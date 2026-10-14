Cristian Mungiu, din nou în cursa pentru marile premii ale cinematografiei. Filmul „Fjord” a fost selectat pentru European Film Awards 2027

SURSA FOTO: Festivalul de Film de la Cannes

Filmul „Fjord”, regizat de Cristian Mungiu, a fost inclus în selecția pentru European Film Awards 2027, potrivit anunțului făcut miercuri, 14 octombrie, de Academia Europeană de Film. Lungmetrajul îi are în rolurile principale pe Sebastian Stan și Renate Reinsve. Producția a câștigat Palme d’Or la Festivalul de la Cannes din 2026. Nominalizările oficiale vor fi anunțate în luna noiembrie, iar ceremonia de premiere va avea loc la Atena.

Filmul „Fjord”, cea mai recentă producție regizată de Cristian Mungiu, figurează printre cele 68 de lungmetraje anunțate de Academia Europeană de Film pentru cea de-a 39-a ediție a European Film Awards. Selecția a fost prezentată miercuri, 14 octombrie, iar ceremonia de decernare a premiilor este programată pentru 16 ianuarie 2027, în capitala Greciei, Atena.

Lista cuprinde 45 de filme de ficțiune, 15 documentare și opt producții de animație. În total, sunt reprezentați cineaști din 40 de țări europene, iar 25 dintre lungmetrajele selectate au fost regizate sau co-regizate de femei.

Prezența producției românești în această selecție vine după participarea la Festivalul de la Cannes din 2026, unde Cristian Mungiu a obținut Palme d’Or. Regizorul mai câștigase aceeași distincție în 2007, pentru lungmetrajul „4 luni, 3 săptămâni și 2 zile”.

Lungmetrajul „Fjord” urmărește experiența unei familii româno-norvegiene cu convingeri religioase puternice, care locuiește într-o comunitate izolată din Norvegia. Situația familiei se schimbă după ce una dintre fiice ajunge la școală prezentând vânătăi, fapt care determină autoritățile să examineze modul în care părinții își cresc și își educă copiii.

Povestea abordează conflictul dintre principiile tradiționale și regulile societății contemporane, precum și raportul dintre libertatea religioasă, drepturile copiilor și responsabilitățile instituțiilor statului. Un alt subiect urmărit de film este limita până la care autoritățile pot interveni în viața privată a unei familii.

Personajele principale sunt interpretate de Sebastian Stan, actor româno-american, și Renate Reinsve, actriță norvegiană. Producția a fost realizată în coproducție europeană, cu participarea României, Franței și a mai multor state nordice.

SURSA FOTO: Instagram – Sebastian Stan

Includerea filmului „Fjord” în selecția Academiei Europene de Film reprezintă prima etapă a procesului de desemnare a nominalizărilor pentru ediția din 2027. Cele 68 de lungmetraje anunțate nu au obținut automat nominalizări, acestea urmând să fie stabilite prin votul membrilor Academiei.

Aproximativ 5.700 de membri ai instituției vor avea posibilitatea să vizioneze producțiile selectate și să voteze filmele și profesioniștii care vor intra în competiția oficială.

Nominalizările vor fi făcute publice pe 14 noiembrie 2026, în cadrul Festivalului Internațional de Film de la Salonic. Printre categoriile vizate se numără cel mai bun film european, cel mai bun regizor, cel mai bun actor, cea mai bună actriță și cel mai bun scenariu. Vor fi stabilite, de asemenea, nominalizările pentru distincțiile acordate realizărilor tehnice.

Calendarul European Film Awards 2027 include mai multe anunțuri programate înaintea ceremoniei de premiere, fiecare fiind dedicat unor categorii distincte de producții cinematografice.

Primele nominalizări vor fi prezentate pe 1 noiembrie 2026, pentru European Young Audience Award, distincție dedicată filmelor adresate publicului tânăr.

Pe 13 noiembrie vor fi anunțate nominalizările pentru European Short Film, categoria rezervată scurtmetrajelor europene. Ulterior, pe 25 noiembrie, vor fi dezvăluite producțiile nominalizate la LUX Audience Award.

Câștigătorii principalelor premii vor fi anunțați pe 16 ianuarie 2027, în cadrul galei European Film Awards, organizată la Atena. Filmul „Fjord” va putea concura pentru distincțiile cinematografiei europene dacă va obține o nominalizare în urma votului membrilor Academiei.