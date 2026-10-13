Un mare lanț de magazine cu produse ieftine intră în România. Primele unități vor fi deschise în 2027
SURSA FOTO: Flying Tiger Copenhagen
Retailerul danez Flying Tiger Copenhagen își va începe activitatea în România în 2027, printr-un parteneriat cu grupul de investiții BALFIN. Compania comercializează jucării, articole de papetărie, accesorii pentru locuință și produse de uz cotidian la prețuri accesibile. Intrarea pe piața românească face parte dintr-un program de extindere care prevede deschiderea a 87 de magazine în trei țări europene, în următorii cinci ani. Numărul unităților planificate pentru România nu a fost încă anunțat.
Flying Tiger Copenhagen intră în România în 2027, în cadrul unui plan de extindere cu 87 de magazine
Lanțul danez de magazine Flying Tiger Copenhagen va intra pe piața din România în 2027, în cadrul unui acord de dezvoltare încheiat cu BALFIN Group, care vizează extinderea rețelei în Europa Centrală și de Sud-Est. Cele două companii intenționează să inaugureze 87 de unități comerciale în România, Bulgaria și Croația, pe parcursul următorilor cinci ani.
Potrivit calendarului anunțat, primele magazine din noul program de expansiune vor fi inaugurate în România și Bulgaria în 2027. Deschiderea unităților din Croația este programată să înceapă în primele luni ale anului 2028.
Deocamdată, reprezentanții companiilor nu au comunicat câte dintre cele 87 de magazine vor funcționa în România. Nu au fost anunțate nici orașele în care vor fi amplasate primele spații comerciale.
Ce produse va comercializa Flying Tiger Copenhagen în magazinele din România
Flying Tiger Copenhagen este un retailer danez specializat în comercializarea produselor accesibile, cu un sortiment diversificat și actualizat periodic. Oferta include jucării, rechizite și articole de papetărie, decorațiuni și accesorii pentru locuință, ustensile de bucătărie, produse pentru organizarea petrecerilor, gustări și alte obiecte destinate utilizării zilnice.
Compania a fost înființată în 1995, la Copenhaga, și a dezvoltat ulterior o rețea internațională care numără în prezent peste 1.100 de magazine, distribuite pe mai mult de 45 de piețe.
Retailerul desfășoară activități comerciale în Europa, Asia și Orientul Mijlociu, iar strategia sa de dezvoltare include și extinderea operațiunilor pe continentul american.
BALFIN Group extinde rețeaua Flying Tiger Copenhagen după dezvoltarea magazinelor din Balcani
Intrarea Flying Tiger Copenhagen în România va fi realizată prin intermediul BALFIN Group, partener care administrează deja operațiunile retailerului danez în mai multe state din regiune. Colaborarea dintre cele două companii a început pe piețele din Balcani și va fi extinsă către alte state europene.
În prezent, parteneriatul acoperă Albania, Kosovo, Macedonia de Nord și Serbia. Rețeaua dezvoltată în aceste patru țări ar urma să ajungă la 20 de magazine până la finalul anului 2026.
Calendarul de dezvoltare prevede includerea Bosniei și Herțegovinei și a Muntenegrului la începutul anului 2027. Ulterior, România, Bulgaria și Croația vor reprezenta următoarele trei piețe europene în care cele două companii își vor extinde colaborarea.
Președintele BALFIN Group, Samir Mane, a declarat că rezultatele înregistrate până în prezent au determinat continuarea parteneriatului și includerea celor trei state membre ale Uniunii Europene în programul de dezvoltare.
„Rezultatele obținute împreună cu Flying Tiger Copenhagen au demonstrat soliditatea parteneriatului nostru și potențialul pentru o creștere suplimentară. Extinderea în România, Bulgaria și Croația duce colaborarea noastră la un nou nivel și aduce brandul pe trei piețe importante din UE. Pentru BALFIN Group, acest acord reflectă angajamentul nostru de a construi parteneriate pe termen lung și de a dezvolta branduri internaționale de succes la o scară europeană tot mai mare”, a declarat Samir Mane, președintele BALFIN Group.
Flying Tiger Copenhagen consideră România o piață importantă pentru dezvoltarea rețelei europene
Reprezentanții Flying Tiger Copenhagen au inclus România printre piețele vizate în următoarea etapă de creștere a companiei în Europa, alături de Bulgaria și Croația. Decizia de extindere are la bază colaborarea existentă cu BALFIN Group și rezultatele operațiunilor desfășurate în celelalte țări din regiune.
Julius Schmidt, Managing Director IMEA al Flying Tiger Copenhagen, a explicat că deschiderea magazinelor pe cele trei piețe reprezintă o continuare a strategiei comerciale dezvoltate împreună cu partenerul regional.
„Parteneriatul nostru cu BALFIN Group a generat rezultate solide pe piețele pe care operăm în prezent împreună, iar extinderea în România, Bulgaria și Croația reprezintă un pas firesc. Acestea sunt piețe importante pentru strategia noastră de creștere în Europa și vedem un potențial semnificativ pentru conceptul Flying Tiger Copenhagen.
Așteptăm cu nerăbdare să construim pe baza rezultatelor obținute împreună și să aducem experiența noastră unică de retail unui număr și mai mare de clienți din regiune”, a declarat Julius Schmidt, Managing Director IMEA al Flying Tiger Copenhagen.
Cine este BALFIN Group, compania care va dezvolta magazinele Flying Tiger Copenhagen în România
BALFIN Group, partenerul responsabil de dezvoltarea rețelei Flying Tiger Copenhagen pe piața românească, este un grup internațional de investiții înființat în 1993, la Viena, de omul de afaceri Samir Mane. Compania are aproximativ 5.000 de angajați și desfășoară activități în mai multe sectoare economice.
Portofoliul grupului cuprinde investiții în comerțul cu amănuntul, sectorul imobiliar, servicii financiare, administrarea activelor, industria hotelieră, logistică, educație, energie și divertisment.
BALFIN Group este prezent în 13 țări, printre care Austria, Albania, Kosovo, Croația, Macedonia de Nord, Elveția, Serbia, Republica Moldova, Canada și Statele Unite ale Americii.
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