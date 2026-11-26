O rețea suspectată de spălare de bani prin intermediul unui sistem bancar clandestin este investigată de Parchetul European (EPPO). Autoritățile au desfășurat, pe 25 noiembrie, o amplă operațiune în 12 țări, printre care și România. Peste 3.000 de polițiști, inspectori fiscali și lucrători vamali au fost mobilizați, iar 21 de persoane au fost arestate. Anchetatorii estimează că gruparea ar fi spălat cel puțin 120 de milioane de euro.

Dosarul de spălare de bani este instrumentat de biroul Parchetului European din München, în cadrul operațiunii denumite „Pecunia”. În România, Direcția Națională Anticorupție (DNA) a participat prin Structura de sprijin a procurorilor europeni delegați, potrivit comunicatului EPPO.

Intervențiile s-au desfășurat miercuri, 25 noiembrie, iar rezultatele preliminare au fost comunicate joi, 26 noiembrie. Autoritățile au efectuat peste 300 de percheziții și acțiuni de confiscare în 12 state europene.

Descinderile au vizat Belgia, Croația, Estonia, Franța, Germania, Italia, Lituania, Polonia, România, Slovacia, Țările de Jos și Republica Moldova. Cele 21 de persoane au fost arestate pe teritoriul Belgiei, Germaniei și Estoniei. Anchetatorii au ridicat documente, suporturi digitale, sume importante de bani, autoturisme de lux, ceasuri și bijuterii.

O parte semnificativă a intervențiilor s-a concentrat în landul german Renania de Nord–Westfalia, unde au fost vizate peste 100 de locații. Potrivit poliției din Turingia, la operațiune au participat inclusiv unități speciale ale poliției regionale și ale Oficiului Federal de Poliție Criminală.

Investigația procurorilor europeni indică existența unei structuri financiare ilegale, care ar fi funcționat prin intermediul unor societăți comerciale înregistrate în Germania. Gruparea ar fi controlat cel puțin 22 de firme-fantomă. Acestea ar fi emis facturi pentru servicii inexistente, documentele incluzând și taxa pe valoarea adăugată (TVA).

Facturile ar fi fost furnizate unor companii și persoane interesate să obțină deduceri necuvenite de TVA. Societățile emitente nu ar fi declarat veniturile obținute și nici TVA-ul încasat. Totodată, acestea nu și-ar fi achitat obligațiile fiscale către stat.

Sumele virate în conturile firmelor-fantomă ar fi fost ulterior retrase în numerar. O parte dintre bani ar fi fost restituită beneficiarilor care achiziționaseră facturile fictive. Procurorii europeni suspectează că organizația combina frauda cu TVA cu furnizarea unor servicii bancare clandestine.

Anchetatorii verifică și modul în care numerarul obținut prin mecanismul de spălare de bani ar fi finanțat munca nedeclarată. În cel puțin un caz, fondurile ar fi fost folosite pentru remunerarea unor angajați din sectorul serviciilor de pază. Aceștia nu ar fi fost înregistrați corespunzător în sistemul de asigurări sociale, iar contribuțiile obligatorii nu ar fi fost achitate.

Autoritățile vamale germane estimează că prejudiciul adus sistemului de asigurări sociale se ridică la aproximativ șase milioane de euro. Separat, pierderile fiscale înregistrate în Germania sunt evaluate la cel puțin 18,9 milioane de euro.

Cele două estimări vizează componente distincte ale investigației. Valoarea de 120 de milioane de euro reprezintă volumul fondurilor presupus spălate prin rețea, nu cuantumul prejudiciului fiscal.

Operațiunea internațională a inclus intervenții ale procurorilor anticorupție din Republica Moldova, desfășurate împreună cu reprezentanții Parchetului European din Germania. Acțiunile au fost organizate în baza unei cereri de asistență juridică internațională.

Anchetatorii au percheziționat locuințele suspecților și presupusele sedii ale societăților comerciale implicate. Mai multe persoane au fost audiate, printre acestea aflându-se și suspecți. Procuratura Anticorupție a anunțat că documentele și suporturile electronice ridicate vor fi transmise autorităților germane.

Parchetul European a confirmat implicarea Direcției Naționale Anticorupție în acțiunile desfășurate pe teritoriul României. Comunicatul oficial nu indică însă numărul perchezițiilor efectuate în țara noastră sau localitățile vizate. De asemenea, identitatea persoanelor investigate în România nu a fost făcută publică. Autoritățile nu au comunicat nici existența unui eventual prejudiciu pentru bugetul statului român.

Pentru vineri, 27 noiembrie, autoritățile germane au programat o conferință de presă la Erfurt. La aceasta vor participa reprezentanți ai Parchetului European, poliției, autorităților vamale și instituțiilor fiscale. Aceștia urmează să prezinte rezultatele investigației internaționale. Toate persoanele vizate beneficiază de prezumția de nevinovăție.