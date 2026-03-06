Ziua de 8 Martie este marcată la Iași printr-o invitație specială adresată femeilor care vor să descopere frumusețea naturii într-un cadru spectaculos. Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași oferă acces gratuit tuturor doamnelor și domnișoarelor la Grădina Botanică „Anastasie Fătu”, unul dintre cele mai importante spații de cercetare și educație botanică din România.

Vizitatoarele vor putea explora atât grădina botanică, cât și Expoziția de Plante Exotice, ajunsă în acest an la cea de-a 51-a ediție, scriu cei de la ziaruldeiasi.ro. Evenimentul este organizat în serele instituției și poate fi vizitat până pe 15 martie, oferind publicului o incursiune complexă în universul plantelor tropicale și subtropicale cultivate la Iași de mai multe decenii.

Expoziția se desfășoară sub genericul „Valorile biodiversității reflectate în estetica vegetală” și evidențiază relația dintre diversitatea biologică și arta amenajării spațiilor verzi. Organizatorii prezintă colecții impresionante de plante ornamentale și exotice, multe dintre ele cultivate și îngrijite în serele Grădinii Botanice de-a lungul mai multor generații de specialiști.

Vizitatorii pot admira specii decorative precum anthurium, monstera, filodendroni, begonii, orhidee, palmieri sau crotoni. De asemenea, un spațiu special este dedicat plantelor provenite din zone aride, unde sunt expuse exemplare de cactuși și suculente precum Astrophytum, Mammillaria, Opuntia, Aloe sau Euphorbia, specii adaptate la condiții extreme de mediu.

Un punct de atracție important al expoziției îl reprezintă dioramele cu plante carnivore. Vizitatorii pot observa specii spectaculoase precum capcana muștelor, roua cerului sau plantele ulcior, cunoscute pentru mecanismele lor neobișnuite de capturare a insectelor. De asemenea, colecțiile de azalee și camelii, aflate în această perioadă în plină înflorire, sunt considerate elementul central al expoziției.

Ziua de 8 Martie este marcată și în alte orașe din țară prin acces gratuit la muzee și organizarea unor evenimente dedicate femeilor. Una dintre instituțiile care se alătură inițiativei este Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia, care oferă intrare liberă tuturor doamnelor și domnișoarelor în această zi.

Anunțul a fost transmis de reprezentanții instituției prin intermediul unei postări publicate pe o rețea de socializare.

„În 8 martie, de ziua internațională a femeii, doamnele și domnișoarele beneficiază de acces gratuit la Muzeul Național al Unirii Alba Iulia”, se arată într-o postare publicată de Muzeul Național al Unirii Alba Iulia.

Astfel, pe 8 martie 2026, vizitatoarele vor putea descoperi gratuit expozițiile și colecțiile muzeului, într-un gest simbolic de apreciere dedicat femeilor cu prilejul Zilei Internaționale a Femeii.

În București, autoritățile locale și instituțiile culturale au pregătit mai multe inițiative dedicate „lunii femeii”, unele dintre ele fiind disponibile nu doar pe 8 martie, ci pe tot parcursul lunii. Printre acestea se numără și programe de sănătate destinate femeilor din Sectorul 2 al Capitalei.

Un astfel de program oferă analize medicale gratuite pe parcursul lunii martie, inclusiv investigații complexe precum CT sau RMN. Inițiativa este realizată printr-un parteneriat cu o clinică privată și face parte dintr-un program mai amplu de prevenție medicală.

„Ne dorim ca fiecare locuitor al Sectorului 2 să aibă acces mai ușor la servicii medicale și la programe de prevenție”, a transmis primarul. Pe lângă programele medicale, mai multe muzee din București oferă acces gratuit femeilor în ziua de 8 martie. Muzeul Național de Artă al României permite vizitarea fără bilet a expoziției „RomânIA. Reprezentarea identitară a portului popular în artă”, care reunește peste 300 de piese din patrimoniul muzeului și din colecții ale altor instituții culturale sau colecții private.

Expoziția analizează modul în care portul popular românesc a fost reprezentat în artă și compară aceste reprezentări cu costumele tradiționale ale minorităților din România, dar și cu cele din regiuni apropiate precum Ucraina, Moldova sau Bulgaria.

Lista instituțiilor care oferă intrare gratuită de 8 Martie în Capitală include și Muzeul Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa”, Muzeul Hărților și Cărții Vechi și Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti”.

În cazul Muzeului Satului, gratuitatea coincide cu organizarea Târgului de Mărțișor, unde vizitatorii pot participa la activități tematice și pot descoperi standuri cu produse tradiționale.

În același weekend, în București are loc și „SpringFest Kiseleff – Festivalul Tradițiilor și al Femeii”, organizat în perioada 7–8 martie. Evenimentul aduce în fața publicului produse handmade, flori, obiecte tradiționale și cadouri specifice începutului de primăvară.

Ziua de 8 Martie, cunoscută ca Ziua Internațională a Femeii, este celebrată anual în numeroase țări din lume și este dedicată recunoașterii drepturilor femeilor și realizărilor lor sociale, economice și culturale.

Originea acestei zile este legată de mișcările sociale de la începutul secolului XX, când femeile au început să militeze pentru drepturi egale, condiții de muncă mai bune și participare politică.

Prima celebrare oficială a avut loc în anul 1911, în mai multe state europene, iar momentul a devenit treptat un simbol al luptei pentru egalitate de gen. Ulterior, în anul 1975, Organizația Națiunilor Unite a recunoscut oficial 8 Martie drept Ziua Internațională a Femeii.

În România, această dată este asociată atât cu Ziua Femeii, cât și cu Ziua Mamei. Sărbătoarea este marcată prin evenimente culturale, activități dedicate femeilor și gesturi simbolice precum oferirea de flori, cadouri sau organizarea unor manifestări speciale dedicate începutului de primăvară.