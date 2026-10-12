Atac cibernetic la proprietarul Mega Image și Profi. Mai multe sisteme informatice au fost oprite de urgență

Grupul olandezo-belgian Ahold Delhaize, care deține în România lanțurile de magazine Mega Image și Profi, se confruntă cu probleme informatice în urma unui incident de securitate cibernetică identificat în rețeaua sa din Statele Unite. Compania a decis să oprească temporar o parte dintre sistemele informatice pentru a limita efectele incidentului și pentru a proteja infrastructura și datele. Problemele s-au extins și în Europa, unde mai multe lanțuri comerciale au întâmpinat dificultăți în desfășurarea activităților.

Incidentul de securitate cibernetică a fost identificat inițial în rețeaua americană a Ahold Delhaize, afectând anumite mărci comerciale, farmacii și servicii de comerț electronic operate de Ahold Delhaize USA.

În urma descoperirii problemei, echipele specializate ale companiei au început evaluarea situației și au luat măsuri de urgență pentru a limita răspândirea incidentului și pentru a securiza datele și infrastructura informatică.

Printre măsurile adoptate s-a numărat trecerea temporară în modul offline a unor sisteme informatice, pentru a preveni extinderea problemelor și pentru a proteja componentele afectate sau expuse unor eventuale riscuri.

Într-o declarație oficială publicată pe site-ul companiei, reprezentanții Ahold Delhaize au explicat că echipele tehnice lucrează pentru evaluarea și remedierea situației, iar oprirea temporară a unor sisteme face parte din măsurile de protecție adoptate.

Compania a precizat că magazinele sale au rămas deschise și continuă să deservească clienții, în ciuda dificultăților informatice.

Totodată, grupul a subliniat că protejarea infrastructurii reprezintă o prioritate, având în vedere interesele clienților, angajaților și partenerilor comerciali.

Reprezentanții companiei și-au exprimat regretul pentru eventualele neplăceri provocate clienților și partenerilor de incidentul de securitate cibernetică.

„Echipele noastre iau măsuri pentru a evalua și a remedia această situație. Aceasta include trecerea unor sisteme în modul offline pentru a ajuta la protejarea lor. În acest moment, magazinele noastre sunt deschise și își deservesc clienții. Protejarea infrastructurii noastre în interesul superior al clienților, angajaților și partenerilor noștri este o prioritate de top. Ne cerem scuze pentru orice neplăcere pe care această problemă ar fi putut-o cauza clienților și partenerilor noștri”, a anunțat compania, într-o declarație oficială publicată pe site-ul său.

Deși incidentul a fost identificat inițial în Statele Unite, efectele măsurilor preventive adoptate de Ahold Delhaize s-au resimțit și în Europa.

Decizia de a opri temporar anumite servere și sisteme informatice din motive de siguranță a generat dificultăți în funcționarea unor servicii utilizate de companiile europene din cadrul grupului.

În Olanda, trei lanțuri comerciale importante au fost afectate de problemele informatice: Albert Heijn, Etos și Gall & Gall.

Albert Heijn, cel mai mare și mai cunoscut lanț de supermarketuri din Olanda, a anunțat că incidentul a provocat întreruperi semnificative ale serviciilor digitale și operaționale.

Clienții companiei nu au mai putut utiliza site-urile și aplicațiile mobile, în timp ce serviciile de livrare la domiciliu au fost complet blocate.

Problemele au afectat și sistemele logistice, precum și serviciile de asistență pentru clienți, care nu au mai putut funcționa în condiții normale.

Astfel, măsurile luate pentru protejarea infrastructurii informatice a grupului au avut consecințe asupra mai multor activități comerciale, inclusiv asupra comenzilor online, distribuției și relației cu clienții.

Ahold Delhaize are o prezență importantă pe piața de retail alimentar din România, unde controlează două dintre cele mai extinse rețele comerciale.

Potrivit informațiilor prezentate de Economica.net, grupul operează în România o rețea de peste 1.000 de magazine Mega Image și aproximativ 3.400 de magazine Profi, deservite direct sau prin intermediul agenților.

În ciuda incidentului de securitate cibernetică identificat în Statele Unite și a problemelor apărute ulterior în Europa, activitatea celor două lanțuri comerciale din România se desfășoară în continuare în condiții normale.

Până în prezent, Mega Image și Profi nu au emis alerte referitoare la eventuale probleme informatice sau la întreruperi ale serviciilor.

Prin urmare, dificultățile raportate în alte piețe în care activează Ahold Delhaize nu au fost însoțite de anunțuri privind perturbarea activității magazinelor din România.

Prezența Ahold Delhaize în România nu se limitează la activitatea lanțurilor de supermarketuri Mega Image și Profi.

Din 2024, grupul deține în București și studioul tehnologic AD/01, care are un rol în dezvoltarea soluțiilor digitale utilizate de mărcile companiei la nivel internațional.

În cadrul acestui studio sunt dezvoltate platforme web, aplicații și proiecte strategice din domeniul comerțului electronic.

Activitatea AD/01 include, de asemenea, dezvoltarea unor soluții pentru gestionarea datelor și a programelor de fidelizare destinate brandurilor Ahold Delhaize din întreaga lume.

Studioul din București face astfel parte din infrastructura tehnologică internațională a grupului, contribuind la dezvoltarea serviciilor și platformelor digitale utilizate în activitatea comercială.

Ahold Delhaize este unul dintre cei mai mari retaileri alimentari la nivel global, având sediul în Olanda.

Compania este listată la bursele Euronext și desfășoară activități comerciale în Statele Unite, Europa și Indonezia.

La nivel internațional, grupul operează peste 7.700 de magazine și are mai mult de 400.000 de angajați.

Rețeaua comercială a Ahold Delhaize deservește aproximativ 63 de milioane de clienți în fiecare săptămână.

Pe lângă activitatea desfășurată prin magazinele fizice, compania ocupă o poziție importantă în sectorul comerțului electronic, dezvoltând și operând servicii digitale pentru numeroasele sale mărci comerciale.

Incidentul de securitate cibernetică identificat în Statele Unite a determinat grupul să adopte măsuri preventive la nivelul infrastructurii informatice, cu efecte asupra unor servicii din Europa. În România, magazinele Mega Image și Profi continuă să funcționeze normal, fără alerte anunțate de cele două rețele.