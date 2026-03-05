Primăvara este sezonul în care plantele de apartament își reiau creșterea activă după iarnă, astfel că îngrijirea lor trebuie adaptată la acest ritm.

Trandafirii de apartament trebuie plasați lângă o fereastră cu multă lumină directă, iar udarea se crește treptat, menținând solul ușor umed și evitând băltirea apei.

Fertilizarea se realizează cu un îngrășământ bogat în fosfor și potasiu o dată la două săptămâni, iar ramurile uscate sau bolnave trebuie îndepărtate, iar vârfurile ciupite pentru a stimula ramificarea.

Aloe vera preferă lumina indirectă, dar puternică, fiind ideal să fie așezată la fereastra sudică sau estică. Udarea se face moderat primăvara, doar când pământul este complet uscat, după ce iarna a beneficiat de udare redusă.

Solul trebuie să aibă drenaj bun, de tip cactuși sau suculente, iar frunzele uscate sau deteriorate se îndepărtează pentru a menține planta sănătoasă.

Cactusul iubește lumina directă, fiind recomandat să fie plasat pe pervazul sudic. Udarea primăvara se face rar, aproximativ o dată la două-trei săptămâni, în funcție de temperatura camerei.

Fertilizarea se realizează cu îngrășământ specific cactușilor, diluat, o dată pe lună, iar solul trebuie să fie bine drenat, verificându-se periodic ghiveciul pentru eventuale rădăcini putrezite.

Ficusul, cum este Ficus benjamina, necesită lumină indirectă, dar constantă, evitând curenții de aer. Primăvara, frecvența udării se crește, lăsând stratul superior de sol să se usuce între udări.

Fertilizarea se face la două-trei săptămâni cu îngrășământ lichid pentru plante verzi, iar frunzele trebuie șterse cu o cârpă umedă pentru a stimula fotosinteza.

Arborele banilor, Pachira aquatica, preferă lumină indirectă puternică și udare moderată, astfel încât pământul să fie ușor umed, dar nu băltit.

Fertilizarea se face o dată pe lună cu îngrășământ lichid pentru plante verzi, iar dacă planta crește prea înaltă, vârfurile pot fi tăiate pentru a stimula ramificarea.

Zambilele necesită lumină moderată, indirectă, și menținerea solului ușor umed. După înflorire, udarea se reduce treptat pentru ca bulbii să intre în repaus. În timpul înfloririi, se folosește fertilizare pentru flori o dată pe săptămână, iar după ce florile se ofilesc, acestea se taie, lăsând frunza să se usuce natural pentru a hrăni bulbii.

Toate aceste plante necesită, primăvara, atenție sporită: curățarea frunzelor de praf, verificarea rădăcinilor și eventual repotarea, precum și evitarea schimbărilor bruște de temperatură sau expunerea la curenți de aer. Aceste gesturi simple ajută fiecare specie să se dezvolte sănătos și să înflorească la potențial maxim.