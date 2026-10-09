Noua taxă de drum ar putea aduce scumpiri în magazine. Comercianții estimează creșteri de prețuri de până la 0,5%

Noua taxă de drum aplicată transportatorilor de la 1 octombrie 2026 ar putea determina noi scumpiri în magazinele din România. Costurile suplimentare pentru transportul mărfurilor riscă să se reflecte în prețurile alimentelor, băuturilor și produselor nealimentare. Feliciu Paraschiv, vicepreședintele Asociației Naționale a Comercianților Mici și Mijlocii din România, estimează un impact de 0,2-0,5% asupra prețurilor de la raft. Reprezentantul comercianților avertizează că firmele au tot mai puține resurse pentru a suporta aceste cheltuieli fără să le transfere consumatorilor.

Noua taxă de drum, introdusă la 1 octombrie 2026, modifică modul în care transportatorii plătesc pentru utilizarea infrastructurii rutiere, tariful fiind stabilit în funcție de distanța parcursă, categoria drumului și norma de poluare a autovehiculului. Pentru companiile de transport, această schimbare presupune cheltuieli suplimentare, într-o perioadă în care costul motorinei exercită deja presiune asupra activității.

Potrivit unui calcul prezentat în cadrul unei intervenții televizate, o firmă care efectuează lunar 10.000 de kilometri, împărțiți în mod egal între autostrăzi și drumuri naționale, ar putea plăti anual aproximativ 8.200 de euro, comparativ cu circa 1.500 de euro anterior. Valorile sunt orientative și depind de caracteristicile vehiculului și de tarifele aplicabile.

Feliciu Paraschiv consideră că majorarea cheltuielilor de transport va influența prețurile produselor comercializate în România, deoarece costurile acumulate pe întregul lanț de aprovizionare sunt incluse în prețul final.

„Retailul este una dintre cele mai fidele oglinzi ale societății. Tot ce se întâmplă pe parcursul unui produs alimentar sau al oricărui produs pe care îl cumpărăm din supermarketuri, de la producători, de la bază până la capătul raftului, se regăsește în prețul final. Orice modificare, orice intervenție se reflectă în prețul pe care îl plătește consumatorul. Prețul final este afectat, în ultima perioadă, de foarte mulți factori: situația politică, situația geopolitică, criza energetică, prețul carburanților și al fertilizatorilor, situația economică și, foarte mult, scăderea consumului”, a explicat vicepreședintele Asociației Naționale a Comercianților Mici și Mijlocii din România.

Majorarea cheltuielilor transportatorilor nu va determina creșteri de aceeași amploare pentru toate produsele, însă comercianții anticipează că efectele noii taxe vor deveni vizibile într-un interval relativ scurt. Feliciu Paraschiv estimează că impactul direct asupra prețurilor din magazine ar putea fi cuprins între 0,2% și 0,5%.

„Dacă vorbim strict despre această taxă, care va fi mai mare cu 25-35% pentru transportatori, cu siguranță ea va exista, într-o formă sau alta, în prețul de raft destul de repede. Nu vom avea scumpiri de 25%, dar vom avea creșteri influențate de această taxă. Noi am observat că o scumpire a motorinei cu un leu a dus la creșteri ale prețurilor de la raft cu aproape 1%. Ne așteptăm ca și această taxă de drum să aibă un impact asupra prețurilor de la raft de poate 0,2-0,5%. Din păcate, costurile se vor transpune în prețul de raft”, a declarat Feliciu Paraschiv.

Presiunea asupra prețurilor apare în condițiile reducerii consumului. Conform datelor invocate de reprezentantul comercianților, în perioada ianuarie-august 2026, consumul a fost cu 5% mai mic decât în intervalul corespunzător din 2025.

Scăderea ar fi ajuns la 6,1% pentru produsele nealimentare și la 4,2% pentru alimente, evoluții care limitează posibilitatea comercianților de a compensa cheltuielile suplimentare prin creșterea volumului vânzărilor.

Companiile din transport, producție și comerț au utilizat în ultimul an rezervele financiare constituite după experiența pandemiei, pentru a limita efectele reducerii consumului și ale creșterii cheltuielilor. Potrivit lui Feliciu Paraschiv, aceste resurse s-au diminuat, iar firmele întâmpină dificultăți tot mai mari în amânarea majorărilor de preț.

Reprezentantul comercianților a explicat că o parte dintre companii au suportat inclusiv costurile generate de majorarea TVA, astfel încât modificările să nu fie transferate imediat cumpărătorilor.

