Fond de urgență pentru tineri. Câți bani trebuie să pui deoparte dintr-un salariu de 5.000 de lei. Unde se țin banii pentru situații neprevăzute

Un fond de urgență poate face diferența atunci când un tânăr își pierde locul de muncă, are o problemă medicală sau trebuie să suporte o cheltuială neașteptată. Nu este nevoie ca întreaga sumă să fie strânsă dintr-o dată. Cu economii lunare constante, rezerva poate crește treptat, până la echivalentul a trei-șase luni de cheltuieli.

Pentru un tânăr aflat la început de drum, o perioadă fără venituri, o problemă medicală, o reparație costisitoare la mașină sau pierderea locului de muncă poate transforma rapid o problemă temporară într-o datorie.

Un fond de urgență poate oferi o plasă de siguranță, însă construirea lui nu presupune neapărat economii foarte mari de la început. Important este ca banii să fie puși deoparte constant și să rămână disponibili atunci când apare o situație neprevăzută.

Una dintre cele mai cunoscute reguli în finanțele personale este ca o persoană să aibă economii suficiente pentru trei până la șase luni. Pentru un tânăr, această sumă poate părea greu de atins, mai ales dacă este la primul loc de muncă, plătește chirie sau are un salariu de început.

Totuși, există o diferență importantă între „trei până la șase salarii” și „trei până la șase luni de cheltuieli”. Pentru un fond de urgență, cea de-a doua variantă este mai relevantă.

De exemplu, un tânăr care câștigă 5.000 de lei net, dar are cheltuieli esențiale de 3.500 de lei pe lună, nu are neapărat nevoie de 15.000-21.000 de lei pentru trei-șase luni de siguranță. Dacă își calculează strict cheltuielile care trebuie plătite indiferent de situație, ținta ar fi de 10.500 de lei pentru trei luni și 21.000 de lei pentru șase luni.

În această categorie intră chiria sau rata, utilitățile, mâncarea, transportul, medicamentele, asigurările și alte plăți care nu pot fi eliminate ușor.

Pentru cine pornește de la zero, obiectivul de trei sau șase luni poate părea atât de îndepărtat încât economisirea să fie abandonată înainte de a începe.

O strategie mai ușor de urmat este stabilirea unor praguri succesive. Primul poate fi de 1.000 de lei, urmat de o sumă echivalentă cu o lună de cheltuieli, apoi trei luni și, în final, șase luni.

Un fond de 1.000-2.000 de lei nu înlocuiește un fond de urgență complet, dar poate face diferența în cazul unei cheltuieli neprevăzute mai mici. O factură medicală, o problemă la telefon sau laptop, o reparație urgentă ori o perioadă scurtă fără venituri nu mai trebuie finanțată imediat printr-un card de credit sau un împrumut de la prieteni.

Pe măsură ce veniturile cresc, poate crește și rezerva.

Nu există un procent obligatoriu din salariu, iar suma trebuie adaptată veniturilor și cheltuielilor. Pentru cine începe să economisească, o contribuție de 5%-10% din venitul lunar poate fi un punct de pornire realist.

La un salariu net de 4.000 de lei, 10% înseamnă 400 de lei pe lună. La 5.000 de lei, suma ajunge la 500 de lei, iar la 6.000 de lei, la 600 de lei.

În acest ritm, pentru o primă rezervă de 3.000 de lei ar fi nevoie de aproximativ 7,5 luni la o economie lunară de 400 de lei, șase luni la 500 de lei și cinci luni la 600 de lei.

Odată ce venitul crește, o parte din majorarea salarială poate merge direct către economii. De exemplu, dacă salariul crește cu 700 de lei, iar cheltuielile rămân aproximativ la același nivel, o parte importantă din diferență poate fi direcționată către fondul de urgență.

Pentru a vedea cât durează concret, poate fi luat exemplul unui tânăr care are un venit net de 5.000 de lei și cheltuieli esențiale de 3.500 de lei.

Un fond de urgență de trei luni ar însemna 10.500 de lei, iar unul de șase luni ar ajunge la 21.000 de lei.

Dacă persoana economisește 500 de lei pe lună, adică 10% din venit, prima țintă ar fi atinsă în aproximativ 21 de luni, iar cea de șase luni în 42 de luni.

Dacă reușește să economisească 1.000 de lei lunar, cele două obiective ar fi atinse în aproximativ 11, respectiv 21 de luni.

La 1.500 de lei economisiți în fiecare lună, rezerva de trei luni ar fi construită în aproximativ șapte luni, iar cea de șase luni în 14 luni.

Calculul arată de ce procentul din venit este important, dar și de ce reducerea temporară a unor cheltuieli sau obținerea unui venit suplimentar poate scurta semnificativ perioada de economisire.

Un tânăr poate începe prin a separa cheltuielile în trei categorii: obligatorii, variabile și opționale.

Chiria, rata, utilitățile, mâncarea și transportul intră în prima categorie. Hainele, ieșirile, comenzile de mâncare sau cumpărăturile pentru hobby-uri pot fi ajustate în funcție de situație.

