Comisia Europeană acordă României 14,3 milioane de euro după inundațiile din 2025. Când vor fi virate fondurile

Comisia Europeană a aprobat joi, 8 octombrie, acordarea unui sprijin financiar de 134,8 milioane de euro pentru România și Spania, în urma dezastrelor naturale produse în 2025. Din această sumă, România va beneficia de 14,3 milioane de euro pentru pagubele provocate de inundațiile care au afectat mai multe regiuni ale țării, inclusiv Salina Praid. Spania va primi 120,5 milioane de euro pentru consecințele secetei, temperaturilor extreme și incendiilor de vegetație. Fondurile sunt alocate prin Fondul de solidaritate al Uniunii Europene.

Comisia Europeană a aprobat alocarea a 14,3 milioane de euro pentru România, ca parte a unui pachet financiar destinat sprijinirii celor două state membre afectate de dezastre naturale majore în cursul anului 2025. Decizia vizează acoperirea unei părți din cheltuielile generate de intervențiile de urgență și de lucrările necesare în regiunile afectate.

În comunicatul transmis joi, instituția europeană a confirmat valoarea totală a sprijinului financiar acordat României și Spaniei.

„Comisia Europeană a decis astăzi să acorde 134,8 milioane de euro din Fondul de solidaritate al Uniunii Europene (FSUE) pentru a sprijini redresarea Spaniei şi a României în urma unor dezastre naturale majore survenite în 2025”.

Din suma aprobată, 120,5 milioane de euro sunt destinate Spaniei, iar diferența de 14,3 milioane de euro revine României. Cele două alocări au fost stabilite în urma solicitărilor de asistență financiară depuse de autoritățile naționale în 2025.

Spania beneficiază de cea mai mare parte a fondurilor aprobate de Comisia Europeană, după ce mai multe fenomene meteorologice extreme au afectat teritoriul țării în vara anului 2025. Autoritățile europene au luat în considerare consecințele secetei prelungite, ale temperaturilor ridicate și ale incendiilor de vegetație care au provocat pierderi de vieți omenești și evacuarea populației.

Potrivit comunicatului, sprijinul financiar este acordat ”după o vară devastatoare, marcată de secetă prelungită, valuri de căldură extremă şi trei valuri de incendii de vegetaţie de amploare”.

Comisia Europeană a evidențiat în special incendiile izbucnite în luna august, care au avut consecințe grave asupra comunităților afectate.

„Cel mai grav val a început la 8 august 2025, soldându-se cu opt decese şi impunând evacuări în masă”, arată CE.

În cazul României, Comisia Europeană a aprobat sprijinul financiar pentru pagubele produse de inundațiile înregistrate la sfârșitul lunii mai și începutul lunii iunie 2025, când precipitațiile abundente au afectat regiunile Centru, Sud-Muntenia și Nord-Est. Printre obiectivele grav avariate s-a numărat Salina Praid, unde revărsarea râului Corund a provocat deteriorarea infrastructurii.

Instituția europeană a inclus în evaluarea pagubelor și efectele inundațiilor asupra amenajărilor hidrotehnice și a alimentării cu energie electrică din zona salinei.

„Dezastrul a provocat, de asemenea, daune majore la Salina Praid, unde apele revărsate ale râului Corund au erodat o parte din albie, au deteriorat infrastructura hidrotehnică şi au declanşat întreruperi extinse ale alimentării cu energie electrică”, au mai transmis oficialii instituţiei citate.

Cele 14,3 milioane de euro aprobate pentru România vor contribui la finanțarea cheltuielilor eligibile aferente intervențiilor de urgență și operațiunilor de redresare în zonele afectate de inundații.

Sprijinul acordat prin Fondul de solidaritate al Uniunii Europene este destinat statelor afectate de dezastre majore, pentru a contribui la suportarea cheltuielilor publice generate de intervențiile necesare după producerea acestora.

Potrivit Comisiei Europene, alocările aprobate pentru România și Spania vor permite regiunilor afectate să acopere o parte din costurile operațiunilor de urgență și ale măsurilor de redresare.

Ambele state au transmis cereri de asistență financiară în cursul anului 2025. Aprobarea sumelor a intervenit după finalizarea procedurilor necesare la nivelul instituțiilor europene.

„Cele două state membre au solicitat sprijin din partea FSUE în 2025. Deciziile de astăzi survin în urma aprobării, de către Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene, a propunerii Comisiei privind mobilizarea FSUE”, precizează Comisia Europeană.

Comisia Europeană a precizat că transferurile financiare aferente sumelor aprobate urmează să fie efectuate în perioada următoare, în condițiile în care Spania a beneficiat deja de o plată parțială din sprijinul total acordat.

Autoritățile spaniole au primit în mai 2026 un avans de 30,1 milioane de euro, reprezentând o parte din alocarea totală de 120,5 milioane de euro. Diferența de 90,4 milioane de euro urmează să fie transferată în scurt timp.

În cazul României, întreaga sumă aprobată, de 14,3 milioane de euro, va fi virată în perioada următoare. Comisia Europeană nu a indicat în comunicat o dată exactă pentru efectuarea plății.

Fondul de solidaritate al Uniunii Europene a fost înființat în 2002 pentru a oferi sprijin financiar statelor afectate de dezastre naturale majore, mecanismul fiind utilizat ulterior și pentru finanțarea intervențiilor în situații de urgență sanitară.

De la crearea acestuia, prin intermediul fondului au fost mobilizate peste 11 miliarde de euro pentru gestionarea consecințelor a 150 de dezastre. Dintre acestea, 130 au fost dezastre naturale, iar alte 20 au reprezentat urgențe sanitare.

Asistența financiară a fost acordată pentru situații de urgență produse în 25 de state membre ale Uniunii Europene, precum și în Regatul Unit și în șase țări candidate la aderarea la UE.