Carburanții din România, sub presiunea războaielor și a costurilor de import. OSCAR Downstream anunță investiții în depozite și benzinării

Piața carburanților din România se confruntă cu dificultăți de aprovizionare, costuri logistice ridicate și presiuni fiscale, pe fondul conflictelor din Ucraina și Orientul Mijlociu. Nicolae Bănică, CEO-ul OSCAR Downstream, avertizează că o parte dintre furnizorii americani refuză să livreze produse petroliere în Marea Neagră din cauza riscurilor de securitate. În același timp, compania continuă investițiile în România, prin construirea unui depozit de benzină și motorină la Craiova și dezvoltarea unei rețele proprii de stații de alimentare.

OSCAR Downstream își continuă planurile de investiții în România, în ciuda dificultăților cu care se confruntă sectorul distribuției de carburanți.

Nicolae Bănică, directorul general al companiei, a prezentat strategia de dezvoltare în cadrul conferinței Profit Energy.Forum, unde a discutat despre piața petrolului, costurile carburanților și efectele crizelor internaționale asupra aprovizionării.

Potrivit declarațiilor, compania dezvoltă un depozit de benzină și motorină la Craiova și intenționează să își extindă activitatea în segmentul de retail.

„Construim un depozit de motorină și benzină în Craiova și avem planificate investiții și în retail”, a declarat Nicolae Bănică.

Compania se apropie de finalizarea primelor două stații de alimentare destinate persoanelor fizice, acestea reprezentând începutul dezvoltării unei rețele proprii de benzinării.

Alte două stații sunt planificate pe Autostrada Moldovei, unde OSCAR Downstream a concesionat deja două spații. Aceste proiecte urmează să intre în faza de proiectare, construcția fiind avută în vedere pentru următorii doi ani.

Într-o postare publicată pe LinkedIn, reprezentanții companiei au confirmat că investițiile vor continua, deși piața carburanților rămâne dificilă.

OSCAR Downstream consideră că dezvoltarea capacităților de depozitare și a infrastructurii logistice este importantă pentru asigurarea aprovizionării într-un context internațional instabil.

Una dintre principalele probleme semnalate de Nicolae Bănică este reducerea posibilităților de aprovizionare cu produse petroliere.

Conflictele din Ucraina și Orientul Mijlociu au modificat rutele comerciale și au crescut riscurile asociate transporturilor maritime.

În cadrul Profit Energy.Forum, șeful OSCAR Downstream a explicat că firma a analizat posibilitatea aprovizionării din Statele Unite, însă o parte dintre furnizorii americani evită Marea Neagră, inclusiv din cauza riscurilor de securitate.

„Ne-am uitat și la furnizori din SUA, dar o mare parte din companiile americane refuză Marea Neagră, indiferent de primele de asigurare.”

În aceste condiții, distribuitorii români sunt nevoiți să identifice alte variante de aprovizionare, inclusiv prin intermediul comercianților europeni și al producătorilor din Orientul Mijlociu.

Bănică a explicat că, înainte de războiul din Ucraina, transporturile de carburanți din Rusia puteau ajunge în România în aproximativ două zile.

În prezent, aprovizionarea din Orientul Mijlociu presupune perioade de transport mult mai lungi și cheltuieli suplimentare.

Costurile de transport au crescut în ultimii ani, la fel și primele de asigurare pentru navele care tranzitează zonele afectate de conflicte.

Reprezentantul companiei a atras atenția și asupra costurilor ridicate cu personalul navigant în Orientul Mijlociu, oferind ca exemplu remunerații care pot ajunge, potrivit afirmațiilor sale, la 100.000 de dolari lunar pentru un căpitan de navă și la 50.000 de dolari pentru un membru al echipajului.

În cazul Mării Negre, riscurile asociate incidentelor maritime și majorarea costurilor de tranzit prin Turcia complică suplimentar activitatea distribuitorilor.

Nicolae Bănică a abordat și structura prețurilor plătite de șoferii români la pompă.

Potrivit informațiilor publicate de OSCAR Downstream, prețul carburanților este determinat de mai multe componente, printre care cotațiile internaționale ale produselor rafinate, accizele, TVA-ul și costurile logistice.

La acestea se adaugă cheltuielile de transport, depozitare și asigurare a mărfurilor, care au crescut în contextul conflictelor internaționale.

Compania arată că accizele și TVA-ul reprezintă împreună între 50% și 60% din prețul final al benzinei și motorinei.

Accizele sunt stabilite ca sume fixe pe litru, indiferent de cotația petrolului, în timp ce TVA-ul se aplică asupra valorii care include și accizele.

În cadrul conferinței, CEO-ul OSCAR Downstream a criticat nivelul fiscalității din România, susținând că acesta afectează competitivitatea pieței locale în raport cu statele vecine.

„Am ajuns să fim țara cu cea mai mare acciză din regiune, am devenit necompetitivi în raport cu Ungaria și Bulgaria, care au acciza aproape la jumătate față de cea din România.”

Afirmația privind comparația accizelor reprezintă evaluarea directorului OSCAR Downstream.

