Atac cibernetic de amploare în Franța. Hackerii au vizat peste 400 de supermarketuri și au distrus tone de alimente

Un atac cibernetic fără precedent a afectat peste 400 de supermarketuri din Franța, după ce hackerii au preluat controlul sistemelor de refrigerare și au provocat alterarea unor cantități importante de alimente. În unele magazine, temperatura frigiderelor a fost ridicată până la 50 de grade Celsius, iar produsele au rămas expuse la căldură timp de peste șase ore. Autoritățile franceze au deschis o anchetă, în timp ce incidentul ridică noi semne de întrebare privind securitatea alimentară și vulnerabilitatea infrastructurilor comerciale din Europa.

Sute de supermarketuri din Franța au fost nevoite luni să arunce produse alimentare după un atac informatic desfășurat în cursul nopții. Atacatorii au reușit să preia controlul sistemelor de refrigerare utilizate de mai multe lanțuri importante de magazine și să modifice funcționarea acestora.

Printre rețelele afectate se numără Coopérative U, Leclerc, Les Mousquetaires și Intermarché.

Potrivit informațiilor furnizate de comercianți, peste 400 de magazine au fost afectate de incident.

Hackerii au provocat dezghețarea a mii de frigidere și congelatoare, compromițând produsele alimentare depozitate în acestea.

În unele cazuri, echipamentele frigorifice pline cu marfă au fost încălzite până la 50 de grade Celsius, temperatură menținută pentru mai mult de șase ore. În aceste condiții, magazinele nu au mai putut comercializa alimentele care necesitau păstrarea la temperaturi controlate.

Atacul a provocat distrugerea unor cantități importante de produse proaspete și congelate, inclusiv tone de alimente care au trebuit eliminate.

Consecințele atacului au fost resimțite imediat de comercianți, care au fost obligați să retragă produsele compromise. Reprezentanții Intermarché au precizat că magazinele afectate nu au avut altă soluție decât să elimine toate produsele proaspete și congelate.

La rândul său, Leclerc a confirmat că incidentul a afectat funcționarea echipamentelor frigorifice din mai multe unități comerciale.

Compania a explicat pentru agenția franceză AFP că problema a pornit de la un atac informatic asupra unuia dintre furnizorii săi de echipamente de refrigerare.

„Un atac cibernetic a afectat unul dintre furnizorii săi de echipamente frigorifice”, a transmis Leclerc, precizând că incidentul a avut „repercusiuni asupra funcționării sistemelor de refrigerare din mai multe magazine”.

Parchetul din Paris a confirmat atacurile informatice. Procurorii au precizat că în unele dintre locațiile afectate au fost raportate și incendii.

Primele informații privind modul în care a fost posibil atacul indică o vulnerabilitate a sistemelor informatice utilizate pentru administrarea echipamentelor frigorifice. Sistemele vizate ar proveni de la furnizorul danez Danfoss.

Biroul premierului francez Sébastien Lecornu a indicat existența unei vulnerabilități într-un program informatic furnizat de o companie daneză și a anunțat că producătorul a fost contactat.

Danfoss a confirmat că are cunoștință despre incidentele produse în Franța. Compania a precizat că acestea au afectat un număr limitat de sisteme de administrare a echipamentelor frigorifice.

Potrivit producătorului danez, sistemele implicate utilizau versiuni învechite ale programelor informatice care le controlează funcționarea.

Danfoss a subliniat că le recomandă de mult timp clienților să actualizeze echipamentele compatibile cu cele mai recente versiuni de software și să înlocuiască sistemele vechi cu soluții din generațiile actuale.

Aceste precizări aduc în atenție riscurile asociate echipamentelor industriale și comerciale conectate la rețele informatice, mai ales atunci când programele care le controlează nu sunt actualizate.

Guvernul francez a dispus investigarea incidentului prin intermediul Agenției Naționale pentru Securitatea Sistemelor Informatice (ANSSI). Instituția trebuie să stabilească modul în care atacatorii au reușit să compromită sistemele frigorifice și amploarea incidentului.

Biroul premierului Sébastien Lecornu a precizat că autoritățile franceze sunt în contact și cu instituțiile omoloage din alte state europene. Această cooperare este necesară deoarece există posibilitatea ca și alte țări să fie afectate.

Deocamdată, nu se cunoaște identitatea persoanelor sau a grupării responsabile. Nicio organizație și niciun individ nu și-a asumat atacul. Autoritățile nu au anunțat nici o atribuire oficială a incidentului.

În paralel cu atacurile din Franța, au fost semnalate probleme de securitate și în alte state europene. Printre țările în care au apărut asemenea raportări se numără Belgia, Luxemburg și Țările de Jos.

Lanțul de supermarketuri Ahold Delhaize a anunțat că a deconectat sistemele frigorifice de la rețea, ca măsură de protecție. Compania a precizat însă că nu a identificat o legătură între problemele observate și atacurile informatice din Franța.

Autoritățile franceze continuă colaborarea cu partenerii europeni pentru a verifica dacă incidentul se limitează la magazinele afectate din Franța sau dacă există riscuri similare și în alte țări.

Incidentul are loc într-o perioadă în care autoritățile europene sunt tot mai preocupate de vulnerabilitățile sistemelor industriale în fața atacurilor informatice. Printre amenințările analizate se numără atacurile de tip ransomware, prin care infractorii pot bloca sisteme informatice, precum și operațiunile cibernetice îndreptate împotriva infrastructurilor esențiale.

În Europa există și o preocupare sporită privind atacurile hibride atribuite Rusiei, pe fondul tensiunilor provocate de războiul din Ucraina.

Luna trecută, președintele francez Emmanuel Macron a ordonat adoptarea unor măsuri pentru protejarea infrastructurii critice a Franței împotriva atacurilor hibride ale Kremlinului.

Totuși, în cazul incidentului care a afectat supermarketurile franceze, autorii nu au fost identificați, iar informațiile disponibile nu stabilesc o legătură cu Rusia.

Atacul a provocat reacții și din partea reprezentanților marilor lanțuri comerciale și a oficialilor europeni. Dominique Schelcher, directorul general al Coopérative U, a condamnat incidentul într-un mesaj publicat pe platforma X.

„Vizarea echipamentelor esențiale pentru conservarea produselor proaspete și pentru aprovizionarea cu alimente a populației franceze este extrem de gravă și fără precedent. Este inacceptabil”, a transmis acesta.

La rândul său, comisarul european pentru agricultură și alimentație, Christophe Hansen, a atras atenția asupra implicațiilor pentru securitatea alimentară.

„Securitatea alimentară necesită mai multă atenție la toate nivelurile”, a scris oficialul european pe X.

Hansen a condamnat atacul și a avertizat că folosirea alimentelor ca instrument în asemenea acțiuni a devenit o realitate.