Consultări pentru formarea Guvernului. Luca Niculescu continuă discuțiile cu partidele parlamentare: S-au făcut progrese

Premierul desemnat Luca Niculescu a anunțat luni, 12 octombrie, că negocierile pentru formarea noului Guvern au avansat, după întâlnirea cu reprezentanții USR. Acesta susține că unele partide sunt dispuse să susțină viitorul Cabinet și că preferă o formulă politică sau mixtă. În schimb, liderul USR, Dominic Fritz, avertizează că partidul său nu va participa la un guvern fără o direcție clară de reformă și consideră că alegerile anticipate ar putea reprezenta soluția dacă nu se formează o majoritate asumată.

Premierul desemnat Luca Niculescu a continuat luni consultările cu partidele parlamentare, în încercarea de a identifica o formulă de guvernare care să obțină sprijinul Parlamentului.

După întâlnirea cu reprezentanții USR, acesta a declarat că discuțiile au avansat comparativ cu săptămâna trecută și că există formațiuni politice dispuse să voteze viitorul Cabinet.

„Avem până joi timp să dăm răspunsuri. S-au făcut progrese față de săptămâna trecută. Există partide care spun că vor vota acest guvern, iar discuțiile continuă (…) Aș prefera un guvern care să fie politic, sau să fie o formulă mixtă, pentru că are mai multă putere de a face lucrurile de care este nevoie”, a declarat Luca Niculescu.

Premierul desemnat intenționează să prezinte joi programul de guvernare și lista miniștrilor propuși.

La finalul discuțiilor, președintele USR, Dominic Fritz, a transmis că partidul său nu va accepta participarea la o formulă guvernamentală lipsită de predictibilitate și de angajamente clare.

Acesta a criticat pozițiile PSD și a susținut că promisiunile privind respectarea țintelor bugetare nu pot fi separate de reformele necesare.

„Nu vom prelungi această agonie, nu vom face aranjamente de culise, românii merită un Guvern asumat și la vedere, care să aibă un minim de predictibilitate despre ce poate face”, a declarat Dominic Fritz.

Liderul USR a precizat că partidul său condiționează participarea la guvernare de asumarea reformelor, combaterea creșterii prețurilor și funcționarea statului de drept.

„Nu vom putea face parte dintr-un Guvern care nu își asumă o linie clară, reforme, combaterea creșterii prețurilor și un stat de drept funcțional”, a afirmat acesta.

Dominic Fritz a adus în discuție și posibilitatea organizării alegerilor anticipate, în cazul în care premierul desemnat nu reușește să construiască o majoritate parlamentară.

„Vedem că s-au îndeplinit toate condițiile puse de Constituție pentru convocarea alegerilor anticipate. Dacă acest Guvern nu reușește să formeze o majoritate asumată, ca să existe apoi o majoritate PSD-AUR, cea mai corectă varianta sunt alegerile anticipate. Nu ne este teamă de votul românilor, am ajuns într-un punct în care nu putem avea un Guvern care este sâmburele haosului”, a declarat liderul USR.

Afirmațiile reprezintă poziția politică a USR. Organizarea alegerilor anticipate este condiționată de procedurile constituționale privind dizolvarea Parlamentului și nu rezultă automat din eșecul unei singure negocieri guvernamentale.

Dominic Fritz a precizat că USR ar putea susține un guvern politic format din miniștri propuși de PNL, USR și UDMR.

„Singurul Guvern politic pe care am putea să îl susținem este un Guvern cu miniștri PNL-USR-UDMR”, a declarat acesta.

Liderul USR a amintit și propunerea unei rotații la conducerea Guvernului între formațiunile politice, susținând că oferta rămâne valabilă.

În același timp, Fritz a exprimat rezerve față de posibilitatea ca PSD să respecte un asemenea acord.

Înaintea consultărilor, premierul desemnat a prezentat principalele obiective pe care dorește să le includă într-un acord politic valabil cel puțin șase luni.

Printre priorități se numără rectificarea bugetară, adoptarea bugetului pentru 2027, măsurile pentru sprijinirea consumatorilor vulnerabili în fața facturilor la energie, relansarea economică, îmbunătățirea colectării veniturilor bugetare și consolidarea capacității de apărare.

Luca Niculescu a avertizat că prelungirea crizei politice poate produce blocaje în activitatea instituțiilor și întârzieri ale plăților către companiile care lucrează pentru stat.

„Dar nu este suficient să avem un guvern care trece de votul Parlamentului. Avem nevoie de un guvern care poate și guverna”, a transmis premierul desemnat.

Acesta a subliniat necesitatea adoptării unui buget credibil până la sfârșitul anului și a unor măsuri care să sprijine atât populația, cât și companiile afectate de costurile energiei.

Premierul desemnat a avut deja consultări cu PSD, PNL și UDMR, însă partidele au exprimat condiții diferite pentru susținerea viitorului Executiv.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a cerut formarea unei majorități politice asumate și a făcut apel la PNL și UDMR să participe la un proiect comun de guvernare.

În schimb, liderul PNL, Ilie Bolojan, a reiterat că liberalii nu intenționează să intre într-un guvern alături de PSD, dar sunt dispuși să acorde un vot de învestitură.

Reprezentanții UDMR au transmis că sunt pregătiți să susțină instalarea unui guvern chiar dacă nu vor face parte din acesta, invocând nevoia de stabilitate și de măsuri economice.

După întâlnirea cu USR, Luca Niculescu are programate luni discuții cu grupul parlamentar al minorităților naționale, de la ora 14:00, cu grupul PACE – Întâi România, de la ora 16:00, și cu grupul Uniți pentru România, de la ora 17:00.

Decretul privind desemnarea sa în funcția de candidat pentru postul de prim-ministru a fost publicat în Monitorul Oficial pe 6 octombrie.

Premierul desemnat are la dispoziție termenul constituțional de zece zile pentru a solicita votul de încredere al Parlamentului asupra programului și listei Cabinetului propus.