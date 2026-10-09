Dacia cucerește Germania! Două modele românești au reușit să ajungă în fruntea clasamentului

Piața auto din Germania a înregistrat schimbări importante în septembrie, când mărcile străine au ocupat primul loc în șase dintre cele 13 categorii de autoturisme analizate. Evoluția reflectă modificări clare în preferințele cumpărătorilor și aduce o surpriză în clasamentul general al celor mai înmatriculate modele.

Tesla Model Y a depășit Volkswagen Golf, model care a ocupat mult timp o poziție dominantă pe piața germană. Totodată, Dacia, marca românească din grupul Renault, s-a impus în două segmente diferite, prin modelele Spring și Jogger.

Cea mai importantă schimbare din septembrie s-a produs în fruntea clasamentului înmatriculărilor de autoturisme noi. Tesla Model Y a ajuns pe prima poziție după ce a înregistrat 8.038 de unități, ocupând totodată primul loc în segmentul SUV-urilor.

Rezultatul a plasat modelul electric înaintea Volkswagen Golf, unul dintre cele mai cunoscute automobile ale constructorului german din Wolfsburg. În septembrie, Golf a avut 6.580 de înmatriculări noi, cu 1.458 mai puține decât Tesla Model Y.

Tesla a obținut rezultate importante și în alte categorii. Model 3 a ocupat primul loc în clasa medie, cu 4.512 unități înmatriculate, consolidând prezența producătorului american în mai multe segmente ale pieței germane.

Dacia a obținut, la rândul său, rezultate notabile în septembrie. Marca din grupul Renault a câștigat două dintre cele 13 categorii analizate, prin modele destinate unor tipuri diferite de utilizatori.

Dacia Spring, automobilul electric al producătorului, a fost cel mai înmatriculat model din categoria mașinilor foarte mici. În această clasă, Spring a ajuns la 1.897 de unități înmatriculate, ocupând prima poziție în clasamentul lunar.

Un rezultat similar a fost înregistrat de Dacia Jogger în categoria monovolumelor de mari dimensiuni. Modelul a acumulat 988 de înmatriculări noi și s-a clasat pe primul loc în segmentul său. Cele două rezultate au adus mărcii românești două victorii într-o lună în care producătorii străini au avut o prezență puternică în clasamentele pe categorii.

Pe lângă Tesla și Dacia, alte modele de import au ocupat prima poziție în segmentele lor. Peugeot 3008 a fost lider în categoria monovolumelor mici, cu 1.294 de înmatriculări, în timp ce Fiat Ducato a obținut primul loc în categoria autorulotelor, cu 1.335 de unități.

În total, mărcile străine au câștigat șase dintre cele 13 categorii analizate în septembrie. Potrivit celor mai recente date ale Autorității Federale pentru Transport Auto din Germania (KBA), producătorii de import ocupau, de regulă, primul loc în doar două sau trei categorii într-o lună. În septembrie, numărul categoriilor câștigate de aceștia a ajuns la șase.

Datele indică o prezență mai puternică a mărcilor străine în clasamentele lunare, inclusiv în segmente în care constructorii germani au avut tradițional rezultate solide. Performanțele Tesla Model Y și Tesla Model 3, alături de cele ale modelelor Dacia, Peugeot și Fiat, au contribuit la această distribuție a pozițiilor de lider.

Chiar dacă Tesla Model Y a preluat conducerea clasamentului general, Volkswagen Golf continuă să fie lider în clasa compactă. Modelul își păstrează astfel prima poziție în segmentul său, deși a fost depășit de automobilul Tesla atunci când sunt luate în calcul toate categoriile de autoturisme.

Printre explicațiile menționate pentru apropierea concurenței se numără și schimbarea opțiunilor unor foști proprietari de Golf, care aleg acum alte modele Volkswagen, precum T-Roc. Această evoluție apare pe fondul unei piețe în care mai multe modele concurează pentru pozițiile fruntașe.

Lista liderilor germani include Volkswagen Tiguan, care ocupă primul loc în categoria vehiculelor de teren, și Volkswagen Transporter, lider în segmentul vehiculelor utilitare. În clasa mașinilor mici, prima poziție îi revine modelului Opel Corsa.

În segmentele superioare, producătorii germani își mențin, de asemenea, reprezentanții în fruntea clasamentelor. Audi A6 ocupă primul loc la clasa medie superioară, Mercedes-Benz Clasa S conduce categoria de lux, iar Porsche 911 se află pe prima poziție în segmentul mașinilor sport, potrivit publicației T-online.

În septembrie, în Germania au fost înmatriculate aproape 257.000 de autoturisme noi, cu 9% mai multe decât în aceeași lună a anului precedent. Creșterea volumului total al pieței a coincis cu modificări în clasamentele pe modele și categorii, fără ca rezultatele să fie distribuite exclusiv între constructorii germani.

Clasamentul lunii a inclus șapte categorii în care primul loc a revenit producătorilor germani și șase categorii câștigate de mărci străine. Printre modelele aflate în frunte s-au numărat Tesla Model Y, Volkswagen Golf, Dacia Spring, Dacia Jogger, Peugeot 3008 și Fiat Ducato, fiecare ocupând prima poziție în categoria corespunzătoare sau, în cazul Tesla Model Y, în clasamentul general al înmatriculărilor.