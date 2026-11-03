Accesul copiilor sub 15 ani la rețelele sociale ar putea fi interzis. Proiectul a trecut tacit de Senat

Accesul copiilor sub 15 ani la rețelele sociale ar putea fi interzis în România, potrivit unui proiect de lege adoptat tacit de Senat. Inițiativa stabilește obligații pentru platformele online privind verificarea vârstei utilizatorilor. Nerespectarea prevederilor ar putea atrage amenzi sau suspendarea serviciilor pe teritoriul țării. Proiectul urmează să fie analizat de Camera Deputaților, care are decizia finală.

Accesul la rețelele sociale al minorilor care nu au împlinit 15 ani ar urma să fie interzis prin inițiativa legislativă adoptată tacit de Senat, potrivit Agerpres. Adoptarea tacită a intervenit după depășirea termenului prevăzut pentru dezbatere și vot, ceea ce a permis proiectului să treacă automat de această etapă parlamentară.

Inițiativa merge la Camera Deputaților, forul decizional în acest caz. Prevederile reprezintă, în această etapă, propuneri legislative, nu restricții deja în vigoare.

„Accesul la un serviciu de rețea socială online furnizat prin intermediul unei platforme online este interzis minorilor care nu au împlinit vârsta de 15 ani”, prevede proiectul de lege.

Pentru utilizatorii cu vârste între 15 și 18 ani, furnizorii platformelor online ar avea obligația să asigure un acces progresiv, adaptat vârstei.

Furnizorii platformelor online ar trebui să adopte toate măsurile necesare pentru a împiedica accesul și utilizarea serviciilor de către copiii sub 15 ani, cu respectarea legislației privind protecția datelor cu caracter personal.

Proiectul stabilește cerințe pentru mecanismele de verificare și precizează că simpla declarare a vârstei de către utilizator nu este suficientă.

„Mecanismele de verificare a vârstei se bazează pe soluții recunoscute la nivelul Uniunii Europene sau conforme cu orientările emise în aplicarea Regulamentului (UE) 2022/2065 privind serviciile digitale. Nu este considerat suficient simplul caracter declarativ al vârstei utilizatorului”, se mai arată în proiect.

Încălcarea obligațiilor prevăzute în proiect ar putea fi sancționată cu amenzi cuprinse între 0,5% și 2% din cifra de afaceri anuală globală realizată în exercițiul financiar anterior sau cu suspendarea serviciilor furnizorului în România.

Suspendarea ar putea fi dispusă exclusiv de instanța competentă, la solicitarea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM). Măsura este prevăzută pentru încălcări grave, repetate și persistente ale obligațiilor stabilite prin inițiativa legislativă.

Reluarea serviciului ar necesita, de asemenea, o hotărâre a instanței competente. Furnizorul sau ANCOM ar putea solicita încetarea suspendării după constatarea remedierii încălcărilor.