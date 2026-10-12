IKEA le oferă clienților o nouă modalitate de a câștiga bani. Cum funcționează platforma pentru mobilierul second-hand

IKEA a lansat în Marea Britanie o platformă prin care clienții pot cumpăra și vinde mobilier second-hand direct între ei. Serviciul, disponibil deja în Suedia și Spania, permite vânzătorilor să primească bani sau un card digital cu o valoare majorată cu 15%. Noua inițiativă vine în contextul creșterii pieței de produse la mâna a doua, însă compania continuă să fie criticată pentru impactul asupra mediului al producției de mobilier nou.

IKEA și-a extins serviciile de revânzare a mobilierului prin lansarea unei platforme dedicate tranzacțiilor directe între persoane fizice în Marea Britanie, după introducerea aceluiași sistem pe piețele din Suedia și Spania. Noua soluție completează programul Buyback & Resell, lansat în 2021, prin care clienții puteau returna companiei anumite produse utilizate, primind în schimb credit pentru achiziții în magazinele IKEA.

Spre deosebire de programul anterior, noua platformă funcționează pe baza tranzacțiilor directe între vânzători și cumpărători, fără ca produsele să fie răscumpărate de retailer.

Persoanele care își vând mobilierul pot opta pentru încasarea contravalorii produselor în bani sau pentru primirea unui card digital IKEA, a cărui valoare este majorată cu 15% față de prețul tranzacției.

Pe platformă pot fi publicate anunțuri pentru articole de mobilier IKEA aflate în prezent în comercializare, dar și pentru modele care nu mai sunt disponibile în magazine.

Există însă și restricții. Nu sunt acceptate saltelele, electrocasnicele, produsele alimentare, articolele modificate sau retrase de pe piață și mobilierul fabricat de alte companii.

Pentru a simplifica procesul de vânzare, IKEA pune la dispoziția utilizatorilor instrumente digitale care permit identificarea produselor eligibile și completarea anunțurilor cu informații despre caracteristicile acestora.

Vânzătorii pot scana articolele pe care intenționează să le comercializeze, iar platforma îi ajută să creeze anunțurile. Sistemul furnizează prețuri recomandate, fotografii profesionale ale produselor și dimensiunile exacte ale mobilierului.

Anunțurile includ și descrieri detaliate, instrucțiuni de asamblare și recomandări privind întreținerea produselor. Astfel, persoanele interesate pot consulta informațiile înainte de a contacta vânzătorul.

Un alt element al serviciului îl reprezintă posibilitatea de a alege între încasarea banilor și utilizarea sumelor pentru cumpărături ulterioare la IKEA. În cazul celei de-a doua variante, compania acordă un bonus de 15% prin intermediul cardului digital.

Extinderea serviciului IKEA are loc pe fondul interesului tot mai ridicat al consumatorilor britanici pentru achiziționarea și revânzarea produselor utilizate, potrivit datelor prezentate de companie și rezultatelor unui studiu comandat de aceasta.

Cercetarea arată că peste un sfert dintre adulții din Marea Britanie consideră mobilierul second-hand mai atractiv atunci când obiectele sunt însoțite de informații despre istoricul lor sau de o poveste personală.

Datele privind comportamentul consumatorilor indică faptul că, în 2025, 63% dintre britanici au cumpărat produse prin intermediul platformelor de revânzare, în creștere cu 51% față de 2024.

Totodată, 52% dintre persoanele intervievate au declarat că au vândut cel puțin un produs online în ultimele 12 luni, iar 60% consideră că achizițiile second-hand le permit să își gestioneze mai bine bugetul.

Greg Lucas, manager de sustenabilitate în cadrul IKEA UK & Ireland, a explicat că preferințele consumatorilor privind amenajarea locuințelor s-au modificat.

„Modul în care oamenii își mobilează casele s-a schimbat”, a declarat Greg Lucas.

Reprezentantul companiei a precizat că mobilierul utilizat este luat în calcul tot mai frecvent de persoanele care se mută sau își reamenajează locuințele.

„Indiferent dacă se mută, redecorează sau caută o anumită piesă de mobilier, tot mai mulți clienți iau în considerare mobila second-hand alături de cea nouă și caută în mod activ articole care să îi poată ajuta să creeze o casă care să li se pară personală”, a explicat acesta.

