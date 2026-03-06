„Aripi, Inimi și un Tango” este o activare artistică ce a transformat pentru câteva minute aeroportul într-un cadru cinematografic, unde eleganța baletului și pasiunea tango-ului au întâlnit vibrația plecărilor și a revederilor. Dansul apare firesc, ca o prelungire a emoțiilor deja prezente, îmbrățișări, promisiuni, zâmbete, lacrimi discrete. Fără scenă. Fără cortină. Doar oameni și artă. A fost o întâlnire neașteptată între rafinament și viața reală, un moment în care mișcarea a devint limbaj, iar muzica punte între suflete. Pentru că, uneori, între două zboruri, se naște un dans. Iar între sosiri și plecări, există un moment în care inima rămâne.

Evenimentul și-a propus să să creeze o atmosferă aparte în cea mai aglomerată poartă aeriană a României, oferind un moment de bucurie și o surpriză călătorilor, personalului aeroportuar și tuturor celor prezenți.

Prin această inițiativă, Opera Națională București își reafirmă dorința de a fi aproape de public nu doar în sala de spectacol, ci și în spații neconvenționale, aducând arta mai aproape de comunitate. Activarea dedicată femeii este un gest simbolic de apreciere și recunoștință pentru eleganța, forța și inspirația pe care femeile le aduc în societate.

Evenimentul face parte din seria de inițiative culturale ale Operei Naționale București menite să promoveze valorile artistice autentice, să încurajeze accesul la cultură și să consolideze legătura dintre instituție și publicul larg.

Opera Națională București invită publicul să descopere și alte evenimente din stagiunea curentă, disponibile pe site-ul oficial (https://operanb.ro/) și pe canalele de social media.

