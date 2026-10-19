Europenii cumpără tot mai multe mașini electrice. Creștere masivă de 70%, în timp ce vânzările scad în America de Nord și China

Înmatriculările de mașini electrice au crescut cu 70,3% în Europa în septembrie, până la peste 300.000 de unități, pe fondul prețurilor ridicate la petrol, al subvențiilor și al modelelor mai accesibile. În schimb, America de Nord și China au raportat scăderi ale vânzărilor, în timp ce alte piețe au înregistrat o creștere puternică.

Înmatriculările de vehicule electrice cu baterie (BEV) în Europa au crescut cu 70,3% în septembrie, în condițiile în care prețurile ridicate la petrol, subvențiile și disponibilitatea unor modele mai accesibile au continuat să susțină creșterea pieței.

Aproximativ o treime dintre mașinile vândute în septembrie pe 17 piețe europene importante au fost vehicule electrice cu baterie, potrivit datelor publicate luni de E-Mobility Europe, New Automotive și Fier Automotive, transmite Reuters. Evoluția are loc în contextul unui acord încheiat de Franța și Germania pentru flexibilizarea regulilor propuse de Uniunea Europeană privind emisiile autoturismelor.

În septembrie, înmatriculările de vehicule electrice cu baterie au ajuns la 300.202 de unități, ceea ce a reprezentat o cotă de piață de 32,6%. De la începutul anului și până în prezent, în Europa au fost înmatriculate 1,98 milioane de astfel de vehicule, cu 38,1% mai multe decât în aceeași perioadă din 2025.

Franța a înregistrat o cotă de piață de 41,7% pentru vehiculele electrice cu baterie, corespunzătoare unui număr de 65.243 de înmatriculări. În Germania, cota de piață a ajuns la 34,6%, după înregistrarea a 88.724 de vehicule.

Țările nordice au continuat să reprezinte cea mai electrificată piață din Europa. Norvegia s-a situat pe primul loc, cu o cotă de 98,8%, urmată de Danemarca, cu 88,8%, Finlanda, cu 62,7%, și Suedia, cu 49%.

Vehiculele electrice cu baterie au reprezentat aproximativ jumătate din înmatriculările din Irlanda, Portugalia, Belgia și Țările de Jos. La polul opus, Cehia, Italia și Polonia s-au numărat printre piețele europene cu cele mai mici ponderi ale acestui tip de vehicule, de 11,2%, 7,6% și, respectiv, 6,2%.

În America de Nord, evoluția a fost opusă celei din Europa, scrie Electrek.co. Vânzările de vehicule electrice au scăzut în septembrie cu 44% față de aceeași lună a anului trecut, până la aproximativ 130.000 de unități. Acesta a fost cel mai puternic declin procentual înregistrat de regiune în 2026. Comparativ cu luna august, vânzările au scăzut cu 8%.

Totuși, această evoluție trebuie analizată ținând cont de situația din septembrie 2025. Luna respectivă a fost ultima înainte de expirarea creditului fiscal federal de 7.500 de dolari acordat în Statele Unite pentru achiziționarea vehiculelor electrice. În consecință, numeroși cumpărători s-au grăbit să achiziționeze astfel de mașini înainte de termenul-limită, ceea ce a dus la o creștere puternică a vânzărilor.

Prin urmare, rezultatele din septembrie 2026 sunt comparate cu o lună în care achizițiile au fost stimulate de perspectiva eliminării facilității fiscale.

Această explicație nu elimină însă dificultățile cu care se confruntă piața nord-americană. În primele nouă luni ale anului, vânzările de vehicule electrice au totalizat 1,2 milioane de unități, în scădere cu 24% față de aceeași perioadă din 2025.

Cu toate acestea, Benchmark avertizează că declinul procentual din septembrie nu trebuie interpretat ca o nouă prăbușire bruscă a cererii.

„Începând cu al patrulea trimestru, comparația se va face cu lunile imediat următoare eliminării creditului fiscal, când vânzările de vehicule electrice din SUA s-au prăbușit, astfel că evoluția anuală ar trebui să se îmbunătățească semnificativ”, a declarat Charles Lester, responsabil cu datele în cadrul Benchmark.

Astfel, scăderile mai mici care ar putea fi înregistrate în lunile următoare nu vor însemna neapărat că vânzările și-au revenit. Evoluția ar putea reflecta, în schimb, o bază de comparație mai puțin nefavorabilă.

China rămâne de departe cea mai mare piață de vehicule electrice din lume, cu 1,11 milioane de unități vândute în septembrie. Volumul a crescut cu 7% față de august, dar a scăzut cu 18% comparativ cu aceeași lună din 2025. Declinul a fost mai accentuat decât cel de 11% înregistrat în august.

În primele nouă luni ale anului, vânzările de vehicule electrice din China au totalizat 8,1 milioane de unități, în scădere cu 13% față de aceeași perioadă a anului trecut.

O mare parte din această evoluție este explicată de automobilele hibride plug-in (PHEV), ale căror vânzări au scăzut cu 25% de la începutul anului. Prin comparație, vânzările de vehicule electrice cu baterie (BEV) au înregistrat un declin de 6%.

În paralel, vânzările de autoturisme pe benzină din China au scăzut cu 43% în ritm anual, până la 534.000 de unități în septembrie 2026, potrivit datelor Asociației Chineze a Autoturismelor (China Passenger Car Association – CPCA).

Prin urmare, reducerea vânzărilor de vehicule electrice nu înseamnă că șoferii chinezi se reorientează către automobilele pe benzină, ale căror vânzări au înregistrat, la rândul lor, un declin semnificativ.

În afara Chinei, Europei și Americii de Nord, vânzările de vehicule electrice au crescut cu 81% în septembrie față de aceeași lună din 2025, ajungând la aproximativ 310.000 de unități.