Bursele asiatice își revin după prăbușirea acțiunilor din tehnologie. Piața din Indonezia pierde însă peste 10%

Bursele asiatice au înregistrat creșteri vineri, recuperând o parte din pierderile provocate de vânzările masive de acțiuni din sectorul tehnologic. Indicii din Coreea de Sud și Japonia au revenit pe plus, susținuți de companiile din industria semiconductorilor și de evoluția pieței americane. Indonezia a făcut însă excepție, cu o scădere de peste 10% a principalului indice bursier, după un avertisment privind posibila retrogradare a țării din categoria piețelor emergente.

Piețele financiare asiatice au revenit pe creștere vineri, după o ședință precedentă marcată de scăderi puternice ale acțiunilor companiilor asociate dezvoltării inteligenței artificiale.

Indicele Kospi, principalul indicator al Bursei din Coreea de Sud, a avansat cu 3,6%, după ce joi pierduse 7,6%.

Revenirea a fost susținută de companiile importante din industria tehnologică. Acțiunile Samsung Electronics au crescut cu 4,2%, iar cele ale producătorului de cipuri de memorie SK Hynix au câștigat 3,5%.

O evoluție asemănătoare a fost înregistrată în Japonia, unde indicele Nikkei 225 a urcat cu 1,9%, până la 65.658,59 puncte. În ședința precedentă, acesta scăzuse cu 4,9%.

Printre companiile care au contribuit la revenirea pieței japoneze s-a numărat SoftBank Group, investitor în OpenAI, ale cărui acțiuni au crescut cu 1,7%.

Producătorul de echipamente pentru industria semiconductorilor Tokyo Electron a înregistrat un avans de 2,8%, iar Kioxia Holdings, specializată în cipuri de memorie, a câștigat 3,2%.

Creșterile au venit după ce presiunile asupra acțiunilor din sectorul inteligenței artificiale s-au temperat pe piața americană, transmite The Independent.

Declarațiile președintelui Rezervei Federale americane (Fed), Kevin Warsh, au atras atenția investitorilor asupra potențialului economic al inteligenței artificiale.

Acesta a afirmat vineri, în cadrul reuniunilor Fondului Monetar Internațional și Băncii Mondiale de la Bangkok, că dezvoltarea noii tehnologii ar putea aduce beneficii importante economiei Statelor Unite și celei mondiale.

„Aș spune că apariția acestei noi tehnologii este probabil cea mai importantă schimbare pentru economia Statelor Unite și pentru economia mondială din timpul vieții mele”, a declarat Warsh.

El a subliniat că efectele pozitive ale inteligenței artificiale ar putea deveni tot mai vizibile în anii următori.

„Cred că există, într-adevăr, un beneficiu uriaș pentru economia mondială și pentru economia Statelor Unite pe termen lung”, a adăugat oficialul american.

Contractele futures pentru indicii bursieri din Statele Unite au înregistrat ușoare creșteri după aceste declarații.

Comentariile au venit într-un moment în care investitorii încearcă să evalueze perspectivele companiilor din sectorul inteligenței artificiale, după fluctuațiile puternice din ultimele ședințe.

În timp ce majoritatea burselor asiatice au revenit pe creștere, piața din Indonezia a înregistrat o scădere puternică.

Indicele Jakarta Composite a pierdut peste 10%, ajungând la cel mai redus nivel din ultimii ani.

Declinul a fost provocat de avertismentul transmis de MSCI, companie care furnizează indici utilizați de investitorii internaționali.

MSCI a anunțat că menținerea Indoneziei în categoria piețelor emergente ar putea să nu mai fie justificată.

Perspectiva unei retrogradări a provocat îngrijorări privind posibile ieșiri de capital de pe piața indoneziană.

Clasificările realizate de MSCI sunt importante pentru investitorii instituționali și pentru fondurile care își construiesc portofoliile în funcție de indicii bursieri internaționali.

O eventuală schimbare a statutului Indoneziei ar putea influența deciziile de investiții ale acestor participanți la piață.

