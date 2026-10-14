Dezvoltarea unei piețe de capital mai accesibile, o prioritate instituțională pentru ASF. Alexandru Petrescu: Avem nevoie de un ecosistem financiar capabil să susțină inițiativa antreprenorială

Dezvoltarea unei piețe de capital mai profunde, mai lichide și mai accesibile reprezintă o prioritate instituțională pentru Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), potrivit lui Alexandru Petrescu. Acesta a participat la lansarea ediției 2026 a programului BVB Arena, organizat de Bursa de Valori București, și a subliniat importanța transformării companiilor românești de succes în afaceri cu anvergură europeană.

Alexandru Petrescu a participat la lansarea ediției 2026 a BVB Arena, program al Bursei de Valori București care urmărește promovarea performanței antreprenoriatului românesc și crearea unor oportunități pentru dezvoltarea companiilor prin intermediul pieței de capital.

Cu această ocazie, reprezentantul Autorității de Supraveghere Financiară a evidențiat rolul pe care antreprenoriatul autohton îl poate avea în evoluția economiei naționale.

În opinia sa, viitorul economiei românești va depinde într-o măsură importantă de capacitatea țării de a transforma rezultatele obținute în prezent de antreprenorii români în performanțe recunoscute la nivel european.

Alexandru Petrescu a arătat că una dintre cele mai importante transformări economice înregistrate de România în ultimii 35 de ani a fost apariția unei clase antreprenoriale capabile să dezvolte afaceri competitive, să inoveze și să se extindă dincolo de granițele țării.

Acesta a subliniat că rezultatele obținute de companiile românești au fost posibile datorită antreprenorilor care au investit în propriile idei, și-au asumat riscuri și au reușit să câștige încrederea pieței prin muncă și perseverență.

În acest context, Petrescu consideră că România trebuie să abordeze cu mai multă ambiție următoarea etapă a dezvoltării economice.

Unul dintre obiectivele importante ar trebui să fie transformarea unui număr cât mai mare de companii autohtone de succes în afaceri cu anvergură europeană.

„Viitorul economiei românești va depinde, în bună măsură, de capacitatea noastră de a transforma succesul antreprenorial de astăzi în performanța europeană de mâine. Am participat astăzi la lansarea ediției 2026 a BVB Arena, un program al Bursa de Valori Bucuresti care aduce în prim-plan performanța antreprenoriatului românesc și creează oportunități pentru dezvoltarea companiilor prin intermediul pieței de capital. Una dintre cele mai importante transformări economice ale României din ultimele trei decenii și jumătate este apariția unei clase antreprenoriale capabile să construiască afaceri competitive, să inoveze și să se afirme dincolo de granițele țării. În spatele acestor reușite se află oameni care au avut curajul să investească în propriile idei, să își asume riscuri și să câștige, prin muncă și perseverență, încrederea pieței. Cred că a venit momentul să privim cu mai multă ambiție următoarea etapă a acestei evoluții. România trebuie să își propună să transforme cât mai multe companii autohtone de succes în companii cu anvergură europeană”, a subliniat Alexandru Petrescu.

Alexandru Petrescu a evidențiat importanța pieței de capital în susținerea dezvoltării companiilor românești și în facilitarea extinderii acestora.

Potrivit acestuia, piața de capital poate avea un rol decisiv în transformarea afacerilor autohtone competitive în companii capabile să se afirme la nivel european.

Accesul la finanțare reprezintă unul dintre principalele avantaje pe care piața de capital le poate oferi antreprenorilor.

În același timp, interacțiunea cu investitorii și adoptarea unor standarde solide de guvernanță pot contribui la consolidarea credibilității companiilor și la obținerea resurselor necesare pentru dezvoltare.

Petrescu consideră că aceste elemente pot sprijini creșterea afacerilor românești și pot crea condițiile pentru afirmarea lor pe piețele europene.

În acest sens, dezvoltarea pieței de capital este prezentată drept un instrument important pentru valorificarea potențialului antreprenorial existent în România.

„Piața de capital poate avea un rol decisiv în realizarea acestui obiectiv. Accesul la finanțare, întâlnirea cu investitorii și adoptarea unor standarde solide de guvernanță pot oferi companiilor resursele și credibilitatea necesare pentru a crește. Pentru Autoritatea de Supraveghere Financiară, dezvoltarea unei piețe de capital mai profunde, mai lichide și mai accesibile reprezintă o prioritate instituțională. Avem nevoie de un ecosistem financiar capabil să susțină inițiativa antreprenorială și să mobilizeze capital pentru investiții productive”, a explicat președintele ASF.

Un alt subiect abordat de Alexandru Petrescu a fost rolul Autorității de Supraveghere Financiară în dezvoltarea pieței de capital din România.

Acesta a precizat că dezvoltarea unei piețe de capital mai profunde, mai lichide și mai accesibile reprezintă o prioritate instituțională pentru ASF.

În viziunea sa, România are nevoie de un ecosistem financiar care să poată susține inițiativa antreprenorială și să contribuie la mobilizarea capitalului pentru investiții productive.

O piață de capital mai accesibilă ar putea oferi companiilor românești oportunități suplimentare de finanțare, în timp ce creșterea lichidității și aprofundarea pieței ar putea sprijini dezvoltarea mediului antreprenorial.

Alexandru Petrescu a asociat aceste obiective cu necesitatea consolidării unui sistem financiar capabil să susțină creșterea companiilor și investițiile în economie.

„Am convingerea că, peste un deceniu, o parte dintre companiile pe care BVB Arena le aduce astăzi în atenția publicului ar putea deveni nume de referință ale economiei europene. Ar fi una dintre cele mai convingătoare expresii ale maturizării economiei românești”, a mai spus acesta.

În cadrul evenimentului de lansare a ediției 2026 a BVB Arena, Alexandru Petrescu și-a exprimat încrederea în potențialul de dezvoltare al companiilor românești promovate prin acest program.

Acesta consideră că, într-un interval de aproximativ zece ani, o parte dintre companiile aduse în atenția publicului prin BVB Arena ar putea deveni nume de referință în economia europeană.

În opinia sa, o asemenea evoluție ar reprezenta una dintre cele mai convingătoare dovezi ale maturizării economiei românești.

Petrescu a evidențiat astfel importanța susținerii antreprenoriatului autohton și a creării unor condiții care să permită companiilor românești să își valorifice potențialul de creștere.

Totodată, acesta a felicitat Bursa de Valori București pentru consecvența cu care susține programul BVB Arena și le-a transmis urări de succes antreprenorilor participanți la ediția din 2026.

Alexandru Petrescu a subliniat, în încheiere, că dezvoltarea unei economii puternice depinde și de capacitatea unei țări de a transforma talentul și inițiativa propriilor cetățeni în prosperitate durabilă.