CNAIR explică problemele TollRo. Situația în care șoferii trebuie să cumpere un alt tichet

Defecțiunile aplicației TollRo, întreruperile conexiunii GPS și introducerea incorectă a datelor vehiculelor se numără printre dificultățile întâmpinate de transportatori după lansarea noului sistem de taxare rutieră. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a explicat ce proceduri trebuie urmate în astfel de situații și care sunt cazurile în care sumele plătite pentru taxarea drumurilor nu mai pot fi recuperate.

TollRo a devenit operațional la 1 octombrie 2026 și se aplică vehiculelor de transport cu masa mai mare de 3,5 tone, taxa fiind calculată în funcție de distanța parcursă și de tipul drumului. După lansare, utilizatorii au reclamat probleme de acces la aplicație, indisponibilitatea unor funcții și dificultăți apărute la utilizarea serviciilor de plată.

Compania responsabilă de administrarea infrastructurii rutiere a confirmat existența unor deficiențe tehnice, inclusiv erori de rutare și blocaje ale serverelor. Potrivit răspunsului transmis publicației News.ro, pentru perioadele în care sistemul nu este disponibil a fost instituită o derogare de la aplicarea amenzilor.

„Noul sistem de taxare rutieră TollRo (gestionat prin platforma oficială https://www.etoll.ro/ a devenit operaţional la data de 1 octombrie 2026. Astfel, deşi aplicaţia este lansată oficial, transportatorii continuă să se confrunte cu multiple disfuncţionalităţi tehnice, erori de rutare şi blocaje ale serverelor, motiv pentru care CNAIR a emis o derogare prin care nu se aplică amenzi în perioadele în care sistemul este indisponibil”, a transmis CNAIR

Atunci când aplicația nu permite efectuarea plății din cauza unei probleme a sistemului central, situația este tratată diferit față de o eroare provocată de utilizator. CNAIR face referire la Ordinul MTI 922/2026, care prevede, potrivit explicațiilor companiei, că șoferii nu sunt amendați dacă defecțiunea este cauzată de infrastructura centrală TollRo.

„Cadrul legal (Ordinul MTI 922/2026, art. 9 alin. (4)): Dacă defecţiunea aparţine sistemului central TollRo (servere căzute, erori de plată generalizate), şoferii NU vor fi amendaţi”, se mai arată în comunicat.

Pentru a documenta o asemenea situație, conducătorii auto trebuie să păstreze dovezile care arată că aplicația nu a funcționat. Compania recomandă realizarea unor capturi de ecran în momentul apariției erorii, cu data și ora vizibile, precum și salvarea mesajelor primite de la procesatorul de plăți.

„1. Faceţi imediat capturi de ecran (screenshot-uri) cu eroarea afişată de aplicaţie, unde să fie vizibile data şi ora.

2. Păstraţi e-mailurile sau mesajele de eroare primite de la procesatorul de plăţi.

3. CNAIR anunţă toate perioadele de nefuncţionare a sistemului (denumite „incidente tehnice”). În cazul primirii unei amenzi nejustificate, procesul-verbal se contestă în instanţă utilizând capturile de ecran şi istoricul oficial de avarii publicat de CNAIR.

4. În prezent se lucrează la o funcţionalitate de vizualizare a statusului de operare a sistemului”.

Potrivit informațiilor furnizate de CNAIR, istoricul incidentelor tehnice publicat de companie poate fi folosit alături de dovezile păstrate de șofer în cazul contestării unei sancțiuni în instanță. Reprezentanții instituției au mai precizat că se lucrează la o opțiune care să permită verificarea stării de funcționare a platformei.

Pierderea semnalului GPS în timpul deplasării poate afecta înregistrarea traseului parcurs prin aplicația TollRo. Efectele depind de durata întreruperii și de posibilitatea restabilirii conexiunii. În situațiile în care semnalul dispare temporar, de exemplu la traversarea unui tunel sau pe un sector de drum mărginit de văi adânci, aplicația poate transmite ulterior datele acumulate. Dacă întreruperea persistă ori telefonul se închide, sesiunea de tarifare poate fi considerată întreruptă de sistem.

CNAIR precizează că, în acest caz, șoferul trebuie să tragă pe dreapta într-o parcare sigură și să remedieze defecțiunea. Dacă nu poate relua sesiunea, trebuie să cumpere un tichet manual pentru porțiunea de traseu rămasă.

„Dacă semnalul GPS se pierde temporar din cauza formelor de relief (tunele, văi adânci), aplicaţia retransmite datele cumulate imediat ce conexiunea se restabileşte. Totuşi, dacă pierderea de semnal este prelungită sau telefonul se închide, sistemul consideră sesiunea întreruptă. Şoferul are obligaţia să oprească vehiculul în prima parcare sigură şi să remedieze problema sau să achiziţioneze un tichet manual de rută pentru restul traseului, pentru a nu fi raportat ca neplătitor la următoarea cameră de verificare”, au transmis cei de la CNAIR

Administrarea flotelor numeroase ridică o problemă distinctă pentru companiile de transport. Potrivit sesizărilor primite de News.ro, încercarea de a activa urmărirea GPS pentru un al doilea camion de pe un profil care are deja o sesiune pornită poate genera mesajul „Aveţi deja o sesiune activă”.

