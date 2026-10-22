Tesla răstoarnă clasamentul european. Ce loc a pierdut Dacia Sandero și cât de mult a scăzut Logan

Dacia Sandero a pierdut prima poziție în clasamentul celor mai înmatriculate automobile din Europa, după un septembrie în care numărul de unități înregistrate a scăzut cu 10,6%.

În același timp, Tesla Model Y și Tesla Model 3 au înregistrat creșteri semnificative și au ocupat primele două locuri în topul lunar. Rezultatele slabe ale mărcii românești s-au reflectat și în evoluția celorlalte modele, Dacia Logan consemnând o scădere de 35% într-o singură lună.

Declinul Sandero a fost vizibil la nivelul pieței europene, chiar dacă pe anumite piețe, precum Germania, evoluția modelului oferea semnale încurajatoare. Performanța din septembrie a influențat și clasamentul anual, în care Tesla Model Y a trecut înaintea modelului Dacia, după ce a acumulat un volum mai mare de înmatriculări în primele nouă luni ale anului.

Piața auto europeană a consemnat în septembrie o revenire puternică a modelelor Tesla, care au înregistrat creșteri importante ale numărului de automobile înmatriculate. Tesla Model Y a ajuns la 40.971 de unități, în creștere cu 54% față de aceeași lună a anului precedent. Tesla Model 3 a înregistrat un avans și mai mare, de 102%, până la 25.058 de exemplare.

Aceste rezultate au plasat cele două modele electrice pe primele poziții ale clasamentului european din septembrie. Pe locul al treilea s-a situat Volkswagen Golf, cu 18.141 de automobile înmatriculate, în creștere cu 2,3%. Dacia Sandero a coborât pe poziția a patra, cu 17.592 de unități, după o scădere de 10,6%.

Diferența dintre Volkswagen Golf și Dacia Sandero a fost de 549 de automobile în luna septembrie. Modelul german a reușit astfel să depășească automobilul produs de marca românească, într-o lună în care Tesla Model Y și Model 3 au avut rezultate considerabil mai bune.

Evoluțiile celorlalte modele din clasament au fost diferite. Volkswagen Tiguan a înregistrat o scădere de 8,8%, în timp ce Mercedes-Benz GLC a consemnat un avans de 53%. Toyota Yaris Cross a pierdut 1,3%, iar Renault Clio a înregistrat o diminuare de 22,7% a numărului de înmatriculări. Peugeot 208 a avut o evoluție pozitivă, cu o creștere de 1,7%, potrivit celor realtate de Profit.

Printre modelele care au atras atenția în septembrie s-a numărat și Jaecoo 7, un automobil al unui producător chinez, care a înregistrat o creștere de 66% față de aceeași lună a anului trecut. Evoluția sa a fost susținută în special de înmatriculările din Marea Britanie.

Rezultatele lunare au influențat și ierarhia cumulată de la începutul anului. Tesla Model Y a ajuns la 167.376 de unități înmatriculate în primele nouă luni, cu 51,5% peste nivelul din perioada similară a anului precedent. Volumul a fost suficient pentru ca modelul electric să urce pe prima poziție în clasamentul european anual.

Dacia Sandero a coborât pe locul al doilea, cu 163.332 de automobile înmatriculate și o scădere de 11,2%. Volkswagen Golf a completat podiumul, cu 151.796 de unități înregistrate în perioada ianuarie-septembrie.

Diferența dintre Tesla Model Y și Dacia Sandero a ajuns la aproximativ 4.000 de automobile. Cele două modele au rămas apropiate ca volum cumulat, însă rezultatele din septembrie au modificat ordinea în clasament. Evoluția înmatriculărilor din ultimele luni ale anului poate influența pozițiile finale ale celor două automobile.

Scăderea înregistrată de Dacia Sandero nu a fost un caz izolat în gama producătorului român. În septembrie, nici Dacia Duster, nici Dacia Bigster nu au reușit să evite diminuarea numărului de înmatriculări, iar niciun model al mărcii nu s-a regăsit în primele 20 de poziții ale clasamentului european lunar.

Dacia Duster a acumulat 12.051 de unități înmatriculate, cu 10,3% mai puține decât în septembrie anul precedent. În cazul modelului Dacia Bigster, numărul înmatriculărilor a ajuns la 5.773 de exemplare, în scădere cu 19,1% față de perioada de comparație.

Cea mai mare diminuare lunară din gama Dacia a fost consemnată de Logan. Modelul a înregistrat numai 1.177 de unități înmatriculate în septembrie, ceea ce reprezintă o scădere de 35% față de aceeași lună a anului trecut.

Rezultatele arată că reculul s-a extins asupra mai multor modele ale mărcii, chiar dacă diferențele dintre volumele de înmatriculări au rămas considerabile. În timp ce Sandero și Duster au depășit pragul de 12.000 de unități în septembrie, Logan a rămas la un volum de 1.177 de automobile.

Datele cumulate pentru perioada ianuarie-septembrie indică o evoluție diferită de la un model Dacia la altul. Duster a ajuns la 107.247 de unități înmatriculate în Europa, înregistrând o scădere de 22,4% față de primele nouă luni ale anului precedent.

Dacia Bigster a avut o evoluție pozitivă în aceeași perioadă. Modelul a acumulat 63.264 de exemplare, ceea ce reprezintă o creștere de 61%. Compararea acestor rezultate cu cele din 2025 trebuie să țină cont de faptul că anul precedent a marcat lansarea modelului, iar volumele înmatriculate atunci erau încă reduse.

În cazul modelului electric Dacia Spring, datele arată că în septembrie au fost livrate ultimele automobile către clienți. În primele nouă luni ale anului, modelul a ajuns la 24.522 de unități înmatriculate, cu 5,2% mai puține decât în perioada similară din anul precedent.

Rezultatele individuale ale modelelor s-au reflectat în cifrele totale ale mărcii pe piața europeană. În septembrie, Dacia a înmatriculat 44.253 de autoturisme, cu 11% mai puține decât în aceeași lună din 2025.

Pentru perioada ianuarie-septembrie, totalul a ajuns la 405.548 de vehicule înmatriculate în Europa. Comparativ cu primele nouă luni ale anului trecut, volumul reprezintă o scădere de 10%.

Datele lunare și cele cumulate indică diminuări atât pentru marca Dacia în ansamblu, cât și pentru mai multe dintre modelele sale. În același timp, clasamentul european al înmatriculărilor a consemnat creșteri importante pentru Tesla Model Y și Model 3, care au ocupat primele două poziții în septembrie, iar Model Y a trecut pe primul loc și în ierarhia anuală.