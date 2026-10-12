Plățile cu cardul vor funcționa și fără internet. Mastercard introduce noi reguli în România din 2027

Mastercard va introduce, începând din 2027, noi cerințe pentru plățile offline în Europa, astfel încât tranzacțiile cu cardul să poată continua inclusiv în situațiile în care conexiunile la rețea sunt întrerupte. Noile reguli vor viza cardurile emise și terminalele de plată, iar tranzacțiile vor putea fi aprobate local, în limita a 200 de euro, în condițiile stabilite de banca emitentă. Măsura urmărește să asigure accesul populației la produse și servicii esențiale în timpul unor situații neprevăzute, precum penele de curent sau defecțiunile tehnice.

Mastercard a anunțat noi cerințe pentru efectuarea plăților offline în rețeaua sa europeană. Compania urmărește să permită continuarea tranzacțiilor cu cardul atunci când apar întreruperi ale conexiunilor la rețea sau probleme de alimentare cu energie electrică.

Potrivit anunțului făcut de companie la Waterloo, Belgia, noile cerințe vor intra în vigoare etapizat, începând cu anul 2027.

Astfel, din februarie 2027, toate cardurile Mastercard nou-emise în Europa vor trebui să permită efectuarea plăților offline.

Ulterior, până în mai 2027, toate terminalele de plată noi și cele instalate pentru înlocuirea echipamentelor existente vor trebui să accepte acest tip de tranzacții.

Schimbările vor fi implementate la nivel european, inclusiv în România, pe măsură ce băncile și comercianții își adaptează infrastructura la noile cerințe.

Noua tehnologie va permite autorizarea unor tranzacții direct prin intermediul cipului cardului și al terminalului de plată, fără a fi necesară comunicarea imediată cu sistemele bancare.

Pentru aceasta, limitele de cheltuieli vor fi stocate în siguranță pe cipul cardului.

În cazul în care terminalul pierde conexiunea la rețea, plata va putea fi aprobată local, în limita stabilită anterior de banca emitentă.

Mastercard precizează că valoarea maximă prevăzută pentru o astfel de tranzacție va fi de 200 de euro.

După restabilirea conexiunii, tranzacțiile efectuate offline vor fi transmise pentru compensare și procesare prin sistemele obișnuite de plăți.

Utilizatorii vor putea efectua astfel de operațiuni folosind cardul cu cip și codul PIN, în condițiile în care atât cardul, cât și terminalul acceptă funcționalitatea.

Posibilitatea efectuării plăților în timpul unei pene de curent presupune însă ca terminalul comerciantului să dispună în continuare de o sursă de alimentare, precum o baterie sau un generator.

Mastercard susține că noul sistem este destinat în special menținerii accesului la bunuri și servicii esențiale în situații de criză.

După implementarea cerințelor, consumatorii vor putea utiliza cardurile compatibile pentru a plăti la supermarketuri, magazine alimentare, farmacii și benzinării, chiar dacă terminalele nu mai au conexiune la rețea.

Funcționalitatea ar urma să fie disponibilă și la anumite automate de bilete și echipamente de plată pentru transport și călătorii.

Compania consideră că această capacitate poate reduce impactul unor incidente tehnice sau al întreruperilor de energie asupra activităților cotidiene.

Anunțul companiei vine după incidente care au evidențiat vulnerabilitatea sistemelor de plăți dependente de conexiuni permanente.

Mastercard amintește pana majoră de curent care a afectat Spania și Portugalia în aprilie 2025.

Potrivit companiei, aproximativ 55 de milioane de persoane s-au confruntat atunci cu imposibilitatea efectuării plăților digitale.

Un asemenea incident poate afecta inclusiv cumpărarea alimentelor, alimentarea cu carburant sau achiziționarea medicamentelor, în special în zonele în care numerarul nu este disponibil imediat.

Prin introducerea plăților offline, Mastercard urmărește să limiteze dependența tranzacțiilor de funcționarea permanentă a conexiunilor de comunicații.

Mastercard a implementat deja soluții de plată offline în Danemarca, Suedia, Estonia și Letonia.

Compania a prezentat și exemple în care această tehnologie a permis continuarea tranzacțiilor în condiții dificile.

În Letonia, în timpul unei furtuni recente, plățile cu cardul au continuat în magazinele care beneficiau de alimentare electrică prin generatoare locale.

În Danemarca, o defecțiune tehnică produsă în primăvară a întrerupt conexiunea unor terminale cu sistemul de plăți. Procedurile de criză implementate de Mastercard au permis însă continuarea unui număr important de tranzacții la comercianții considerați esențiali.

Pe baza experienței acumulate în aceste țări, compania intenționează să extindă funcționalitatea în întreaga Europă.

Implementarea este realizată în coordonare cu partenerii din industria plăților, guvernele naționale, autoritățile de reglementare și băncile centrale.

Extinderea plăților offline face parte dintr-un program mai amplu prin care Mastercard urmărește să consolideze infrastructura europeană de plăți.

Compania precizează că, în ultimele 12 luni, a realizat investiții în infrastructura locală și în securitatea cibernetică, pentru a reduce riscurile asociate întreruperilor de funcționare.

Brice van de Walle, vicepreședinte executiv al departamentului de plăți de bază din cadrul Mastercard, a subliniat importanța menținerii accesului la plăți în situații neprevăzute.

„Când curentul sau rețeaua electrică se întrerupe, oamenii trebuie în continuare să cumpere alimente, combustibil și medicamente”, a declarat reprezentantul companiei.

Acesta a arătat că experiențele din țările în care soluția este deja disponibilă demonstrează utilitatea plăților offline.

„Am văzut că plățile offline pot face o diferență reală. Prin extinderea acestei tehnologii în Europa, putem ajuta oamenii să continue să plătească pentru lucrurile de care au nevoie, chiar și atunci când se întâmplă ceva neprevăzut.”

Noile cerințe nu înseamnă că toate cardurile și terminalele existente vor deveni automat compatibile la începutul anului 2027. Implementarea va avea loc treptat, în funcție de emiterea noilor carduri și de instalarea terminalelor care respectă cerințele Mastercard.