Inteligența artificială ar putea schimba 40% dintre locurile de muncă. FMI avertizează asupra efectelor asupra economiei și educației

Investițiile puternice în infrastructura pentru inteligență artificială (AI) contribuie la menținerea creșterii economiei mondiale în jurul valorii de 3%, în pofida șocului provocat de oferta de energie.

Potrivit directorului general al Fondului Monetar Internațional (FMI), Kristalina Georgieva, mai multe economii asiatice beneficiază semnificativ de pe urma acestui val de investiții, deoarece furnizează componentele hardware necesare dezvoltării infrastructurii AI. În același timp, extinderea tehnologiei ar putea avea consecințe importante asupra locurilor de muncă, educației, creșterii economice și veniturilor fiscale ale guvernelor, notează Reuters.

Kristalina Georgieva a declarat luni că investițiile în infrastructura pentru inteligență artificială generează deja un șoc al cererii și al investițiilor, cu efecte asupra economiilor din întreaga lume. Potrivit estimărilor sale, acest fenomen ar putea majora creșterea economică în economiile asiatice avansate cu 0,5 până la un punct procentual, în timp ce economiile asiatice emergente ar putea beneficia de o creștere suplimentară cuprinsă între 0,2 și 0,8 puncte procentuale.

Printre beneficiarii acestui proces se numără Thailanda, țara gazdă a reuniunilor anuale ale FMI și Băncii Mondiale din acest an. Deși Statele Unite, China și India sunt cei mai importanți producători din lanțul de aprovizionare pentru inteligența artificială, numeroase companii care construiesc infrastructura necesară funcționării acestei tehnologii se află în Asia.

Directorul general al FMI a explicat că accelerarea investițiilor în AI contribuie la menținerea creșterii economiei mondiale în jurul valorii de 3%, în ciuda efectelor negative ale șocului de aprovizionare cu energie.

În luna iulie, FMI a prognozat o creștere economică mondială de 3% pentru 2026. Instituția urmează să publice marți o actualizare a perspectivelor economice globale.

Declarațiile Kristalinei Georgieva au fost făcute în prima zi a reuniunilor FMI și Băncii Mondiale, organizate pe parcursul unei săptămâni în capitala Thailandei. La evenimente sunt așteptați aproximativ 18.000 de participanți, inclusiv oficiali responsabili de finanțe din cele 191 de state membre ale FMI.

Mai mulți miniștri vor lipsi de la reuniuni pentru a se concentra asupra priorităților interne ale țărilor lor. Printre aceștia se numără secretarul Trezoreriei Statelor Unite, Scott Bessent, și ministrul spaniol al Finanțelor, Arcadi España, potrivit unor surse familiarizate cu situația.

Kristalina Georgieva a avertizat că inteligența artificială reprezintă un proces cu efecte profunde, care se vor manifesta treptat asupra economiei și societății. Schimbările vor influența locurile de muncă, ritmul de creștere economică, educația și chiar modul în care guvernele obțin venituri din impozite.

Una dintre provocările importante este trecerea de la muncă la capital, pe măsură ce AI schimbă modul în care sunt desfășurate activitățile economice.

Potrivit estimărilor FMI prezentate de Georgieva, în timp, inteligența artificială ar putea modifica aproximativ 40% dintre locurile de muncă, prin completarea activităților desfășurate de angajați, degradarea anumitor roluri sau eliminarea unor posturi.

Un studiu inițial a arătat că 10% dintre locurile de muncă din Statele Unite necesitau deja competențe în domeniul inteligenței artificiale.

În timp ce numărul locurilor de muncă ce presupun activități de rutină și repetitive este în scădere, numărul posturilor slab plătite este în creștere în două sectoare caracterizate de remunerații reduse: construcțiile și centrele de date.

Georgieva a evidențiat caracterul transformator al acestei tehnologii și schimbările pe care le produce în modul de lucru și de viață. Ca exemplu al utilizării sale cotidiene, aceasta a menționat că primește în prezent un mesaj de 30 de secunde de la un asistent AI, care îi prezintă zilnic programul.

Președintele Băncii Mondiale, Ajay Banga, a declarat că instituția se concentrează asupra utilizării unor forme de inteligență artificială de dimensiuni reduse, care nu depind de modele lingvistice mari.

Obiectivul este obținerea unor câștiguri importante de productivitate în economiile emergente, prin folosirea acestei tehnologii în agricultură, sistemele de sănătate, educație și în alte domenii.

Abordarea urmărește valorificarea potențialului AI pentru îmbunătățirea activității în sectoare esențiale, fără a se baza exclusiv pe modelele lingvistice mari.

Președintele Singaporelui, Tharman Shanmugaratnam, a atras atenția asupra efectelor pe care dezvoltarea inteligenței artificiale le are asupra oportunităților de angajare pentru absolvenți.

Acesta a subliniat că una dintre problemele care necesită o abordare rapidă este reducerea cererii pentru posturile de început de carieră, în special pentru primul loc de muncă obținut după absolvirea studiilor.

Shanmugaratnam a avertizat, de asemenea, că inteligența artificială ar putea accentua diferențele dintre economiile dezvoltate și cele în curs de dezvoltare în ceea ce privește creșterea economică și crearea de locuri de muncă.

În opinia sa, pasivitatea în fața acestei transformări riscă să amplifice divergențele dintre cele două categorii de economii. Pentru a limita acest risc, guvernele trebuie să facă eforturi pentru a utiliza inteligența artificială în vederea creării unor locuri de muncă de calitate, în care oamenii să își poată valorifica în continuare competențele, potrivit publicației menționate. Obiectivul este ca angajații să poată progresa profesional și să avanseze în carieră chiar și într-un context în care AI transformă cerințele pieței muncii.