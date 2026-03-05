Iubitorii de plante au la dispoziție o gamă impresionantă de plante neobișnuite, perfecte pentru apartament, seră ți grădină. De la frunzele mari și spectaculoase ale Monstera și Alocasia, până la florile delicate ale Orhideelor Phalaenopsis și ale Anthuriumului, precum și cactuși, palmieri exotici și citrici, fiecare plantă aduce un strop de exotism în locuințele românilor.

Monstera poate fi achiziționată în București la Secret Garden Plant Shop, în Cluj-Napoca și Timișoara la Flower Time, iar la Iași la Oobood Plants Design.

Alocasia este disponibilă în București la Secret Garden Plant Shop și în Cluj-Napoca la Flower Time.

Anthurium se găsește exclusiv în București la Secret Garden Plant Shop.

Orhideele Phalaenopsis sunt disponibile în București la Secret Garden Plant Shop și în Cluj-Napoca la Flower Time.

Cactușii se găsesc în București la Secret Garden Plant Shop și în Cluj-Napoca la Flower Time.

Citricele pot fi cumpărate la Craiova în Valahia Garden.

Fiecare plantă are nevoi specifice, iar succesul creșterii lor depinde de atenția acordată luminii, apei, temperaturii, umidității și tipului de substrat.

Această plantă iconică preferă lumină indirectă în apartament și semiumbră în grădină, cu udări moderate și fertilizare lunară în sezonul cald.

În seră, Monstera se simte excelent la temperaturi între 20–28°C și cu umiditate ridicată, în timp ce în grădină trebuie protejată de soare intens și frig.

Substratul ideal combină turbă, perlit și un drenaj bun, iar fertilizarea organică o menține sănătoasă.

Cu frunze spectaculoase, Alocasia necesită lumină indirectă puternică și substrat mereu ușor umed.

În apartament, umiditatea de 60–80% poate fi asigurată prin pulverizare sau umidificator, iar fertilizarea cu soluții lichide pentru plante tropicale la două săptămâni în perioada de creștere o menține viguroasă.

În seră, umiditatea poate ajunge până la 90%, iar în grădină e nevoie de protecție iarna.

Aceste delicate plante epifite preferă lumină indirectă strălucitoare și umiditate moderată în interior. Udarea săptămânală și fertilizarea bilunară cu soluții speciale pentru orhidee sunt esențiale.

În seră, udarea poate fi mai frecventă, iar în exterior doar în zone foarte protejate de soare și ploi. Substratul potrivit include scoarță de pin, pietriș sau mix special pentru orhidee.

Anthuriumul, cu florile sale roșii sau roz aprins, preferă lumină indirectă intensă și menținerea substratului ușor umed.

Fertilizarea regulată cu soluții pentru plante tropicale și protecția de temperaturi sub 15°C în grădină sunt cheia unei dezvoltări sănătoase.

Cactușii se adaptează bine la soare direct și sol nisipos, cu udări rare, în timp ce palmierii exotici iubesc lumina indirectă strălucitoare și umiditatea moderată.

În seră, ambele specii se dezvoltă optim cu udări regulate și fertilizare frecventă, iar în grădină necesită protecție de intemperii.

Citricele, ideale pentru balcon sau grădină, au nevoie de soare direct minim 6 ore pe zi și substrat fertil, bine drenat.

Udarea moderată și fertilizarea regulată asigură fructe sănătoase, iar iarna este esențială protecția împotriva înghețului.