Florin Manole, Ministrul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, a transmis un mesaj ferm pentru cei care nu respectă legea, afirmând că nu se negociază pentru nimeni atunci când vine vorba de serviciile sociale.

Florin Manole a prezentat rezultatele controalelor desfășurate de Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS) în centrele rezidențiale pentru adulți cu dizabilități. Verificările au vizat 407 centre și au dus la dispunerea a 1.256 de măsuri pentru remedierea problemelor constatate.

Ministrul a precizat că, în primul său mandat, a solicitat verificarea periodică a centrelor rezidențiale. Acțiunile de control au urmărit respectarea condițiilor legale de funcționare și identificarea neregulilor din serviciile sociale.

Potrivit datelor prezentate de Florin Manole, au fost aplicate și două sancțiuni. Valoarea totală a acestora se ridică la 160.000 de lei. Sancțiunile au vizat funcționarea unor servicii sociale fără licență.

Ministrul Muncii a subliniat că funcționarea serviciilor sociale fără licențiere reprezintă o problemă care trebuie tratată cu fermitate. El a transmis că normele legale trebuie respectate de toți furnizorii de servicii sociale, fără excepții.

„În primul mandat am cerut ca centrele rezidențiale pentru adulți cu dizabilități să fie verificate cu regularitate. Campania desfășurată de ANPIS a verificat 407 centre și a dus la 1.256 de măsuri pentru remedierea problemelor constatate. Au fost aplicate și două sancțiuni, în valoare totală de 160.000 de lei, pentru funcționarea unor servicii fără licență. Vreau să fiu clar când vine vorba de servicii fără licențiere: legea nu se negociază pentru nimeni atunci când vine vorba de serviciile sociale. Există o singură lege pentru toți”, a spus ministrul, într-o postare pe Facebook.

Florin Manole a explicat și motivul pentru care a solicitat intensificarea verificărilor. Potrivit acestuia, protecția persoanelor cu dizabilități trebuie asigurată permanent, nu doar în situațiile în care sunt semnalate cazuri grave.

Ministrul a atras atenția asupra condițiilor pe care trebuie să le ofere centrele rezidențiale. Printre acestea se numără asigurarea hranei corespunzătoare, îngrijirea adecvată și prezența personalului specializat.

Oficialul a precizat că persoanele cu dizabilități trebuie să beneficieze zilnic de protecție și de servicii sociale corespunzătoare. Respectarea demnității și a drepturilor beneficiarilor reprezintă, de asemenea, aspecte importante pentru funcționarea acestor centre.

„Am cerut aceste controale pentru că persoanele cu dizabilități nu trebuie protejate doar atunci când apare un caz grav. Trebuie protejate în fiecare zi. Oamenii trebuie să primească hrană corespunzătoare, îngrijire, să aibă parte de personal specializat și respectul pe care îl merită. Continuăm verificările și vom urmări ca măsurile dispuse să fie aplicate”, mai scris ministrul Muncii pe contul său de socializare.

Florin Manole a mai transmis că verificările vor continua. Ministerul va urmări aplicarea măsurilor stabilite în urma controalelor efectuate de ANPIS, pentru remedierea problemelor identificate în centrele rezidențiale pentru adulți cu dizabilități.