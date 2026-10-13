Ar putea hackerii să ajungă până în frigiderul tău? Ce riscuri ascund electrocasnicele conectate la internet

Atacul informatic care a afectat sistemele de refrigerare din sute de supermarketuri din Franța readuce în atenție vulnerabilitățile dispozitivelor conectate la internet. Echipamente care funcționau odinioară exclusiv mecanic, precum frigiderele și sistemele de încălzire, pot fi astăzi monitorizate și controlate de la distanță.

Aceeași tendință se observă în cazul camerelor de supraveghere, al sistemelor de alarmă și al altor aparate inteligente, ceea ce extinde și posibilitățile de acțiune ale infractorilor cibernetici, relatează Reuters.

Din punct de vedere tehnic, acest lucru este posibil, spun experții. Orice aparat conectat la internet, direct sau prin intermediul unei aplicații, al unui serviciu cloud ori al rețelei din locuință, poate deveni o țintă dacă prezintă vulnerabilități de securitate.

Un exemplu datează din 2015, când, la o conferință de securitate cibernetică organizată în Las Vegas, cercetătorii au demonstrat că un frigider inteligent Samsung putea fi compromis. Testul a arătat că traficul de internet transmis prin dispozitiv putea fi interceptat parțial.

În practică, obiectivul atacatorilor nu este întotdeauna controlarea aparatului propriu-zis. Uneori, aceștia urmăresc să obțină informații, să întrerupă funcționarea unor servicii sau să folosească un dispozitiv vulnerabil pentru a pătrunde în alte componente ale aceleiași rețele.

Riscurile vizează în special echipamentele conectate la internet care pot fi accesate sau administrate de la distanță. În această categorie intră camerele de supraveghere, interfoanele video, sistemele de alarmă, încuietorile inteligente, termostatele și instalațiile de încălzire centrală.

Nici electrocasnicele nu sunt excluse. Frigiderele, cuptoarele și mașinile de spălat care dispun de funcții inteligente pot avea vulnerabilități dacă sunt conectate la internet și nu beneficiază de protecție adecvată. Chiar și unele modele de periuțe de dinți au primit funcții de conectare online.

Routerele reprezintă un punct important de risc pentru securitatea rețelelor domestice. Potrivit datelor din industria de securitate, acestea sunt asociate cu peste trei sferturi dintre atacurile care vizează dispozitive conectate. Extinderea rapidă a internetului obiectelor, prin integrarea conectivității în produse care anterior funcționau independent, a mărit numărul echipamentelor care pot fi expuse unor astfel de atacuri.

După compromiterea unui dispozitiv, atacatorul poate încerca să colecteze informații sau să preia controlul asupra funcțiilor acestuia. Consecințele depind de tipul echipamentului, de vulnerabilitățile existente și de nivelul de acces obținut.

O cameră de supraveghere poate oferi acces la imagini din locuință, iar un dispozitiv echipat cu microfon poate capta sunete. Dacă routerul este compromis, atacatorul poate încerca să monitorizeze traficul de date care circulă prin rețeaua respectivă.

Preluarea controlului poate avea și efecte directe asupra funcționării aparatelor. Un hacker ar putea modifica setările unui dispozitiv, îl poate porni sau opri ori poate împiedica utilizatorul să își acceseze contul. În cazul unui termostat, accesul neautorizat ar putea afecta reglarea temperaturii, iar compromiterea unui frigider sau a unui congelator ar putea perturba sistemul de control termic.

În anumite situații, dispozitivele slab protejate pot deveni puncte de intrare către alte echipamente conectate la aceeași rețea. Atacatorii pot încerca astfel să ajungă la sisteme suplimentare sau să obțină date personale asociate conturilor online.

Vulnerabilitățile nu se limitează la aparatele din locuințe. Cercetătorii în securitate cibernetică au identificat în repetate rânduri probleme la vehiculele conectate, demonstrând că anumite sisteme digitale pot crea riscuri dacă nu sunt suficient protejate.

În 2015, cercetătorii au reușit să preia de la distanță controlul asupra unui Jeep aflat în mers, exploatând o vulnerabilitate asociată sistemului de divertisment conectat la internet. Incidentul a determinat rechemarea în service a aproximativ 1,4 milioane de vehicule și implementarea unor actualizări software pentru remedierea problemelor.

Ulterior, cercetătorii au identificat o altă vulnerabilitate, care permitea localizarea, descuierea și pornirea anumitor vehicule Kia folosind doar numărul de înmatriculare. Potrivit acestora, problemele au fost raportate producătorului și remediate în câteva luni. Cercetătorii au precizat că nu existau dovezi că vulnerabilitățile respective fuseseră exploatate în atacuri reale.

Vehiculele moderne și aeronavele dispun de sisteme complexe de siguranță și de mecanisme de rezervă. Acestea sunt concepute pentru a limita efectele unor defecțiuni, însă existența lor nu elimină toate riscurile asociate conectivității digitale.

Rețelele de distribuție a energiei electrice și sistemele de alimentare cu apă beneficiază, de regulă, de mai multe niveluri de securitate, monitorizare și reglementare. Aceste măsuri le diferențiază de numeroasele dispozitive destinate consumatorilor casnici, dar nu le fac imune la atacuri informatice. Totuși, infrastructurile esențiale sunt, în general, mai dificil de compromis decât un aparat conectat la rețeaua Wi-Fi a unei locuințe.

Specialiștii în securitate cibernetică recomandă schimbarea parolelor prestabilite de producători și utilizarea unor parole greu de ghicit. Atunci când această opțiune este disponibilă, activarea autentificării cu doi factori adaugă un nivel suplimentar de protecție pentru conturile și serviciile asociate dispozitivelor.

O altă măsură importantă este instalarea periodică a actualizărilor software, care pot remedia vulnerabilitățile descoperite după lansarea unui produs. Dispozitivele care nu mai primesc actualizări de securitate ar trebui eliminate din rețea sau înlocuite, deoarece problemele cunoscute pot rămâne nerezolvate.

Utilizatorii pot reduce expunerea și prin limitarea conectivității la internet a aparatelor care nu au nevoie de acces online pentru funcțiile lor principale. Menținerea dispozitivelor într-o rețea locală, atunci când acest lucru este posibil, și evitarea conectării inutile la internetul public pot diminua numărul punctelor de acces disponibile atacatorilor.

Numărul echipamentelor conectate reprezintă, la rândul său, un factor relevant pentru securitatea locuinței. Fiecare dispozitiv suplimentar poate introduce noi vulnerabilități, mai ales dacă are parole slabe, software neactualizat sau funcții de acces la distanță care nu sunt necesare.