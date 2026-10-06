Bani și locuri de muncă pentru tinerii sub 30 de ani. Ce se pregătește. Motreanu: Poate face diferența pentru întreaga sa viață
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Europarlamentarul Dan Motreanu anunță că a votat rezoluția Parlamentului European privind Garanția pentru tineret și susține păstrarea unei alocări de cel puțin 12,5% din resursele Fondului Social European pentru persoanele sub 30 de ani. Măsurile vizează locurile de muncă, educația și formarea profesională.
Dan Motreanu: Trecerea de la școală la primul loc de muncă poate face diferența
Europarlamentarul subliniază importanța sprijinului acordat tinerilor în momentul în care aceștia termină studiile și încearcă să intre pe piața muncii.
„Pentru un tânăr, trecerea de la școală la primul loc de muncă poate face diferența pentru întreaga sa viață. Am votat rezoluția Parlamentului European privind Garanția pentru tineret, unul dintre cele mai importante instrumente europene prin care îi putem ajuta pe tineri să își găseascăun loc de muncă de calitate sau să continue studiile.”
În ceea ce privește viitorul buget european, Motreanu arată că este susținută menținerea unui Fond Social European distinct și a unei alocări destinate tinerilor.
„În viitorul buget european, vrem să păstrăm un Fond Social European distinct și să menținem o alocare de cel puțin 12,5% din resursele sale pentru tinerii sub 30 de ani – pentru locuri de muncă, educație și formare.”
Sprijin inclusiv pentru tinerii din mediul rural
O altă solicitare privește identificarea tinerilor care întâmpină probleme în găsirea unui loc de muncă și acordarea unui sprijin adaptat acestora.
„Cerem ca statele membre să îi identifice mai bine pe tinerii care întâmpină dificultăți în găsirea unui loc de muncă și să le ofere sprijinul de care au nevoie, inclusiv tinerilor din mediul rural și celor din comunități vulnerabile.”
În același timp, sunt solicitate condiții de muncă și perspective profesionale pentru cei care intră pe piața muncii.
„Solicităm condiții decente de muncă, salarii echiabile, protecție socială, acces la formare și orientare profesională și perspective reale de dezvoltare a unei cariere.”
Motreanu menționează separat și situația stagiilor:
„Susținem remunerarea echitabilă a stagiilor oferite prin Garanția pentru tineret.”
Ofertă în cel mult patru luni
Europarlamentarul explică și ce presupune Garanția pentru tineret în cazul persoanelor sub 30 de ani care rămân fără serviciu sau ies din sistemul de educație.
„Pe baza Garanției pentru tineret, tinerii sub 30 de ani care își pierd locul de muncă sau părăsesc educația formală ar trebui să primească, în cel mult patru luni, o ofertă de calitate pentru un loc de muncă, continuarea educației, o ucenicie sau un stagiu.”
Motreanu: România are cel mai ridicat procent din UE
Dan Motreanu atrage atenția și asupra situației din România, unde, potrivit datelor prezentate de acesta, 19,2% dintre persoanele cu vârste între 15 și 29 de ani nu aveau un loc de muncă și nu urmau o formă de educație sau pregătire.
„Este un principiu important pentru o țară ca România, unde 19,2% dintre tinerii cu vârste între 15 și 29 de ani nu aveau un loc de muncă și nu urmau nicio formă de educație sau pregătire, cel mai ridicat procent din UE.”
În final, europarlamentarul explică miza negocierilor privind viitorul buget european:
„În viitorul buget propus de Comisia Europeană, și aflat în negociere, nu mai este garantată actuala alocare specifică de 12,5% pentru măsurile destinate ocupării tinerilor. Parlamentul European vrea să fie păstrată această alocare specifică.”
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Sunt absolventă a Facultății de Jurnalism, Universitatea Hyperion. Deși, înainte să încep facultatea, mă visam la TV, pe parcurs am descoperit o pasiune tot mai mare pentru scris, așadar, în 2017, m-am alăturat site-ului Bugetul.ro. Acolo am lucrat timp de șapte ani, fiind locul unde am învățat și am acumulat experiență. Din iulie 2024, am acceptat provocarea de a mă alătura echipei Capital în calitate de editor, o „misiune” mai grea, dar nu imposibilă, alături de întreaga echipă cu care lucrez în fiecare zi.
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