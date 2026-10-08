Un apartament cumpărat în București cu 95.000 de euro i-a surprins pe străini: ce i-a șocat când au văzut imaginea

O tânără din România a povestit pe un forum internațional cum a reușit să-și cumpere, cu 95.000 de euro plătiți integral, un apartament de 55 de metri pătrați din București. Postarea tinerei a devenit virală strângând mii de aprecieri și comentarii.

Locuința se află într-un bloc ridicat în 1963, iar suma achitată a generat numeroase comentarii din partea utilizatorilor. Povestea a atras atenția atât prin prețul plătit, cât și prin efortul pe care tânăra spune că l-a făcut pentru a economisi banii necesari achiziției.

Unii dintre participanții la discuție au spus că ar lua în calcul mutarea în România, după ce au comparat suma plătită pentru apartament cu prețurile locuințelor din țările în care trăiesc. Tânăra a precizat însă că achiziția a fost posibilă după mai mulți ani de muncă în străinătate și cu sprijinul financiar primit de la părinți.

„Am reușit. București, România, 95.000 de euro cash. Două camere, la cinci minute de mers pe jos de stația de metrou. Sunt atât de fericită! Încă n-am sărbătorit cu pizza, pentru că sunt o mulțime de lucruri de făcut, inclusiv să scap de mobila aceea și să o înlocuiesc cu ceva mai bun. Am muncit din greu timp de mai mulți ani în străinătate ca să-mi pot permite această locuință și am primit și ajutorul părinților mei minunați. Le sunt cu adevărat recunoscătoare pentru tot ce au făcut pentru mine”, a scris aceasta pe platforma Reddit.

Postarea a generat mesaje de felicitare din partea unor utilizatori din mai multe țări. Unul dintre ei a făcut referire la propria situație profesională și la eforturile pe care le depune pentru a economisi bani în vederea cumpărării unei locuințe.

„Specialiștii CRM, ridicați-vă în forță! Felicitări!!!! În prezent, fac același lucru, lucrez pentru o companie americană din Venezuela și economisesc fiecare bănuț pe unde pot ca să-mi cumpăr o casă. Noroc din Venezuela”, a scris altcineva.

Un alt comentator a vorbit despre perioada petrecută în Olanda și despre costurile ridicate ale vieții de acolo, felicitând-o pe tânără pentru faptul că a reușit să-și îndeplinească obiectivul.

„Mă bucur că ai avut noroc aici (în Olanda) să găsești un loc de muncă care ți-a împlinit acest vis! Sunt sigur că a trebuit să fii foarte strict cu banii, pentru că viața aici, în Olanda, nu e ieftină. Bucură-te din plin de această casă!, a punctat un alt comentator.

Un utilizator din Statele Unite a transmis, la rândul său, un mesaj de felicitare, făcând referire la munca și economiile necesare pentru cumpărarea locuinței.

„Felicitări din Statelor Unite! E minunat că ai reușit să muncești din greu și să economisești pentru visul tău. Continuă tot așa!”, a scris alt comentator Reddit.

Postarea a strâns mii de reacții, iar vechimea blocului nu a fost singurul element remarcat de utilizatori. Mai mulți străini au observat caloriferul de fontă din locuință, pe care l-au asociat cu blocurile construite în perioada comunistă. Un utilizator din Polonia a întrebat despre originea și răspândirea acestui tip de calorifer, asociindu-l cu fostul spațiu sovietic.

„Sunt din Polonia. Văd caloriferele acelea și mă gândesc imediat la fosta Uniune Sovietică. Îmi poate spune cineva dacă asemenea calorifere se găsesc și în alte părți ale lumii unde rușii nu au întemeiat o colonie?”, a întrebat un comentator din Polonia.

Alți utilizatori au explicat că modelele respective nu sunt specifice doar țărilor din Europa de Est și că pot fi întâlnite în numeroase alte regiuni. Unul dintre comentatori a enumerat mai multe orașe în care a văzut astfel de instalații.

„Aceste calorifere sunt, de fapt, comune în întreaga lume. Le-am văzut în California, New York, Vancouver și Atena. Cred că acest model era pur și simplu foarte răspândit la mijlocul secolului trecut”, a scris unul dintre ei.

Un utilizator britanic a precizat că radiatoarele de acest tip încă sunt întâlnite în Marea Britanie și că, în anumite proprietăți vechi, sunt considerate un element valoros.

„Sunt populare în Marea Britanie, deși sunt de modă veche. De fapt, în zilele noastre sunt considerate chiar «premium» pentru anumite proprietăți vechi”, a adăugat acesta.

În discuție au apărut și referiri la astfel de calorifere din vestul Germaniei și din sate canadiene. Un alt participant a spus că le întâlnește în Italia, inclusiv în locuințe construite înainte de anii 1980. „În Italia, toate casele construite înainte de anii ’80 au la fel. Casa părinților mei are astfel de calorifere”, a comentat un alt utilizator.

Un alt participant a considerat că radiatorul din imagine seamănă mai degrabă cu cele întâlnite în locuințele italiene construite în anii ’70 și ’80. Acesta a explicat și modul în care se comportă caloriferele din fontă în comparație cu modelele moderne.

Pentru mulți tineri din România, cumpărarea unui apartament a devenit tot mai dificilă. Prețurile locuințelor din marile orașe sunt greu de susținut din salariile de început, iar economiile necesare pentru avans se strâng în ani.

Un studiu Deloitte din 2026 arată că 78% dintre românii din Generația Z și 85% dintre Millennials spun că nu își permit o locuință proprie. În același timp, 46% dintre tinerii din Generația Z și 62% dintre Millennials afirmă că ajung de la un salariu la altul.

Cei care vor să cumpere caută, în principal, variante mai accesibile: apartamente mai mici, locuințe în blocuri vechi sau proprietăți situate la periferia marilor orașe. Apartamentele cu două camere se numără printre cele mai căutate.

Pe forumurile online, tinerii discută frecvent despre apartamente care ajung să coste peste 100.000 de euro și se întreabă cum pot fi cumpărate de persoane cu venituri obișnuite. Pentru unii, achiziția este posibilă doar după ani de economisire, printr-un credit sau cu sprijinul familiei.

Chiria rămâne pentru mulți o etapă intermediară. Un sondaj Storia din 2026 arată că aproape jumătate dintre respondenți consideră închirierea o soluție temporară până la cumpărarea unei locuințe.

În acest context, povestea tinerei care a plătit cash 95.000 de euro pentru un apartament de 55 de metri pătrați din București a atras atenția tocmai prin efortul financiar necesar. Ea a spus că a muncit mai mulți ani în străinătate pentru a economisi banii și că a beneficiat și de ajutorul părinților.