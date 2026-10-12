Luca Niculescu, anunț despre viitorul Guvern și taxele românilor. Ce măsuri pregătește premierul desemnat

Premierul desemnat Luca Niculescu consideră că reducerea deficitului bugetar trebuie să se bazeze mai mult pe îmbunătățirea colectării veniturilor la buget, atragerea investițiilor și utilizarea fondurilor europene, decât pe noi reduceri de cheltuieli. Acesta a declarat că preferă formarea unui guvern politic, în care partidele să își asume responsabilitatea pentru deciziile Executivului, și a precizat că procesul tehnic de aderare a României la OCDE este aproape finalizat.

Premierul desemnat Luca Niculescu a fost întrebat luni, la Radio România Actualități, dacă deficitul bugetar poate fi redus fără noi majorări de taxe și impozite.

Acesta a explicat că există mai multe soluții pentru îmbunătățirea situației bugetare, printre care absorbția fondurilor europene și creșterea gradului de colectare a veniturilor.

„Există mai multe piste prin care poate fi lucrat la deficitul bugetar. După cum am mai spus, o mai bună absorbţie a fondurilor europene şi lucrăm la aceasta. Am avut discuţii tot weekendul cu responsabili din Ministerul Finanţelor şi vreau să le mulţumesc pentru deschiderea lor. Există o mai bună colectare de care are nevoie România, pentru că noi vorbim des despre tăieri de cheltuieli şi evident că sunt zone în care lucrurile pot fi îmbunătăţite, dar suntem ţara din Europa cu cea mai redusă rată de colectare”, a afirmat Luca Niculescu.

Premierul desemnat a atras atenția că o parte dintre veniturile care ar trebui să ajungă la bugetul de stat nu sunt colectate.

„Sunt bani care dispar, bani care nu se regăsesc în buzunarele statului şi care ar putea să facă lucruri bune pentru cetăţeni”, a subliniat acesta.

Luca Niculescu a precizat că reforma companiilor de stat trebuie continuată, dar consideră că accentul ar trebui mutat de la reducerile de cheltuieli către măsuri care pot aduce venituri suplimentare și investiții.

„E clar, de exemplu, că la reforma companiilor de stat care a început, pot fi făcute progrese, dar eu aş insista mai puţin pe reduceri. S-au făcut reduceri, a fost redus deficitul. Aş merge mai mult pe creşterea gradului de colectare, folosirea mai bună a finanţelor europene care sunt importante pentru finanţarea României şi, de asemenea, atragerea investitorilor. Cum ziceam, investiţiile au scăzut mult în anul acesta. Investiţiile care încep să vină din nou şi asta depinde şi de gradul de încredere pe care îl au investitorii în România. Investiţiile noi înseamnă locuri de muncă pentru români”, a declarat Luca Niculescu.

În privința aderării României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), premierul desemnat a afirmat că procesul tehnic este aproape încheiat.

Potrivit acestuia, România este prima dintre cele opt țări aflate în proces de aderare care a finalizat această etapă. Niculescu a subliniat că existența unui guvern cu puteri depline ar contribui la continuarea demersurilor.

Premierul desemnat a vorbit și despre negocierile pentru formarea viitorului Executiv, precizând că preferă un guvern politic în locul unuia tehnocrat.

Acesta consideră că participarea partidelor la guvernare presupune o responsabilitate mai mare pentru măsurile adoptate.

„Nu o să intru în toate detaliile care au legătură cu negocierile, pentru că există şi un grad de confidenţialitate şi nici nu poţi să spui totul public pentru că apoi îţi limitezi unele marje de manevră. Dar aţi văzut şi dumneavoastră declaraţiile partidelor. Există sprijin din partea unora dintre ele pentru a susţine acest guvern. Acum depinde şi ce formulă va avea acest guvern, va fi unul politic, va fi unul mai curând tehnic. Preferinţa mea este de a a avea mai curând un guvern politic, pentru că există o responsabilitate mai mare şi din partea partidelor care îl votează şi care fac parte din acest guvern. Până la urmă politica este făcută de oamenii politici, dar opţiunile sunt pe masă. Putem lucra, putem discuta în continuare, dar timpul nu este nelimitat”, a declarat premierul desemnat.

Întrebat dacă are deja în vedere persoane pentru conducerea ministerelor, Luca Niculescu a explicat că lista finală depinde de formula de guvernare.