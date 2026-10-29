Snapchat ajunge în instanță pentru dependența tinerilor de rețelele sociale. Zuckerberg și Spiegel, chemați să depună mărturie

Snapchat și Meta se confruntă cu un nou proces în SUA, fiind acuzate că favorizează dependența de rețelele sociale în rândul tinerilor. Cazul a început miercuri, la Los Angeles, și ar putea influența mii de plângeri similare. Directorii companiilor sunt așteptați să depună mărturie.

Aplicația Snapchat se confruntă pentru prima dată cu un proces în fața unui juriu popular în SUA, în care este acuzată că favorizează dependența de rețelele sociale în rândul tinerilor. Procesul a început miercuri, la Los Angeles, și o vizează și pe Meta, compania care deține Instagram, condamnată deja în acest an într-un caz similar.

În contextul numeroaselor procese intentate împotriva platformelor de socializare în SUA, compania-mamă a Snapchat, Snap, a ajuns până acum la înțelegeri amiabile înainte de începerea audierilor. Astfel, a evitat primul proces-test de la Los Angeles, încheiat în martie cu o condamnare fără precedent a companiilor Meta și YouTube, deținută de Google.

Selecția juraților a început miercuri, iar dezbaterile sunt programate să înceapă pe 4 noiembrie și să continue până la jumătatea lunii decembrie. Snap și Meta pot încheia înțelegeri cu reclamanții până la pronunțarea verdictului.

Potrivit avocaților reclamanților, Mark Zuckerberg, directorul general al Meta, Evan Spiegel, directorul general al Snap, și Adam Mosseri, directorul Instagram, sunt așteptați să depună mărturie la jumătatea lunii noiembrie.

Cele două platforme sunt acuzate că au fost concepute pentru a crea dependență, cu posibile consecințe asupra sănătății mintale a tinerilor, precum depresia, anxietatea, tulburările alimentare și automutilarea.

Unul dintre dosare o vizează pe S.J., o tânără de 16 ani din Illinois, care a ajuns la o înțelegere cu Meta și continuă procesul doar împotriva Snap. Un alt dosar a fost intentat de K.D.B., o tânără de 18 ani din Mississippi, care acționează în instanță ambele companii.

Cele două cazuri vor servi drept referință pentru soluționarea miilor de plângeri reunite în fața instanțelor din California.

Un purtător de cuvânt al Snap a susținut, într-o declarație pentru agenția de presă AFP, că Snapchat se deschide direct în camera foto, nu într-un flux de conținut, și că acuzațiile reclamantelor denaturează fundamental experiența utilizatorilor aplicației.

La rândul său, Meta a argumentat că sănătatea mintală a unui tânăr este influențată de numeroși factori. Compania a mai susținut că reclamanta a petrecut mult mai mult timp pe TikTok decât pe Instagram sau Facebook.

În martie, primul juriu din Los Angeles a acordat despăgubiri de 6 milioane de dolari unei tinere de 20 de ani, identificată drept K.G.M., considerând că neglijența Meta și YouTube a contribuit parțial la problemele sale de sănătate mintală. Judecătoarea Carolyn Kuhl, care prezidează și al doilea proces, a confirmat verdictul în iunie. Ambele companii au contestat decizia.

De atunci, cele patru platforme vizate de procese au adoptat strategii diferite. YouTube a ajuns la înțelegeri amiabile cu S.J. și K.D.B. înainte de începerea noului proces. TikTok a evitat, la rândul său, procesele în fața juraților și a acceptat, la sfârșitul lunii septembrie, să plătească statului Alabama cel puțin 100 de milioane de dolari, pentru a evita prima sa apariție publică în fața instanței în acest caz.

Meta, principala țintă a acțiunilor în justiție, a început, de asemenea, să recurgă la înțelegeri în anumite dosare. Compania a încheiat un acord important cu aproape toate statele americane și, săptămâna trecută, a ajuns la o înțelegere cu S.J., pentru o sumă confidențială, potrivit avocaților tinerei.

Acordul încheiat de Meta la sfârșitul lunii august cu procurorii generali ai statelor americane, care prevede o plată de peste 18 miliarde de dolari și introducerea unor noi restricții pentru adolescenți pe Instagram și Facebook, a sporit presiunea asupra concurenților săi. O parte din suma prevăzută în acord este condiționată de adoptarea unor măsuri similare de către TikTok, YouTube și Snap.

În cadrul înțelegerii cu statul Alabama, TikTok a acceptat să limiteze utilizarea aplicației de către minori la două ore pe zi și să blocheze accesul pe timpul nopții. Măsurile sunt similare celor acceptate de Meta.