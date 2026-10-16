ASF vrea să consolideze parteneriatul cu Statele Unite. Alexandru Petrescu, discuții cu ambasadorul SUA despre investiții și noi listări la bursă

Președintele ASF, Alexandru Petrescu, s-a întâlnit joi, 15 octombrie, cu ambasadorul SUA în România, Darryl Nirenberg, pentru discuții despre cooperarea financiară și atragerea investițiilor. Pe agenda întâlnirii s-au aflat reglementarea activelor digitale, combaterea spălării banilor, relațiile cu autoritățile americane și dezvoltarea pieței de capital românești, inclusiv prin încurajarea unor noi listări la bursă și extinderea accesului companiilor la finanțare.

Președintele Autorității de Supraveghere Financiară (ASF), Alexandru Petrescu, s-a întâlnit joi, 15 octombrie, cu ambasadorul Statelor Unite ale Americii în România, Darryl Nirenberg.

Discuțiile au vizat cooperarea cu instituțiile financiare americane, prevenirea spălării banilor, reglementarea activelor digitale și atragerea investițiilor.

Reprezentanții ASF au abordat și posibilitățile de dezvoltare a pieței de capital din România, inclusiv prin noi listări la bursă.

Întâlnirea a avut loc la sediul Autorității de Supraveghere Financiară, în prezența membrilor Consiliului ASF. Potrivit mesajului transmis de Alexandru Petrescu după discuții, cooperarea instituțională și dialogul cu mediul de afaceri reprezintă direcții importante pentru consolidarea unui sector financiar competitiv, capabil să atragă investiții și să susțină economia.

Președintele ASF a evidențiat colaborarea instituției cu Securities and Exchange Commission (SEC), autoritatea americană de reglementare și supraveghere a piețelor de valori mobiliare, precum și contactele cu Commodity Futures Trading Commission (CFTC), instituția care supraveghează piețele americane de instrumente derivate.

Obiectivul este extinderea schimburilor de experiență și expertiză între autorități. Alexandru Petrescu a subliniat că, într-un context în care capitalurile și riscurile financiare depășesc granițele naționale, comunicarea directă și accesul la bune practici internaționale pot contribui la îmbunătățirea supravegherii și la protejarea investitorilor.

Prevenirea și combaterea spălării banilor (AML) s-au numărat, de asemenea, printre subiectele discutate. Schimbul de informații și cooperarea dintre autorități sunt importante pentru protejarea integrității piețelor financiare.

Un alt punct al întâlnirii a fost reglementarea activelor digitale. Potrivit șefului ASF, este important ca regulile să permită dezvoltarea inovației, asigurând în același timp transparența, conduita corespunzătoare a participanților și protecția investitorilor.

Discuțiile dintre Alexandru Petrescu și Darryl Nirenberg au vizat și prezența grupurilor financiare americane în România, precum și dialogul ASF cu Camera de Comerț Americană în România (AmCham Romania).

Consultarea cu mediul de afaceri permite luarea în considerare a perspectivelor companiilor și investitorilor atunci când sunt analizate inițiative de reglementare și direcții de dezvoltare a pieței de capital. Acest dialog este relevant pentru calitatea regulilor și pentru consolidarea încrederii în piață.

Alexandru Petrescu a evidențiat și importanța încurajării unor noi listări la bursă, precum și a extinderii accesului companiilor la finanțare prin intermediul pieței de capital.

O bază mai largă și mai diversificată de companii listate ar putea oferi investitorilor mai multe oportunități și ar contribui la creșterea capacității pieței românești de a atrage capital pentru dezvoltarea afacerilor.

La finalul mesajului, președintele ASF a reafirmat deschiderea instituției pentru aprofundarea relațiilor cu partenerii americani și identificarea unor noi domenii de colaborare. Potrivit acestuia, obiectivul este dezvoltarea schimburilor profesionale și a inițiativelor comune, în beneficiul supravegherii și al piețelor financiare din România.