analiză și posibilele modificări privind TVA la energia electrică, precum și măsurile destinate îmbunătățirii colectării fiscale.