IKEA prezintă noua platformă și ca pe o soluție pentru consumatorii afectați de creșterea costului vieții. Potrivit companiei, produsele comercializate prin acest serviciu au prețuri medii cu aproximativ 60% mai mici decât articolele noi comparabile.

Lansarea platformei second-hand readuce în discuție impactul asupra mediului al modelului de afaceri IKEA, în condițiile în care retailerul continuă să introducă anual un număr ridicat de produse noi.

Cumpărarea mobilierului utilizat poate contribui la reducerea cantității de deșeuri voluminoase depozitate și la limitarea emisiilor asociate fabricării unor articole noi. În același timp, prelungirea duratei de utilizare a produselor poate diminua cererea de materii prime, inclusiv de lemn, reducând presiunea asupra ecosistemelor forestiere.

Cu toate acestea, comunicatul de presă privind lansarea noii platforme nu pune accentul pe beneficiile de mediu ale serviciului.

Potrivit informațiilor prezentate de Euronews Earth, IKEA ar introduce anual aproximativ 2.000 de produse noi, un ritm care a atras critici din partea organizațiilor de mediu.

Compania este asociată frecvent cu modelul de consum denumit „mobilă rapidă”, caracterizat prin lansarea constantă de articole noi și înlocuirea relativ frecventă a mobilierului.

Întrebat dacă dezvoltarea pieței second-hand presupune o schimbare a acestui model, un purtător de cuvânt al Ingka Group, cel mai mare retailer IKEA, a precizat că serviciul de revânzare completează oferta existentă.

„Considerăm că piața de articole second-hand de la IKEA este complementară ofertei noastre de produse noi”, a declarat reprezentantul Ingka Group pentru Euronews Earth.

Acesta a explicat că deciziile de cumpărare diferă în funcție de situația și posibilitățile financiare ale fiecărui consumator.

„Casele, nevoile și bugetele oamenilor se schimbă. Uneori aleg produse noi, iar alteori un produs second-hand este mai potrivit”, a adăugat purtătorul de cuvânt.

Potrivit reprezentantului companiei, mobilierul IKEA reprezintă deja 9% din piața europeană de produse second-hand comercializate prin intermediul altor platforme.

Prin dezvoltarea propriului serviciu, retailerul urmărește să își extindă prezența pe acest segment, fără să anunțe renunțarea la actualul model de producție și comercializare a mobilierului nou.

Activitatea IKEA a fost analizată și în cadrul unei investigații publicate în 2024 de organizația Greenpeace, care a identificat legături între producători de mobilier ce furnizau produse companiei și exploatarea lemnului provenit din pădurile seculare ale Carpaților Românești.

Potrivit investigației, furnizorii respectivi utilizau lemn provenit inclusiv din zone forestiere protejate prin rețeaua europeană Natura 2000, care cuprinde habitate și specii de interes comunitar.

Greenpeace a atras atenția asupra exploatării unor suprafețe forestiere considerate printre ultimele păduri seculare rămase în Europa.

La momentul publicării investigației, IKEA a transmis că își menține angajamentul privind aprovizionarea responsabilă cu materii prime.

Compania a susținut că politicile sale urmăresc să asigure că produsele comercializate și operațiunile desfășurate nu contribuie la defrișări sau la degradarea pădurilor.

În paralel cu dezvoltarea serviciilor de revânzare, IKEA și-a stabilit o serie de obiective de mediu care vizează reducerea emisiilor și modificarea modului în care sunt utilizate resursele în activitatea companiei.

Unul dintre principalele angajamente presupune reducerea cu 50% a emisiilor absolute de gaze cu efect de seră generate de întregul lanț valoric până în 2030, comparativ cu nivelul înregistrat în 2016.

Ținta include emisiile asociate activităților desfășurate de companie și celor din lanțul său de aprovizionare și distribuție.

IKEA urmărește, de asemenea, ca până în 2030 să utilizeze exclusiv materiale regenerabile și reciclate în produsele sale.

Un alt obiectiv anunțat de companie vizează trecerea la utilizarea integrală a energiei electrice din surse regenerabile, împreună cu îmbunătățirea eficienței energetice în toate operațiunile sale.