Florile de primăvară, cum sunt ghioceii sălbatici, sunt protejate de lege în Germania. Asta înseamnă că nu ai voie să le culegi sau să le dezgropi, chiar dacă par că sunt peste tot. Dacă cineva ignoră această regulă, poate primi amenzi foarte mari, de până la 50.000 de euro, în funcție de stat și de cât de gravă este abaterea.

Ghioceii nu sunt doar frumoși, ci și fragili. Ruperea lor în sălbăticie poate pune în pericol specia, mai ales în zonele lor originale, cum sunt Turcia și Caucazul, unde numărul lor scade. În Germania, ghioceii suferă din cauza modificărilor aduse habitatului lor natural. De exemplu, pădurile de conifere înlocuiesc zonele unde cresc ei în mod natural.

Pentru a proteja specia, există reguli stricte legate de importul și cultivarea ghioceilor. Astfel, florile care ajung la vânzare provin doar de la cultivatori care respectă reguli sustenabile. Trebuie să știi și că bulbii ghioceilor conțin substanțe toxice din familia amaryllidaceae. Dacă cineva sau un animal consumă vreo parte a plantei, poate avea dureri de stomac, greață, vărsături sau diaree. Copiii și animalele de companie sunt cei mai expuși riscului, dar florile sunt considerate doar ușor toxice, nu extrem de periculoase.

La fel cum în Germania ghioceii sălbatici sunt protejați de lege și culegerea lor poate atrage amenzi uriașe, în România există, de asemenea, flori rare și valoroase care nu trebuie rupte sau deranjate. Este important să știm care sunt aceste plante și ce reguli le protejează, pentru a evita amenzi sau chiar pedepse cu închisoarea.

Spre deosebire de Germania, unde legea se concentrează mai mult pe protecția speciilor și pe amenzi pentru încălcarea regulilor, în România protecția florilor rare este reglementată prin două ordonanțe clare: OUG nr. 195/2005 și OUG nr. 57/2007. Astfel, dacă distrugi habitatele acestor plante, riști amenzi între 5.000 și 10.000 de lei ca persoană fizică sau între 30.000 și 60.000 de lei ca persoană juridică. Dar dacă rupi flori rare sau deranjezi animale protejate, pedeapsa poate fi chiar cu închisoarea, între 3 luni și 1 an.

Cunoscută și ca floarea reginei, crește pe stânci și pajiști montane, de la Bucegi până în Ceahlău. În Apuseni apare la altitudini mici, chiar și la 600 m. Este simbolul dragostei și purității sufletești. Dacă o vezi, nu o culege sau, cel mult, rupe doar partea de sus, lăsând rădăcina să reînflorească.

Este o floare rară, unică în lume, ce crește doar în Munții Piatra Craiului. Are o tulpină cu o singură floare roz, cu petale franjurate. A fost descoperită de botaniști ardeleni și este legată de multe legende. Dacă o găsești, nu o rupe.

Această floare rară, galbenă cu rubiniu, seamănă cu un papuc regal. Este pe cale de dispariție în Europa, dar la noi încă poate fi găsită în pădurile de fag din Bucegi, Ceahlău, Făgăraș și Retezat. Este protejată prin lege încă din 1938, dar mulți o culeg ilegal.

Crescut doar în Dobrogea și câteva locuri din Oltenia și sudul Moldovei, bujorul românesc are flori roșii cu mai puține petale decât bujorul de grădină. Poți să-l admiri în Parcul Natural Comana din județul Giurgiu.

Acesta crește doar în apele calde ale pârâului Petea, în Băile Felix, lângă Oradea. Descoperit în 1789, are flori alb-gălbui și un parfum discret. Se deschide seara și se închide dimineața. Nu trebuie confundat cu lotușii roz.