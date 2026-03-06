În ultimii ani, piața serviciilor de înfrumusețare din România a trecut printr-o transformare vizibilă. Dacă în trecut vizita la salon era percepută drept un lux ocazional, în 2026 aceasta a devenit o rutină integrată în stilul de viață urban. Pentru mulți români, imaginea personală este strâns legată de încrederea profesională și de starea generală de bine.

Prețurile serviciilor reflectă însă schimbările economice. Inflația în sectorul serviciilor, creșterea chiriilor pentru spațiile comerciale și costurile energiei au contribuit la majorarea tarifelor. În același timp, saloanele investesc tot mai mult în formarea personalului și în echipamente moderne, ceea ce influențează direct costul final al serviciilor.

Serviciile de bază – tunsul, coafatul sau manichiura – rămân cele mai frecvente alegeri ale clienților. În general, costul unui tuns pentru femei variază între 65 și 100 de lei, în timp ce coafatul simplu poate ajunge la 110 lei, în funcție de lungimea părului. Pentru evenimente speciale, prețurile cresc semnificativ, iar coafatul de ocazie poate depăși 250 de lei.

În zona manichiurii și pedichiurii, diferențele de preț sunt determinate în principal de tehnica utilizată. O manichiură clasică poate costa între 50 și 80 de lei, însă varianta semipermanentă ajunge frecvent la 110–175 de lei, iar construcția cu gel poate depăși 250 de lei.

Tratamentele cosmetice și cele faciale se situează într-o categorie superioară de prețuri. Un tratament facial de bază pornește de la aproximativ 250 de lei și poate ajunge la 400 de lei, în timp ce procedurile avansate – precum cele anti-aging sau de oxigenare – pot depăși 600 de lei pe ședință.

Costul serviciilor de beauty variază considerabil în funcție de oraș. Capitala și centrele economice mari concentrează cele mai ridicate tarife, în principal din cauza chiriilor și a cererii ridicate pentru servicii premium.

Bucureștiul și Cluj-Napoca se află în topul celor mai scumpe piețe din țară. Aici, prețurile sunt influențate atât de poziționarea saloanelor, cât și de nivelul tehnologic al serviciilor oferite. În schimb, orașe precum Iași, Timișoara, Brașov sau Oradea mențin tarife ușor mai accesibile, deși diferențele se reduc constant.

Aceste diferențe reflectă dinamica economică locală. În marile orașe universitare și în capitală, nivelul veniturilor și ritmul de viață mai alert determină o cerere mai mare pentru servicii rapide și tehnologii moderne. În schimb, în orașele mai mici sau turistice, prețurile sunt mai temperate, dar calitatea serviciilor rămâne competitivă.

Unul dintre factorii care influențează puternic prețurile este tehnologia. Saloanele investesc din ce în ce mai mult în aparatură performantă, de la sisteme laser pentru epilare definitivă până la echipamente de radiofrecvență sau diagnoză facială computerizată.

Aceste tehnologii presupun investiții semnificative, uneori de zeci de mii de euro, însă aduc beneficii pe termen lung. Procedurile devin mai eficiente, iar rezultatele apar mai rapid, ceea ce reduce numărul total de ședințe necesare. Astfel, deși costul unei ședințe poate părea ridicat, costul total al tratamentului poate deveni mai avantajos pentru client.

Pe lângă tehnologie, modelul de business al saloanelor evoluează constant. Conceptul de „one-stop-shop” – unde clientul poate realiza mai multe servicii în aceeași vizită – câștigă teren. Manichiura, tratamentul facial și coafatul pot fi programate simultan, economisind timp pentru clienții cu program aglomerat.

În paralel, tot mai multe saloane introduc sisteme de programare digitală și aplicații de fidelizare. Acestea permit gestionarea mai eficientă a fluxului de clienți și contribuie la stabilizarea prețurilor.

În fața creșterii tarifelor, consumatorii au început să adopte strategii mai inteligente de consum. Abonamentele pentru servicii recurente – precum epilarea, tratamentele faciale sau întreținerea unghiilor – devin tot mai populare.

Aceste pachete oferă, de regulă, reduceri de 20-30% față de prețul standard și transformă vizita la salon într-o cheltuială predictibilă. Pentru saloane, avantajul este stabilitatea fluxului de clienți și a veniturilor lunare.

Totodată, programele de fidelitate și pachetele promoționale contribuie la menținerea unei relații pe termen lung cu clienții. Într-o piață extrem de competitivă, retenția devine esențială: costul atragerii unui client nou este de câteva ori mai mare decât cel al menținerii unui client fidel.

În final, frumusețea în 2026 nu mai este doar o chestiune de estetică, ci o investiție personală atent planificată. Pentru o persoană din clasa de mijloc dintr-un oraș mare, o rutină completă de întreținere – păr, unghii și cosmetică – poate ajunge la 600–1.200 de lei pe lună.

Deși suma poate părea semnificativă, ea reflectă o schimbare de mentalitate: îngrijirea personală nu mai este privită ca un lux, ci ca parte integrantă a stilului de viață modern și a imaginii profesionale. Într-o economie a aparențelor și a interacțiunilor sociale rapide, investiția în propria imagine devine, pentru mulți români, una dintre cele mai importante.