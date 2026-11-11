Muncești, dar sărăcia te urmărește. Salariul minim, în centrul unei decizii cruciale. Anunțul lui Florin Manole

Ministrul Muncii, Florin Manole, consideră că salariul minim pe economie trebuie majorat, în condițiile în care România se confruntă cu un nivel ridicat al riscului de sărăcie în rândul persoanelor care au un loc de muncă.

Oficialul a precizat că stabilirea viitorului nivel al salariului minim va fi decisă de Consiliul Național Tripartit, la discuții urmând să participe reprezentanții Guvernului, sindicatelor și patronatelor.

Florin Manole a explicat că există mai multe variante prin care veniturile nete ale angajaților ar putea crește. Printre propunerile aduse în discuție se numără și reducerea taxării muncii, soluție susținută de IMM România.

Ministrul a amintit că a început să lucreze pe salariul minim și că știe din experiență ce presupune un astfel de venit. Din acest motiv, consideră necesare măsuri care să îmbunătățească situația financiară a angajaților plătiți la nivelul minim.

Șeful de la Muncă a subliniat că discuțiile privind salariul minim trebuie să ia în calcul toate soluțiile care pot aduce mai mulți bani în buzunarele angajaților. În opinia sa, simplul fapt că o persoană are un loc de muncă nu ar trebui să o expună riscului de sărăcie.

„Eu sunt un om care a început lucrând pe salariul minim în București și știu ce înseamnă asta. Cred că avem nevoie de creșteri. Decizia va aparține Consiliului Național Tripartit, dar acolo vreau să semnalez că IMM România a venit cu propunerea scăderii taxării pe muncă. Ar putea fi o opțiune. Trebuie să avem discuții despre toate variantele care duc la un salariat care are un net mai mare, pentru că, până la urmă, a munci și a fi sărac nu ar trebui să se întâmple nici în România, nici în Europa. Suntem țara din Europa cu cel mai mare risc de sărăcie pentru cei care lucrează”, a declarat Florin Manole, la Digi24.

Consiliul Național Tripartit urmează să fie convocat în cursul acestei luni, iar discuțiile vor viza nivelul salariului minim și variantele prin care poate fi îmbunătățită situația angajaților cu venituri reduse.

Pozițiile reprezentanților sindicatelor și patronatelor sunt diferite. Sindicaliștii solicită ca salariul minim să ajungă la o valoare cuprinsă între 4.583 și 4.793 de lei, în timp ce organizațiile patronale cer păstrarea nivelului actual, de 4.325 de lei.

Subiectul salariului minim este legat și de tensiunile dintre sindicate și reprezentanții patronatelor, după ce organizațiile sindicale au avertizat că ar putea organiza proteste dacă veniturile minime nu vor fi majorate.

Întrebat marți, la B1 TV, ce recomandare le transmite sindicatelor, în condițiile amenințărilor cu proteste, Florin Manole a spus că nu își dorește escaladarea conflictelor sociale. Ministrul a precizat că funcția pe care o ocupă îl plasează direct în relația cu eventualele manifestații sindicale și că obiectivul său este menținerea dialogului între părțile implicate.

Acesta a vorbit despre necesitatea ca angajații să simtă că solicitările și punctele lor de vedere sunt ascultate și luate în considerare de autorități. Totodată, a arătat că își dorește ca perioada dificilă a iernii să fie traversată fără acțiuni de protest.

„Ministrul Muncii e în prima linie dacă sunt proteste ale sindicatelor. Evident că nu-mi doresc asta. Evident că îmi doresc ceea ce se numește în teorie pace socială și îmi doresc categorii sociale care să simtă real că opiniile lor sunt ascultate și luate în considerare. Eu sper să reușim să trecem prin această iarnă dificilă fără proteste și să gestionăm lucrurile cu dialog”.

Declarațiile ministrului vin într-un moment în care stabilirea salariului minim pentru perioada următoare rămâne un subiect de negociere între Guvern, sindicate și patronate, fiecare dintre părți având propuneri diferite privind nivelul veniturilor minime.