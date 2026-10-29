Vânzările Dacia au scăzut cu 12,8% în T3 2026. Renault avertizează asupra concurenței tot mai puternice din partea mărcilor chineze

Dacia a înregistrat o scădere de 12,8% a vânzărilor în trimestrul al treilea din 2026, pe fondul concurenței tot mai puternice din partea producătorilor chinezi și al ofertei limitate de automobile electrice. Declinul mărcii românești contrastează cu rezultatele financiare ale grupului Renault, care a raportat venituri peste așteptările analiștilor, susținute de creșterea vânzărilor de vehicule electrice.

Vânzările Dacia au scăzut cu 12,8% în perioada iulie-septembrie 2026, într-un context în care producătorii chinezi își extind prezența pe piața europeană.

Potrivit informațiilor prezentate de Renault Group, performanța mărcii este afectată și de oferta limitată de automobile electrice. Tot mai mulți consumatori europeni se orientează către astfel de vehicule pentru a reduce cheltuielile cu combustibilul.

Concurența s-a intensificat inclusiv în segmentul automobilelor de dimensiuni medii, unde Dacia încearcă să își extindă prezența, transmite Reuters.

Directorul financiar al Renault Group, Duncan Minto, a recunoscut dificultățile întâmpinate de marcă în cadrul unei conferințe cu jurnaliștii dedicate rezultatelor trimestriale.

Acesta a declarat că Dacia se confruntă cu „o presiune vizibilă din partea mărcilor chineze în Europa”.

La nivelul întregului grup, Renault a comercializat 497.799 de vehicule în trimestrul al treilea, cu 6% mai puține decât în aceeași perioadă a anului trecut.

Scăderea volumelor a fost determinată în principal de concurența mai puternică din Europa și America Latină, două regiuni vizate tot mai mult de constructorii chinezi.

Cu toate acestea, veniturile Renault Group au crescut cu 1,4% la cursuri de schimb constante, ajungând la 11,6 miliarde de euro.

Rezultatul a depășit estimările analiștilor, care anticipau o scădere de 0,3%, potrivit consensului compilat de companie.

Renault și-a menținut obiectivul privind o marjă operațională de aproximativ 5,5%, în ciuda creșterii costurilor materiilor prime și a inflației.

În timp ce Dacia întâmpină dificultăți din cauza ofertei limitate de modele electrice, automobilele cu acest tip de propulsie au devenit un factor important de creștere pentru marca Renault.

Vehiculele electrice au reprezentat 25,8% din vânzările trimestriale, iar comercializările de automobile electrice sub marca Renault au crescut cu 75,2% de la începutul anului.

Performanța a fost susținută de Renault 5 electric și de lansarea noului Twingo, care, potrivit companiei, ocupă prima poziție în segmentul său, cu 26.000 de unități vândute de la debut.

Grupul francez a beneficiat și de strategia de prioritizare a vânzărilor către clienții individuali, considerate mai profitabile decât cele către flote sau companiile de închirieri auto.

În Europa, vânzările către persoane fizice au reprezentat 64,8% din totalul grupului, cu 20 de puncte procentuale peste media pieței.

Rezultatele financiare au fost primite favorabil de investitori. Acțiunile Renault listate la Paris au crescut cu 7,8% în cursul dimineții de joi, fiind pe cale să înregistreze cel mai mare avans zilnic din 2022.

Analiștii Citi au apreciat că Renault a avut o evoluție mult mai bună decât se anticipa, în comparație cu alți constructori europeni.

„Concentrarea pe valoare în detrimentul volumului, vânzările solide către clienții individuali, creșterea vânzărilor de vehicule comerciale ușoare și controlul costurilor au contribuit toate. Credem că Renault va continua să obțină rezultate pe această bază”, au transmis aceștia.

Înaintea revenirii de joi, acțiunile Renault pierduseră 26% de la începutul anului și ajunseseră la cel mai redus nivel din ultimii peste patru ani.

Directorul general François Provost se confruntă astfel cu provocarea de a menține profitabilitatea grupului, în timp ce concurența chineză afectează tot mai mult piețele europene și latino-americane.