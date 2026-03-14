Ruperea ghioceilor protejați din aria naturală a parcului poate rezulta într-o amendă de până la 10.000 de lei. Incidentul a fost semnalat în zona Luncavița-Valea Fagilor, iar turistul care a făcut sesizarea a declarat că va sprijini rangerii parcului în identificarea făptuitorului.

Administrația Parcului Național Munții Măcinului (APNMM) subliniază importanța conștientizării turiștilor și localnicilor, având în vedere că în trecut au fost depistate persoane care plecau din Munții Măcinului cu găleți pline de bulbi de ghiocei, cu intenția de a-i comercializa în piețe.

„Oamenii se cunosc între ei, iar acolo avem două puncte de sprijin, turişti şi localnici. O persoană mi-a spus că vrea să-şi facă o pensiune şi vrea să se bucure de flori nu doar azi şi mâine. ‘Eu vreau să vină turiştii aici şi să am ce să le arăt şi anul viitor, nu vreau să vină să rupă’, mi-a spus. Mi-a plăcut această atitudine”, a declarat directorul APNMM, Viorel Roşca, pentru Agerpres.

Directorul APNMM, Viorel Roșca, a solicitat rangerilor să fie vigilenți și a precizat că fenomenul nu poate fi eradicat peste noapte fără o schimbare de mentalitate a vizitatorilor. Legislația în vigoare prevede sancțiuni pentru distrugerea componentelor floristice din ariile protejate: persoanele fizice riscă amenzi între 5.000 și 10.000 de lei, iar persoanele juridice, amenzi de până la 30.000 de lei.

„Dacă nu există conştiinţă sau schimbare de mentalitate, este foarte greu să spunem că acest fenomen trist poate fi eradicat mâine sau poimâine”, a mai spus directorul APNMM.

Parcul Național Munții Măcinului adăpostește două specii de ghiocei protejați: ghiocelul grecesc și ghiocelul dobrogean. Acestea s-au adaptat condițiilor specifice zonei și se diferențiază de celelalte specii prin floarea mai mare, fiind un element de patrimoniu natural valoros care necesită protecție strictă.

