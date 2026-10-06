O nouă meserie a apărut oficial în România. Decorurile create pentru evenimente pot ajunge să coste mii de euro

România recunoaște oficial profesia de designer florist, care a primit un cod propriu în nomenclatorul meseriilor, separat de meseria de florist. Noua ocupație apare într-un moment în care cererea pentru decoruri speciale este tot mai mare, iar proiectele de design floral pot ajunge să coste câteva mii de euro.

Florile nu mai înseamnă doar buchete și decorațiuni, susțin specialiștii din domeniu. Activitatea combină horticultura, designul și arta, iar rezultatul urmărit este transformarea evenimentului pentru care sunt concepute decorurile într-o experiență de neuitat.

Un exemplu este decorul special comandat de un cuplu pentru ziua nunții. Andreea Ștor, designerul care a creat conceptul, a ales aranjamente de crini care, în lumina ultravioletă, puteau fi văzute în nuanțe de violet și verde, într-un mod asemănător felului în care insectele percep florile.

Un astfel de proiect este considerat de specialiști un proiect de design floral. Acesta poate depăși zona aranjamentelor clasice și poate include instalații suspendate, lumină, sunete și chiar parfum.

Andreea Ștor, inițiatoarea standardului ocupațional de designer florist, explică diferența dintre cele două profesii prin raportare la modul în care este construit un eveniment. În cazul lansării unui restaurant, de exemplu, designerul florist trebuie să țină cont de atmosfera dorită, de lumină, de structura sălii și de înălțimea acesteia.

„Dacă avem lansarea unui restaurant și acel eveniment presupune o anumită atmosferă, ne adresăm unui designer florist care va ține cont de lumină, va ține cont de o anumită structură a sălii, va ține cont de înălțimea sălii. Pe când un florar decorator în același cadru, poate va realiza niște aranjamente foarte, foarte minunate, dar care vor fi puse doar pe mese”, a explicat Andreea Ștor, inițiatoarea standardului ocupațional de designer florist.

În același cadru, un florar decorator poate realiza aranjamente florale deosebite, însă acestea pot fi amplasate exclusiv pe mese. Tocmai această diferență face ca designerul florist și florarul decorator să fie considerați acum profesii distincte, fiecare presupunând o pregătire și cunoștințe specifice.

Distincția apare într-un moment în care cererea pentru decoruri aparte este în creștere. Astfel de servicii pot presupune însă costuri de câteva mii de euro.

Bugetul alocat decorurilor diferă în funcție de fiecare eveniment și de importanța pe care cuplurile o acordă componentei vizuale și atmosferei create prin intermediul florilor.

Sorana Ionașcu, managerul unui spațiu de evenimente, explică faptul că, din bugetul global al unui eveniment, aproximativ 60% este direcționat către marile categorii de cheltuieli, precum spațiul și tot ceea ce ține de funcționarea acestuia.

Restul bugetului este flexibil, deoarece există cupluri pentru care partea vizuală și atmosfera create de flori reprezintă un segment extrem de important. În aceste situații, bugetul alocat decorurilor poate fi stabilit în funcție de necesități.

„Dacă vorbim din bugetul global de eveniment, probabil că undeva la 60% se duce pe marile categorii de cheltuieli, spațiu și tot ce ține de funcționare în locul respectiv. Iar ceea ce rămâne este flexibil, pentru că sunt cupluri pentru care realmente este un segment extrem de important, acesta al vizualului și al atmosferei create de flori. Și atunci vor aloca atât cât este nevoie”, a explicat Sorana Ionașcu, managerul unui spațiu de evenimente.

Facultatea de Horticultură din București a anunțat că, în premieră pentru România, va introduce în programă cursuri destinate celor interesați să devină designeri floriști.

În alte țări, precum Marea Britanie și Olanda, există numeroase cursuri pentru persoanele pasionate de lucrul cu florile.

Adrian Asănică, decanul Facultății de Horticultură, spune că apariția acestei școli reprezintă un răspuns la o nevoie din domeniu și urmărește atât crearea unei forme de pregătire, cât și reglementarea acestei activități.

Pregătirea trebuie să includă și partea botanică. Viitorii designeri floriști trebuie să cunoască organele plantelor și să înțeleagă forma, culoarea, nuanța și textura acestora, elemente care țin de biologie.

Dincolo de componenta botanică, pregătirea trebuie să includă și fiziologia plantelor, respectiv modul în care se transformă o floare, având în vedere că aceasta este un organ viu. Cei care vor să se înscrie la cursurile destinate viitorilor designeri floriști trebuie să fie absolvenți de studii superioare.