Acesta a semnalat și dificultățile administrative întâmpinate de companii în procesul de recuperare a TVA, precum și impredictibilitatea fiscală și legislativă.

O altă problemă semnalată de Nicolae Bănică privește limitarea adaosurilor comerciale în sectorul petrolier.

Directorul OSCAR Downstream consideră că intervențiile asupra marjelor de profit, în condițiile creșterii costurilor de aprovizionare, pot afecta activitatea distribuitorilor și disponibilitatea produselor pe piață.

„Dacă intervenim în continuare, vom ajunge la o anumită indisponibilizare a produselor pe piață”, a avertizat acesta.

Potrivit estimărilor prezentate de Bănică, piața românească este aprovizionată în proporție de aproximativ 50% din producția internă și 50% din importuri.

În aceste condiții, o reducere a importurilor ar putea pune presiune asupra capacității de aprovizionare a pieței.

Șeful OSCAR Downstream susține că marjele de profitabilitate ale companiilor din sector sunt reduse comparativ cu cele din alte state europene, inclusiv ca urmare a concurenței și a plafonării adaosurilor comerciale.

Acesta consideră că măsurile de reglementare trebuie să țină cont de costurile efective ale distribuitorilor, pentru a evita dificultățile de aprovizionare.

Problemele pieței românești nu se limitează la găsirea furnizorilor de carburanți.

Transportul și depozitarea produselor petroliere reprezintă alte componente importante ale costurilor suportate de distribuitori.

Nicolae Bănică a explicat că OSCAR Downstream este, în proporție de peste 90%, importator, motiv pentru care activitatea companiei depinde într-o măsură semnificativă de infrastructura Oil Terminal.

Posibila majorare a tarifelor practicate de operatorul portuar ar putea determina creșterea costurilor de aprovizionare și distribuție, potrivit evaluării sale.

Produsele petroliere importate trebuie să treacă prin mai multe operațiuni, inclusiv descărcare, aditivare și transport către punctele de livrare.

Un alt obstacol îl reprezintă viteza redusă a transportului feroviar de mărfuri.

„Anul trecut viteza medie feroviară pentru transport mărfuri a fost de 18 km/h”, a precizat Bănică.

Potrivit acestuia, transporturile feroviare pot necesita între patru și șase zile de la Arad până la punctele de livrare.

Aceste întârzieri influențează durata aprovizionării și pot genera costuri suplimentare pentru companiile din sector.

Directorul OSCAR Downstream a atras atenția și asupra efectelor produse de oprirea activității rafinăriei Petrotel, aparținând grupului rus Lukoil.

Potrivit explicațiilor sale, absența producției rafinăriei a modificat fluxurile de aprovizionare cu produse petroliere din România și Republica Moldova.

În loc să utilizeze propria producție pentru alimentarea stațiilor, operatorul este nevoit să cumpere carburanți de pe piață.

Această situație crește cererea pentru produsele importate și pentru capacitățile de depozitare disponibile.

Într-un context în care transporturile sunt deja afectate de riscurile geopolitice, reducerea producției interne de carburanți poate amplifica dependența de sursele externe.

Majorarea prețurilor carburanților începe să influențeze activitatea unor sectoare economice, potrivit observațiilor prezentate de Nicolae Bănică.

Acesta a semnalat reduceri de consum și de activitate în anumite segmente ale transporturilor și construcțiilor.

Companiile din aceste domenii sunt afectate de cheltuielile tot mai mari pentru alimentarea vehiculelor și utilajelor, ceea ce poate influența costurile finale ale serviciilor și lucrărilor.

În același timp, diferențele de fiscalitate dintre România și statele vecine pot afecta competitivitatea operatorilor economici.

În ceea ce privește electrificarea transporturilor, reprezentantul OSCAR Downstream consideră că piața a evoluat mai lent decât estimările inițiale.

Bănică a apreciat că numărul camioanelor electrice utilizate în România rămâne foarte redus și a atras atenția că anumite categorii de combustibili alternativi pot costa de două ori mai mult decât combustibilii tradiționali.

În ciuda dificultăților existente, OSCAR Downstream își menține strategia de investiții în România.

Compania consideră că experiența ultimilor ani, de la pandemia COVID-19 până la conflictele militare actuale, a demonstrat importanța diversificării surselor de aprovizionare și a dezvoltării unei infrastructuri logistice solide.

În postarea publicată pe LinkedIn, OSCAR Downstream subliniază că reziliența în fața crizelor trebuie construită înainte de apariția acestora, prin identificarea unor rute alternative, capacități de depozitare și stocuri ușor accesibile.

Construirea depozitului de la Craiova, finalizarea primelor două benzinării destinate persoanelor fizice și pregătirea altor două stații pe Autostrada Moldovei reprezintă principalele proiecte anunțate de companie.

Prin aceste investiții, OSCAR Downstream urmărește să își consolideze prezența pe piața românească și să își îmbunătățească infrastructura de distribuție, într-un context în care prețurile internaționale, fiscalitatea și riscurile de transport continuă să influențeze sectorul carburanților.