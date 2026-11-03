Cum au reușit hackerii să fure criptomonedele de pe Binance. S-au folosit de inteligența artificială și un interviu fals de angajare

Binance a dezvăluit cum au reușit hackerii să compromită sistemele interne ale companiei și să obțină acces la portofelele cu criptomonede. Atacul a început cu instalarea unui instrument AI modificat și a continuat cu un fals interviu de angajare, prin care un alt programator a fost păcălit să descarce software malițios.

Potrivit unui raport preliminar publicat marți de Binance, atacul informatic din 29 octombrie a fost pregătit timp de mai multe luni.

Prima breșă de securitate a apărut în iunie, când un angajat din echipa responsabilă de dezvoltarea portofelelor digitale a descărcat o versiune modificată a unui instrument de programare bazat pe inteligență artificială.

Compania a detectat compromiterea dispozitivului, l-a înlocuit și a schimbat datele de autentificare. Cu toate acestea, atacatorii obținuseră deja informații despre rolul angajatului și despre alți membri ai echipei.

Aceste informații au fost ulterior folosite pentru pregătirea următoarei etape a atacului.

În septembrie, hackerii au vizat un al doilea inginer software, care își căuta un nou loc de muncă.

Acesta a participat la un proces de recrutare aparent legitim, care a inclus inclusiv o întâlnire virtuală cu presupusul director general al unei companii. În realitate, firma era fictivă.

După interviu, programatorul a descărcat pe calculator un depozit de cod care conținea software malițios.

Prin această metodă, atacatorii au reușit să compromită și dispozitivul celui de-al doilea angajat, pregătind accesul la sistemele utilizate pentru administrarea portofelelor digitale.

Pe 20 octombrie, atacatorii au utilizat calculatorul compromis și un instrument intern de inteligență artificială pentru a obține controlul asupra sistemului unui dezvoltator de portofele și asupra celui al unui al doilea membru al echipei.

Nouă zile mai târziu, pe 29 octombrie, hackerii au declanșat atacul propriu-zis.

Aceștia au folosit calculatorul celui de-al doilea dezvoltator și datele de autentificare furate de la primul angajat pentru a executa un script malițios.

Operațiunea a permis accesarea portofelelor cu criptomonede și efectuarea furtului.

Binance consideră că incidentul ar putea reprezenta cel mai mare furt financiar din istorie.

FBI a atribuit atacul unui grup de hackeri nord-coreeni, însă Coreea de Nord a respins acuzațiile.

În raportul publicat marți, Binance și-a cerut scuze utilizatorilor și partenerilor pentru incident.

„Acest lucru nu ar fi trebuit să se întâmple și ne cerem scuze pentru îngrijorarea, perturbările și incertitudinea provocate utilizatorilor, partenerilor și întregii industrii”, a transmis compania.

Platforma a anunțat că va rambursa integral fondurile pierdute de clienți în urma atacului.

Totodată, Binance intenționează să crească investițiile în sisteme de detectare a amenințărilor bazate pe inteligență artificială.

Compania lucrează și la înființarea unui fond dedicat cercetării în domeniul securității informatice, precum și la dezvoltarea unor inițiative împreună cu firme importante din industria AI.