Dacă obiectivul este construirea rapidă a fondului de urgență, reducerea temporară a cheltuielilor opționale poate accelera procesul fără ca persoana să renunțe definitiv la ele.

O altă regulă simplă este ca banii pentru economii să fie transferați imediat după încasarea salariului, nu la finalul lunii. În caz contrar, suma care ar trebui economisită poate fi cheltuită treptat.

Fondul de urgență nu ar trebui să fie confundat cu banii pentru vacanță, telefon nou, mașină sau alte cumpărături planificate.

O soluție simplă este deschiderea unui cont de economii separat. Astfel, banii nu stau în același cont din care sunt plătite cumpărăturile curente, dar pot fi accesați atunci când apare o problemă reală.

Depozitele bancare, conturile curente și conturile de economii sunt garantate, în condițiile legislației, până la echivalentul a 100.000 de euro pentru fiecare deponent, la fiecare bancă. Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare precizează că plafonul se aplică inclusiv conturilor curente, depozitelor la termen și conturilor de economii.

Pentru un tânăr care are câteva mii sau câteva zeci de mii de lei economisiți, plafonul este, prin urmare, mult peste nivelul unei rezerve obișnuite.

Depozitul la termen poate fi o altă variantă pentru banii care nu trebuie accesați chiar în fiecare zi. Principalul dezavantaj este că accesul la bani poate fi mai puțin flexibil decât în cazul unui cont de economii, în funcție de condițiile oferite de bancă.

Din acest motiv, o soluție poate fi împărțirea fondului. O parte din bani poate rămâne într-un cont de economii, pentru situații în care este nevoie imediată de ei, iar o altă parte poate fi plasată într-un produs de economisire cu termen, dacă acesta oferă condiții mai bune și dacă accesul la bani rămâne suficient de flexibil.

Pentru fondul de urgență, accesibilitatea ar trebui să fie mai importantă decât obținerea celui mai mare randament posibil.

Un tânăr care a ajuns deja la o sumă mai mare poate lua în calcul și titlurile de stat, însă acestea nu trebuie confundate cu banii care trebuie să fie disponibili în aceeași zi.

În octombrie 2026, Ministerul Finanțelor derulează o nouă ediție TEZAUR, cu maturități de unu, trei și cinci ani și dobânzi anuale de 6,50%, 7% și 7,50%. Veniturile din aceste titluri de stat sunt neimpozabile. Titlurile au valoare nominală de un leu și pot fi răscumpărate în avans, potrivit condițiilor programului.

Există și programul FIDELIS. Ediția lansată în octombrie 2026 are dobânzi de până la 7,75% pentru emisiunile în lei și până la 6,60% pentru cele în euro, iar titlurile sunt listate la Bursa de Valori București.

Pentru un fond de urgență, însă, lichiditatea rămâne esențială. Banii pentru chiria de luna viitoare sau pentru o situație medicală nu ar trebui plasați într-un instrument pe care proprietarul nu îl poate transforma rapid și fără costuri într-o sumă disponibilă.

Acțiunile, criptomonedele și alte investiții volatile nu sunt potrivite pentru partea din economii care trebuie să fie disponibilă în cazul unei urgențe.

Motivul este simplu: o situație neprevăzută poate apărea exact într-o perioadă în care piața scade. Dacă banii sunt necesari imediat, investitorul poate fi obligat să vândă în pierdere.

Același principiu se aplică și banilor folosiți pentru obiective pe termen scurt. Fondul de urgență are un scop diferit de investițiile pe termen lung: nu trebuie să producă cel mai mare câștig, ci să fie acolo când venitul dispare sau apare o cheltuială importantă.

Construirea rezervei nu este un obiectiv care se bifează o singură dată. Dacă un tânăr are 15.000 de lei economisiți și folosește 5.000 de lei pentru o problemă neașteptată, obiectivul devine reconstruirea celor 5.000 de lei.

Este util ca fiecare retragere să fie analizată separat. Dacă banii au fost folosiți pentru o cheltuială cu adevărat neprevăzută, fondul și-a îndeplinit exact rolul. Dacă însă economiile sunt folosite constant pentru vacanțe, haine sau gadgeturi, problema poate fi lipsa unui buget separat pentru aceste obiective.

Un fond de urgență nu trebuie construit într-o singură lună. Pentru cine are 18-25 de ani și este la începutul carierei, o primă țintă de 1.000 de lei poate fi mai realistă decât un obiectiv de 20.000 de lei.

După primul prag poate urma o lună de cheltuieli, apoi trei luni și, dacă veniturile permit, șase luni.

Cel mai important este ca banii să fie separați de bugetul zilnic, să fie păstrați într-un loc relativ sigur și accesibil și să existe o contribuție lunară constantă. În timp, ceea ce începe cu câteva sute de lei pe lună poate deveni o rezervă suficientă pentru ca o perioadă dificilă să nu se transforme automat într-un credit sau într-o datorie.