„Pandemia ne-a învățat un lucru foarte important, pentru că ne-a prins complet nepregătiți. Ne-a învățat să ne facem rezerve. Când am intrat în această criză, în august anul trecut, când a început să scadă consumul, am început să funcționăm din rezerve. Nu numai noi, retailerii, nu numai transportatorii sau producătorii, ci întreaga economie. Nu am știut că situația va dura atât de mult și că vom avea o scădere a consumului timp de un an. Rezervele s-au cam terminat. Toată lumea încearcă să pună pe piață prețuri mai mari cât mai târziu și să absoarbă o parte din costuri. Așa cum ați văzut, la creșterea TVA, în prima lună efectele aproape că nu s-au simțit, pentru că retailerii au absorbit majorările”, a explicat acesta.

În privința noii taxe rutiere, Paraschiv apreciază că transportatorii ar putea amâna pentru o perioadă limitată transferarea costurilor către clienți. Ulterior, cheltuielile suplimentare ar urma să fie incluse în tarifele practicate pentru transportul mărfurilor.

„Probabil că transportatorii vor absorbi o lună, poate două, din aceste costuri, dar, la un moment dat, vor trebui, din păcate, să le transfere în piață. Iar când ajung în piață, aceste costuri se regăsesc exact în prețul de raft pe care îl plătește consumatorul”, a declarat Feliciu Paraschiv.

Reducerea consumului și majorarea cheltuielilor de funcționare afectează în special comercianții mici și mijlocii, care dispun de resurse financiare mai limitate pentru a suporta perioade îndelungate de scădere a vânzărilor. Feliciu Paraschiv susține că numărul închiderilor de afaceri din acest sector a crescut considerabil în primele luni ale anului.

„Din păcate, avem, în primele șase-șapte luni ale anului, de patru ori mai multe închideri în rândul comercianților mici și mijlocii decât în prima parte a anului trecut. Sunt companii care nu rezistă. Șocul este prea lung și prea mare. Sunt foarte, foarte mulți factori care pun presiune asupra afacerilor. Indicele prețurilor de consum a crescut cu 8,16%, ceea ce înseamnă că, în medie, prețurile au crescut cu acest procent. Unele produse s-au scumpit mai mult, cum este cafeaua, iar altele au avut majorări mai mici sau chiar reduceri, însă acestea din urmă sunt puține”, a afirmat vicepreședintele asociației.

În aceste condiții, comercianții încearcă să mențină prețuri accesibile pentru a evita pierderea clienților, deși costurile de aprovizionare continuă să crească. Limitarea scumpirilor poate afecta însă marjele de profit, în special în cazul magazinelor cu volume reduse de vânzări.

Trecerea de la produsele românești de sezon la legumele și fructele provenite din import ar putea aduce cheltuieli suplimentare pentru comercianți, pe fondul distanțelor mai mari de transport și al scumpirii carburanților. Feliciu Paraschiv estimează că aceste categorii vor fi printre cele afectate de modificarea costurilor de aprovizionare.

„Probabil că vom avea creșteri de prețuri la legume și fructe. Acestea au avut, până acum, prețuri mai mici față de anul trecut, în condițiile în care pe piață au fost disponibile legume și fructe românești de sezon. Acum urmează să intrăm pe produsele din import. Produsele din import înseamnă costuri mai mari de transport și costuri mai mari cu motorina, care s-a scumpit cu aproximativ 35%, potrivit estimării pe care o avem în vedere. Asta înseamnă că vom avea și costuri mai mari la legume și fructe, care au reușit să mențină prețurile mai jos până acum, cât timp au fost disponibile produsele românești de sezon”, a explicat Feliciu Paraschiv.

Disponibilitatea produselor autohtone a contribuit până acum la menținerea unor prețuri mai mici pentru anumite legume și fructe. Pe măsură ce oferta internă sezonieră se reduce, ponderea importurilor în aprovizionarea magazinelor ar putea crește, împreună cu cheltuielile aferente transportului.

Majorarea costurilor de transport intervine după un an în care mai multe categorii de alimente au înregistrat creșteri importante de preț. Potrivit datelor prezentate în intervenția televizată, în august 2026, comparativ cu august 2025, cafeaua era mai scumpă cu peste 15%, iar ouăle înregistrau o majorare de peste 11%.

Creșteri de preț au fost consemnate și la laptele de vacă, cacao și carnea de bovine. În schimb, conform declarațiilor lui Feliciu Paraschiv, mălaiul și făina s-ar fi ieftinit cu aproximativ 4,5%, ceea ce arată că evoluțiile au fost diferite între categoriile de produse.

Efectele noii taxe asupra prețurilor finale vor depinde de tarifele de transport, evoluția costului motorinei, distanțele de aprovizionare și posibilitatea firmelor de a suporta temporar cheltuielile suplimentare. Estimarea de 0,2-0,5% avansată de reprezentantul comercianților se referă la impactul potențial al taxei asupra prețurilor de la raft, nu la o majorare uniformă și deja înregistrată pentru toate produsele.

În același timp, comercianții și transportatorii ar putea continua să amâne transferarea unei părți din costuri, însă reprezentantul asociației estimează că această capacitate se va reduce în lunile următoare.