CNAIR explică faptul că funcția de urmărire în timp real nu permite monitorizarea simultană a mai multor vehicule aflate în mișcare prin intermediul aceluiași cont sau dispozitiv. Pentru utilizarea serviciului la nivelul unei flote, compania recomandă asocierea fiecărui șofer cu un cont propriu.

„Mesajul «Aveţi deja o sesiune activă» apare deoarece un singur cont/dispozitiv nu poate monitoriza simultan prin GPS mai multe vehicule în mişcare”, explică CNAIR.

Administratorul firmei poate gestiona utilizatorii prin profilul de companie de pe portalul TollRo sau din aplicația mobilă. Șoferii trebuie să instaleze aplicația pe propriile telefoane, să se autentifice individual și să selecteze camionul pe care îl conduc înainte de pornirea sesiunii de tarifare.

„Fiecare şofer trebuie să aibă aplicaţia TollRo descărcată pe propriul telefon. În cadrul aceleiaşi firme (profil de companie creat pe portal.etoll.ro/ aplicaţia mobilă), administratorul poate genera sub-conturi sau asocia utilizatori (şoferi). Fiecare şofer se autentifică cu propriile date din cabină, selectează numărul camionului alocat din flotă şi porneşte sesiunea dedicată acelei maşini”, au punctat cei de la CNAIR.

Durata necesară pentru emiterea tichetelor individuale poate deveni o problemă operațională pentru transportatorii care gestionează sute de vehicule. Mai multe companii au declarat pentru News.ro că pregătirea unui singur tichet poate dura aproximativ cinci minute.

În cazul unei flote cu 300 de camioane, emiterea unui tichet pentru fiecare vehicul ar însuma circa 1.500 de minute, adică 25 de ore. Estimarea se referă la situația în care fiecare camion efectuează o singură cursă, iar traseul este cunoscut dinainte.

Pentru a reduce timpul consumat cu operațiunile individuale, CNAIR indică folosirea sesiunii mobile de tarifare, cu alimentarea în prealabil a contului companiei cu credite TollRo. După pornirea sesiunii de către șofer, taxa calculată în funcție de distanța parcursă este retrasă automat din soldul firmei.

„Pentru flote mari de 300 de maşini, utilizarea tichetelor manuale de rută (care durează cinci minute per vehicul) este ineficientă. Alternativa automată: – sesiunea mobilă, soluţia cea mai rapidă recomandată este încărcarea de credite TollRo în contul companiei. Şoferii deschid aplicaţia pe telefon la plecare, pornesc sesiunea de tarifare pe kilometru, iar taxarea se face automat din creditul global al firmei, eliminând necesitatea emiterii manuale a tichetelor de rută înainte de fiecare cursă”, au transmis reprezentanții CNAIR

Regulile prezentate de CNAIR prevăd restricții și pentru tichetele emise cu informații incorecte. După intrarea în perioada de valabilitate, un tichet de rută nu mai poate fi modificat sau anulat, iar sumele achitate nu pot fi returnate. „Un tichet de rută nu poate fi modificat după ce a fost emis şi a intrat în perioada de valabilitate”, a transmis CNAIR.

Problemele pot apărea dacă numărul de înmatriculare, masa vehiculului sau clasa de emisii EURO au fost introduse greșit. În asemenea cazuri, tichetul poate fi considerat nevalid la verificarea efectuată de inspectorii ISCTR sau de camerele CNAIR.

Procedura indicată de companie presupune oprirea vehiculului într-un loc sigur și emiterea unui nou tichet, cu informațiile corecte. Costul documentului emis inițial nu este rambursat.

„Orice eroare identificată în mers (ex: număr de înmatriculare greşit sau clasă EURO incorectă) face tichetul invalid în cazul unui control al inspectorilor ISCTR sau al camerelor CNAIR. Operatorul trebuie să oprească vehiculul în siguranţă şi să emită de urgenţă un tichet corect. Sumele plătite pe tichetul greşit nu se returnează”, explică CNAIR.

Pentru a evita reintroducerea repetată a caracteristicilor tehnice, platforma permite înregistrarea anticipată a camioanelor și remorcilor în profilul companiei. Datele pot fi completate în secțiunea „Profil / Vehicule şi Remorci” din aplicația mobilă sau din portalul web.

Acolo pot fi salvate informații precum masa vehiculului, clasa de emisii EURO și dimensiunile. La configurarea ulterioară a ansamblului rutier, utilizatorul selectează camionul și remorca asociată, iar datele înregistrate sunt preluate automat de sistem.

CNAIR precizează că această funcție simplifică procesul de configurare, însă dimensiunile și masele trebuie introduse la emiterea tichetelor, conform instrucțiunilor transmise de companie.