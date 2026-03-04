Primăvara este momentul în care florile de grădină necesită îngrijire atentă pentru a se dezvolta sănătos și a înflori frumos.

În luna martie, grădina trebuie curățată de frunze uscate și crengi rupte, iar trandafirii trebuie tăiați, eliminând ramurile subțiri sau intersectate, pentru a stimula ramificarea. Este momentul potrivit să aplici un fertilizant bogat în azot pentru a stimula creșterea frunzelor și să menții solul ușor umed.

Bujorii au nevoie de curățarea frunzelor și resturilor vegetale, iar fertilizarea cu un îngrășământ echilibrat NPK 10-10-10 ajută la dezvoltarea sănătoasă a plantei.

Hortensiile care înfloresc pe lemn nou pot fi tăiate pentru a elimina ramurile vechi, iar solul trebuie menținut umed, cu un strat de mulci pentru păstrarea apei.

Pentru lalele, zambile și ghiocei, este important să verifici frunza și florile ofilite și să le elimini doar dacă sunt complet uscate, în timp ce solul trebuie afânat ușor și udat moderat.

În luna aprilie, plantele intră într-o perioadă de creștere activă și apar primele flori, așa că udarea regulată devine esențială, mai ales la trandafiri, unde se aplică un îngrășământ bogat în fosfor și potasiu pentru stimularea înfloririi. Este important să verifici prezența dăunătorilor sau a bolilor și să aplici tratamente preventive.

Bujorii pot necesita suport pentru tulpini înalte și trebuie fertilizați continuu pentru a susține dezvoltarea bobocilor.

Hortensiile necesită udare mai frecventă, completarea stratului de mulci și aplicarea îngrășământului pentru flori.

Lalelele și zambilele trebuie udate constant, iar după înflorire frunza trebuie lăsată să se usuce natural pentru a hrăni bulbii.

Ghioceii trebuie verificați pentru drenaj și umezeală excesivă, iar florile ofilite se taie, păstrând frunza verde.

În luna mai, atenția se concentrează pe consolidarea plantelor și pregătirea pentru vara care urmează.

Trandafirii se udă regulat și primesc ultimul aport de fertilizant, iar florile ofilite se elimină pentru a stimula apariția unor noi boboci.

Bujorii necesită udare consistentă și suport continuu pentru tulpini, iar florile ofilite se taie.

Hortensiile continuă să fie udate, iar tăierile după înflorire se fac doar dacă este absolut necesar; fertilizarea poate fi completată ușor dacă plantele par slăbite.

Lalelele și zambilele trebuie lăsate să-și usuce frunza natural pentru hrănirea bulbilor, iar dacă vrei să replantezi bulbii toamna, poți începe pregătirea lor.

Ghioceii urmează același principiu, cu frunza lăsată să se usuce complet și pregătirea solului pentru următorul sezon.

În general, aplicarea mulciului ajută la păstrarea umidității și prevenirea buruienilor, iar monitorizarea constantă a dăunătorilor, bolilor și stării solului este esențială pentru sănătatea florilor pe tot parcursul primăverii. Udarea trebuie adaptată în funcție de temperatură și precipitații, iar solul trebuie menținut bine drenat și afânat ușor pentru a permite rădăcinilor să respire și să se dezvolte corespunzător.