Șomajul în rândul absolvenților de facultate a atins un nivel record în Germania. Inteligența artificială și criza economică afectează tinerii la început de carieră

Germania se confruntă cu o creștere îngrijorătoare a șomajului în rândul persoanelor cu studii superioare. Numărul absolvenților de facultate fără loc de muncă a ajuns la un nivel record, tinerii fiind afectați în mod special de dificultățile economice ale țării și de utilizarea tot mai frecventă a inteligenței artificiale (IA).

Potrivit informațiilor anunțate marți de Agenția Federală pentru Ocuparea Forței de Muncă, în luna august 2026 erau înregistrați 372.000 de absolvenți de studii superioare aflați în șomaj. Evoluția continuă o tendință de creștere constantă observată în ultimii cinci ani.

Numărul persoanelor cu studii universitare care nu aveau un loc de muncă a crescut constant în ultimii cinci ani, atingând în august 2026 un nivel record de 372.000 de persoane, conform DPA.

Tinerii absolvenți, în special cei cu vârsta sub 30 de ani, au fost afectați în mod deosebit de această evoluție. Dificultățile economice cu care se confruntă Germania și schimbările produse de utilizarea tot mai intensă a inteligenței artificiale contribuie la problemele întâmpinate de persoanele aflate la începutul carierei profesionale.

Cu toate acestea, studiile universitare continuă să ofere o protecție importantă împotriva șomajului, chiar dacă numărul absolvenților fără loc de muncă a crescut semnificativ.

Potrivit datelor Agenției Federale pentru Ocuparea Forței de Muncă, rata șomajului în rândul absolvenților de studii superioare a fost de 3,3% în 2025. Procentul reprezintă aproximativ jumătate din rata șomajului înregistrată la nivelul întregii populații. Situația diferă însă considerabil în funcție de domeniul de studiu absolvit.

În cazul persoanelor care au terminat studii în domeniul educației, rata șomajului a fost de sub 2% în 2025. În schimb, în rândul absolvenților de studii umaniste, aceasta a ajuns la 4,6%.

Nici absolvenții facultăților cu profil ingineresc nu au fost complet feriți de dificultățile de pe piața muncii. În cazul lor, rata șomajului a fost de 3,8% în 2025.

Aceste diferențe arată că șansele de angajare ale persoanelor cu studii superioare depind într-o măsură importantă și de specializarea aleasă.

Agenția Federală pentru Ocuparea Forței de Muncă pune creșterea șomajului în rândul absolvenților de facultate pe seama situației economice dificile din Germania și a utilizării tot mai intense a inteligenței artificiale.

Tinerii aflați la începutul carierei sunt afectați în mod special de aceste schimbări, întrucât intrarea pe piața muncii are loc într-un context economic dificil și într-o perioadă în care companiile utilizează tot mai mult tehnologii bazate pe inteligență artificială.

Cu toate acestea, agenția precizează că nu se estimează, în general, că inteligența artificială va duce la înlocuirea unor profesii întregi.

Prin urmare, deși dezvoltarea și utilizarea acestor tehnologii reprezintă unul dintre factorii luați în calcul pentru explicarea evoluției șomajului, nu este anticipată dispariția completă a unor categorii profesionale din cauza inteligenței artificiale.

Datele publicate de autoritățile germane indică astfel o deteriorare a situației absolvenților de studii superioare pe piața muncii, în special în cazul celor sub 30 de ani, chiar dacă diploma universitară continuă să reprezinte un avantaj important în găsirea unui loc de muncă.