Premieră în România: ce mașini pot fi urmărite în timp real pe Waze

Târgu Mureș este primul oraș din România în care mașinile de colectare a deșeurilor pot fi urmărite în timp real prin intermediul aplicației de navigație Waze. Mai exact, șoferii pot afla din timp real zona în care s-ar putea bloca minute în șir.

Noua funcție le permite șoferilor să vadă unde se află autospecialele și să evite străzile pe care circulația ar putea fi îngreunată. Proiectul este unul-pilot și ar putea fi implementat și în alte orașe din țară, dacă va exista interes din partea companiilor de salubritate.

Sistemul folosește date GPS pentru localizarea vehiculelor și afișarea poziției acestora pe hartă. În prezent, 37 de mașini de colectare a deșeurilor din Târgu Mureș pot fi urmărite zilnic prin aplicație, astfel încât participanții la trafic să poată anticipa eventualele întârzieri.

Vehiculele sunt echipate cu sisteme GPS care transmit informații despre poziția lor, iar datele sunt afișate în timp real în aplicația de navigație. Astfel, șoferii pot identifica autospecialele înainte de a ajunge pe străzile pe care acestea desfășoară activități de colectare.

Hideg Andras, specialist IT în cadrul unei firme de colectare a deșeurilor, a explicat modul în care funcționează tehnologia: „Datele furnizate de sistemul nostru sunt în timp real.”

În aplicația Waze, poziția vehiculelor este indicată printr-o pictogramă specifică, care îi ajută pe utilizatori să recunoască prezența unei mașini de gunoi pe traseul lor. Informația poate fi utilă mai ales pe străzile înguste, unde depășirea unei autospeciale sau trecerea pe lângă aceasta poate fi dificilă.

Prin identificarea din timp a acestor vehicule, conducătorii auto au posibilitatea de a alege un traseu alternativ, în funcție de condițiile de trafic și de drum.

Prezența mașinilor de colectare a deșeurilor poate îngreuna circulația, în special pe străzile cu sens unic sau în zonele în care spațiul disponibil nu permite depășirea în siguranță. Situația poate deveni mai dificilă atunci când autospecialele trebuie să intre în parcări sau să efectueze manevre pentru a ajunge la punctele de colectare.

Un șofer din Târgu Mureș a explicat cum poate influența traficul prezența acestor vehicule: „Dacă te prinde pe o stradă din asta cu sens unic, de nu ai loc unde să depășești sau nici ea nu are loc ca să intre în parcare cumva, atunci sigur că ne încurcă.”

Un alt conducător auto a povestit că a fost nevoit să aștepte un interval considerabil pentru a putea ieși de pe o stradă: „Eu am nimerit și 15 minute să stau până să trec să ies din stradă.”

Afișarea poziției mașinilor de gunoi pe hartă le oferă utilizatorilor posibilitatea de a anticipa astfel de situații. În loc să ajungă direct în spatele unei autospeciale, șoferii pot lua în calcul rute alternative, în funcție de destinație și de drumurile disponibile.

Inițiativa implementată la Târgu Mureș ar putea fi preluată și de alte localități, însă extinderea depinde de interesul companiilor care asigură serviciile de salubritate. Experiența acumulată prin testarea sistemului ar putea oferi un model pentru alte firme și administrații care doresc să pună la dispoziția șoferilor informații actualizate despre circulația vehiculelor de serviciu.

Paul Dorneanu, coordonator al Comunității Waze România, a vorbit despre posibilitatea ca inițiativa să fie folosită drept exemplu pentru alte organizații: „Am putea să-l considerăm un proiect-pilot din care alte companii, alte autorități locale și centrale să învețe și să descopere faptul că aceste informații pot fi utile șoferilor.”

Potrivit reprezentanților comunității Waze, principiul ar putea fi aplicat și în cazul altor categorii de vehicule care pot influența condițiile de trafic. Un exemplu îl reprezintă utilajele de deszăpezire, a căror poziție ar putea fi afișată în timp real în aplicație.

O astfel de soluție ar presupune însă disponibilitatea autorităților de a participa la proiect și de a furniza datele necesare monitorizării. Reprezentanții comunității susțin că urmărirea utilajelor de deszăpezire ar putea funcționa pe același model, dacă instituțiile responsabile ar manifesta deschidere față de această posibilitate.