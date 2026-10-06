17.600 de tineri se pot înscrie de astăzi în Start-Up Nation. Cum pot ajunge la finanțarea de până la 250.000 de lei

Tinerii care vor să înceapă o afacere se pot înscrie, începând de marți, 6 octombrie, la o nouă sesiune a programului Start-Up Nation. La ora 10.00 se deschid înscrierile pentru 17.600 de locuri la cursurile gratuite de antreprenoriat. După absolvirea acestora și înființarea unei firme, participanții eligibili vor putea intra în etapa dedicată finanțărilor de până la 250.000 de lei. Înscrierea se desfășoară online, potrivit informațiilor transmise de Ministerul Economiei.

Noua sesiune Start-Up Nation se adresează tinerilor din întreaga țară care au împlinit 18 ani, dar nu au ajuns încă la vârsta de 30 de ani, cu respectarea condițiilor de eligibilitate stabilite pentru program. Statutul profesional nu împiedică participarea, astfel că se pot înscrie atât persoanele care au un loc de muncă, cât și cele care nu lucrează sau care au revenit în România. Candidații trebuie să fi absolvit cel puțin învățământul gimnazial.

Înscrierile încep marți, 6 octombrie, la ora 10.00, iar sesiunea este programată să rămână deschisă timp de 30 de zile. Termenul poate fi prelungit în condițiile stabilite prin program, inclusiv până când sunt ocupate locurile disponibile și este constituită o listă de rezervă.

Pentru actuala etapă au fost alocate 17.600 de locuri la cursurile de formare antreprenorială, repartizate între București-Ilfov și celelalte regiuni ale țării, inclusiv pe categorii destinate tinerilor aparținând minorității rome. În București-Ilfov sunt disponibile 950 de locuri pentru categoria generală și alte 300 pentru tinerii romi. În celelalte regiuni sunt prevăzute 13.500 de locuri pentru categoria generală și 2.850 pentru tinerii romi.

Numărul maxim de locuri disponibile este mai mare decât indicatorii-țintă stabiliți în program. Aceștia sunt de 700 de participanți pentru categoria generală din București-Ilfov și de 220 pentru tinerii romi din aceeași regiune. Pentru celelalte regiuni, țintele sunt de 10.000 de participanți în categoria generală și 2.100 în categoria destinată tinerilor romi.

Accesul la finanțarea de maximum 250.000 de lei nu începe prin depunerea directă a unui proiect, deoarece prima etapă presupune participarea la un curs gratuit de pregătire antreprenorială. Persoanele admise trebuie să parcurgă 40 de ore de formare, iar cursurile pot fi organizate online sau cu prezență fizică, în funcție de opțiunea participantului și de locurile puse la dispoziție de furnizorii de formare.

După finalizarea cursurilor, participanții primesc un certificat de absolvire acreditat de Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale. Documentul este necesar pentru accesul la etapa următoare a programului.

„Avem 17.600 de locuri disponibile și îi încurajez pe tinerii care au o idee și sunt pregătiți să o transforme într-un proiect serios să se înscrie”, a declarat ministrul Economiei, Irineu Darău.

Finalizarea cursului de antreprenoriat nu garantează acordarea finanțării, întrucât aceasta presupune parcurgerea unei etape distincte a programului. După absolvirea cursurilor, beneficiarii care îndeplinesc condițiile trebuie să înființeze firme noi, iar acestea vor putea participa ulterior la sesiunea destinată acordării ajutorului de minimis. Valoarea finanțării poate ajunge la maximum 250.000 de lei pentru fiecare firmă, echivalentul a aproximativ 50.000 de euro.

Ajutorul financiar nerambursabil poate acoperi cel mult 90% din valoarea cheltuielilor eligibile incluse în proiect. Beneficiarul trebuie să contribuie din fonduri proprii cu minimum 10% din valoarea cheltuielilor eligibile. Prin urmare, cele 17.600 de locuri disponibile în actuala sesiune sunt pentru cursurile de antreprenoriat care permit ulterior accesul la etapa de finanțare, nu 17.600 de finanțări acordate automat.

Ediția actuală a programului Start-Up Nation, lansată în 2024, beneficiază de un buget total de 446 de milioane de euro, asigurat din fonduri ale Uniunii Europene și de la bugetul de stat. Programul este construit în două etape principale, care vizează pregătirea antreprenorială a participanților și, ulterior, finanțarea firmelor nou-înființate de absolvenții cursurilor.

„Primul pas este formarea antreprenorială, iar apoi punem la dispoziție finanțări de până la 250.000 de lei pentru transformarea ideilor bune în afaceri reale”, a explicat Irineu Darău.

În cea de-a doua sesiune nu mai există locuri disponibile pentru categoriile incluse în Pilonul II, unde se regăseau, printre altele, persoanele cu vârste între 30 și 35 de ani. Locurile destinate acestor categorii au fost ocupate în cadrul primei sesiuni.

O nouă posibilitate de înscriere există și pentru tinerii care au participat la prima etapă, au fost declarați eligibili, dar nu au finalizat cursurile de formare antreprenorială. Aceștia se pot înscrie din nou în actuala sesiune, cu condiția să respecte criteriile de eligibilitate aplicabile în prezent.

Înscrierea în program și selectarea furnizorului care organizează cursul de formare antreprenorială se realizează online, prin platforma minimis.imm.gov.ro.