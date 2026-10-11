Rareș Bogdan e dispus să renunțe la Parlamentul European pentru Cabinetul Niculescu: Dacă PNL-ului îi pasă, va fi parte a guvernării

Europarlamentarul PNL Rareș Bogdan susține că 25 de liberali sunt pregătiți să voteze Guvernul Luca Niculescu, iar numărul acestora ar putea crește la 28. Liberalul speră ca partidul să participe la viitoarea guvernare și afirmă că ar fi dispus să renunțe la confortul personal pentru a intra în Executiv, în contextul dificultăților economice și al nemulțumirilor cetățenilor.

Duminică seară, europarlamentarul PNL Rareș Bogdan a declarat că 25 de liberali susțin în prezent învestirea Guvernului Luca Niculescu, iar numărul acestora ar putea crește la 27-28. Liberalul speră ca partidul să participe la viitoarea guvernare și afirmă că este dispus să intre în Executiv, dacă situația României o va impune.

Europarlamentarul PNL Rareș Bogdan a declarat, duminică, la Antena 3, că grupul liberalilor care ar vota Guvernul Luca Niculescu numără în prezent 25 de persoane. Potrivit acestuia, alți trei sau patru membri ai partidului ar putea să li se alăture, ceea ce ar duce numărul susținătorilor la 27-28.

Liberalul a precizat că membrii grupului s-au întâlnit vineri și că există colegi care au început să ia în calcul această variantă de susținere a viitorului Executiv.

„Noi suntem astăzi, vineri ne-am văzut, suntem 25 şi mai sunt 3-4 oameni care încearcă, s-au trezit. (…) E posibil să ajungem la 27-28”, a declarat liberalul.

Rareș Bogdan și-a exprimat convingerea că toți liberalii vor vota Guvernul Luca Niculescu. El a subliniat că România are nevoie de PNL și și-a exprimat speranța că partidul va face parte din viitoarea guvernare, dacă va da dovadă de responsabilitate față de cetățeni și companiile românești.

Europarlamentarul a amintit că, în momentele cruciale ale istoriei României, PNL a luat deciziile pe care le-a considerat necesare. În opinia sa, partidul ar trebui să participe la guvernare, într-o formă sau alta, dacă înțelege importanța momentului geostrategic și geopolitic pe care îl traversează România.

„În momentele cruciale ale istoriei României, PNL-ul a făcut ceea ce trebuie. (…) Dacă PNL-ului îi pasă de România şi dacă PNL-ul înţelege momentul extrem de bun pe care îl are România din punct de vedere geostrategic, geopolitic în această parte a lumii, PNL-ul va fi parte a guvernării, într-un fel sau altul”, a spus europarlamentarul PNL.

Rareș Bogdan a declarat că este dispus să facă parte dintr-un Cabinet condus de Luca Niculescu, chiar dacă ar putea alege să rămână deoparte. El a explicat că nu dorește să pună confortul personal înaintea responsabilității față de țară.

Europarlamentarul a afirmat că are încredere în potențialul României și că vede oportunități importante pentru dezvoltarea țării. În același timp, el a criticat blocajele pe care le consideră absurde și pe care le atribuie clasei politice, precizând că își dorește să participe la guvernarea României.

„Sunt unul dintre cei care aş putea să stau deoparte foarte bine, dar nu pur şi simplu refuz asta. Eu cred foarte mult în România. Sunt unul dintre cei care văd oportunităţi uriaşe pentru România şi văd blocaje la tot pasul, blocaje absurde puse de clasa politică. (…) Eu sunt unul dintre cei care vreau să guvernăm România”, a spus Rareș Bogdan.

Întrebat dacă ar renunța la mandatul din Parlamentul European pentru a intra într-un guvern într-un moment dificil pentru România, Rareș Bogdan a declarat că nu ar pune niciodată confortul personal înaintea interesului țării.

Liberalul a povestit că, în ultima săptămână, a observat nemulțumirea oamenilor în mai multe locuri, inclusiv la Iași, Cluj, Maramureș, Sibiu și Bacău, dar și în aeroporturi și în piețe. Potrivit acestuia, cetățenii sunt disperați și nu mai fac diferența între partidele politice, fiind preocupați de lipsa unei guvernări stabile.

Rareș Bogdan a afirmat că oamenii cer clasei politice să formeze un guvern, deoarece situația economică este tot mai dificilă. El a menționat problemele cu care se confruntă oamenii de afaceri, întreprinzătorii și pensionarii, precum și îngrijorările familiilor legate de viitorul copiilor, în contextul creșterii puternice a prețurilor.

„Nu m-aş gândi niciodată la confortul personal, versus ce ar trebui să facem cu ţara. Am văzut feţele oamenilor la Iaşi, am văzut feţele oamenilor în avionul de la Strasburg, de la Stuttgart, doar în ultima săptămână, la piaţă. Am văzut în Cluj, am văzut-o în Maramureş sau în Sibiu sau în Bacău. Oamenii sunt disperaţi şi să ştiţi că în momentul ăsta nu mai fac diferenţa între partide. Nu se mai uită la calculurile meschine pe care le fac unii colegi de-ai mei, cine câştigă din ceva, nu. Spun: Doamne, guvernaţi odată, pentru că nu mai putem. Oamenii de afaceri nu mai pot, întreprinzătorii nu mai pot, pensionarii sunt disperaţi, iar cei care se gândesc la viitorul copiilor lor se gândesc că preţurile au explodat”, a mai explicat Rareș Bogdan pentru postul tv.

Europarlamentarul a reiterat că România trebuie să fie guvernată de o formațiune de dreapta autentică, bazată pe valori conservatoare.