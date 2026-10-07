Femeia care a devenit simbolul protestelor din Spania s-a stins din viață la 87 de ani. Cazul ei a mobilizat sute de mii de oameni

Maricarmen Abascal, femeia în vârstă de 87 de ani a cărei rezistență în fața evacuării din locuința sa din Madrid a devenit un simbol al protestelor pentru locuințe din Spania, a murit. În ultimul mesaj transmis de pe patul de spital, ea i-a îndemnat pe protestatari să continue lupta.

Maricarmen Abascal locuise timp de 70 de ani în apartamentul său din cartierul Retiro, Madrid. Situația sa a declanșat o mișcare de protest care s-a extins la nivel național, iar cazul femeii a contribuit la mobilizarea a sute de mii de persoane care au ieșit în stradă, conform Euronews.

„Regretăm să vă anunțăm că Maricarmen a încetat din viață astăzi”, a anunțat Sindicatul Chiriașilor din Madrid într-un comunicat, adăugând că situația ei a marcat „un punct de cotitură în istoria țării”.

În ultimul deceniu, Maricarmen a rezistat la patru tentative de evacuare. În cele din urmă, femeia a fost evacuată la a patra încercare, sub privirile presei, după ce nu a mai putut achita chiria majorată.

După evacuare, Maricarmen a fost internată în spital. Cu toate acestea, situația sa a determinat fondul imobiliar care o evacuase din locuință să renunțe la decizie și să îi permită să se întoarcă în apartament, în urma unui acord încheiat cu autoritățile.

Cazul său a devenit unul dintre punctele centrale ale nemulțumirilor legate de criza locuințelor din Spania și a contribuit la amplificarea protestelor din întreaga țară.

Guvernul condus de premierul Pedro Sánchez a suferit ulterior o înfrângere legislativă importantă, după ce partidele de opoziție de dreapta au respins prin vot decretele de urgență menite să răspundă crizei locuințelor.

Între timp, protestele au continuat. O nouă rundă de manifestații a degenerat în violențe la Barcelona luni seară, la doar câteva ore după ce Sánchez a anunțat dizolvarea Parlamentului și convocarea unor alegeri anticipate pentru 29 noiembrie.

Guvernul Spaniei a aprobat marți măsuri urgente pentru combaterea crizei locuințelor. Acestea sunt similare celor pe care Parlamentul le respinsese în săptămâna precedentă.

Creșterea costurilor și deficitul de locuințe îi scot pe mulți spanioli de pe piața imobiliară. Situația se manifestă în ciuda creșterii economice puternice înregistrate de Spania, a patra cea mai mare economie din Europa.

Protestatarii solicită măsuri mai ferme pentru protejarea chiriașilor și acțiuni împotriva fraudelor din sectorul locuințelor. Printre revendicări se află și interzicerea evacuărilor atunci când persoanele afectate nu au la dispoziție o alternativă de locuire.