Deocamdată, informația prezentată privește un avertisment privind posibila retrogradare, nu o decizie definitivă de schimbare a clasificării.

Evoluțiile pozitive au fost vizibile și pe alte piețe importante din regiune.

În Hong Kong, indicele Hang Seng a crescut cu 1,2%, ajungând la 24.353,69 puncte.

Indicele Shanghai Composite, care urmărește evoluția companiilor listate la Bursa din Shanghai, a avansat cu 1%, până la 3.742,66 puncte.

În Australia, indicele S&P/ASX 200 a câștigat 1,1%, ajungând la 8.812,90 puncte.

Piața indiană a avut o evoluție mai modestă, indicele Sensex înregistrând un avans de 0,2%.

În Taiwan, indicele Taiex a crescut cu 0,6%, susținut de interesul pentru companiile asociate industriei inteligenței artificiale.

Totuși, acțiunile Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), unul dintre cei mai importanți producători de semiconductori, au scăzut cu 0,4%.

Evoluția a venit în ciuda faptului că societatea anunțase joi un profit trimestrial record și transmisese că cererea pentru tehnologiile destinate inteligenței artificiale rămâne foarte puternică.

Revenirea burselor asiatice a urmat unei ședințe pozitive pe Wall Street, unde pierderile din sectorul tehnologic s-au redus.

Joi, indicele S&P 500 a crescut cu 0,3%, iar Dow Jones Industrial Average a avansat cu 1,1%.

Indicele Nasdaq Composite, în care companiile tehnologice au o pondere importantă, a încheiat ședința cu un câștig de 0,1%.

Unele dintre cele mai mari fluctuații au fost înregistrate de companiile asociate infrastructurii pentru inteligență artificială.

Acțiunile CoreWeave, furnizor american de servicii cloud pentru inteligență artificială, au scăzut cu până la 9,5% la începutul ședinței, dar au recuperat pierderile și au închis cu un avans de 5,9%.

Nvidia a încheiat ziua cu o scădere de 1,8%, după ce anterior pierduse până la 3,8%.

Acțiunile Broadcom au coborât cu 0,6%, iar cele ale Advanced Micro Devices (AMD) au scăzut cu 1,5%.

Aceste evoluții arată că sectorul tehnologic rămâne caracterizat de fluctuații importante, chiar dacă presiunea vânzărilor s-a redus față de ședința precedentă.

Pe lângă evoluțiile bursiere, investitorii urmăresc și situația pieței petroliere, afectată de conflictul cu Iranul și de incertitudinile privind transporturile prin Strâmtoarea Ormuz.

Petrolul Brent, referința internațională pentru prețurile țițeiului, a scăzut vineri cu 0,4%, până la 105,46 dolari pe baril.

Cotația rămâne însă mult peste nivelul de aproximativ 72 de dolari pe baril înregistrat la sfârșitul lunii februarie, înaintea începerii războiului.

Agenția Internațională pentru Energie (AIE) a anunțat joi că membrii săi au convenit să pună la dispoziția pieței, în timp util, aproximativ 100 de milioane de barili de petrol rămași din angajamentul privind eliberarea rezervelor de urgență, asumat în martie.

Potrivit instituției, cantitatea totală care urmează să fie eliberată va depăși nivelul inițial planificat de 400 de milioane de barili.

Măsurile urmăresc creșterea disponibilității petrolului pe piața internațională, într-o perioadă în care aprovizionarea rămâne sub presiune.

Analiștii ING Warren Patterson și Ewa Manthey au explicat că incertitudinile din Orientul Mijlociu și preocupările privind fluxurile petroliere prin Strâmtoarea Ormuz determină investitorii să includă o primă de risc semnificativă în prețuri.

În lipsa unui acord între Statele Unite și Iran care să contribuie la încheierea conflictului, situația aprovizionării rămâne incertă.

Pe piața valutară, dolarul american a coborât la 157,83 yeni japonezi, de la 158 de yeni anterior.

Moneda euro s-a apreciat ușor, fiind tranzacționată la 1,1228 dolari, comparativ cu 1,1220 dolari în ședința precedentă.