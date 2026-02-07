Pe 14 februarie 2026, românii sunt invitați să sărbătorească dragostea în stil mare, atât în București, cât și în marile orașe ale țării. Teatrele, sălile de concert și cluburile pregătesc programe speciale. Experiențele tematice promit să transforme Ziua Îndrăgostiților într-o adevărată sărbătoare a iubirii.

Ziua Îndrăgostiților 2026 promite să fie o sărbătoare plină de emoție și experiențe unice, potrivite pentru cupluri, familii și chiar pentru cei singuri care vor să se bucure de cultură și distracție. De la musicaluri celebre, opere și concerte live, până la petreceri tematice, fiecare oraș are ceva special pregătit pentru această zi dedicată iubirii.

Capitala oferă o gamă variată de spectacole teatrale și musicaluri. La Teatrul Roșu (Strada Baratiei nr. 31) iubitorii de comedie și dramă pot vedea „Soț de vânzare” la ora 14:00, urmat de „Infidelii” la 16:00 și „Despărțiți din dragoste” la 19:30.

Pentru cei pasionați de musicaluri, Sala Teatrului Național de Operetă și Musical „Ion Dacian” găzduiește „My Fair Lady” la ora 18:00, iar la Sala Palatului iubitorii de muzică pop și romantism se pot bucura de concertul lui Valentin Sânfira – „Când două inimi se unesc” de la ora 19:00.

Opera și opereta aduc la rândul lor momente speciale: „Voievodul Țiganilor” (J. Strauss-fiul) începe la 18:30 la Opera Națională București, iar „Elixirul dragostei” (L. Donizetti) completează oferta lirică a serii.

Cei care preferă muzica modernă au de unde alege: Akcent și Pepe & Band cântă la ora 23:30, la Hard Rock Cafe și Berăria H, respectiv, în timp ce biletele pentru categoria A pornesc de la 129 lei.

În inima Transilvaniei, Cluj-Napoca îi așteaptă pe romantici cu o serie de evenimente culturale și petreceri tematice. La Cinema „Florin Piersic”, iubitorii de muzică se pot bucura de „Dragoste în 2 acte (și un bis)” la ora 19:00, o odisee a iubirii spusă prin muzica lumii.

Rock-ul are propriul său spectacol: REBORN – Super Rock Live Show! aduce patru trupe legendare pe scena de la Camping Colina la ora 19:00. Pentru o experiență de neuitat, MINA Cluj organizează Valentine’s Immersive Dinner & Symphonic Concert la ora 20:00, combinând o cină festivă cu un concert simfonic într-un spațiu imersiv.

Cei pasionați de folk sau jazz pot alege Gala Poveste Folk (Ediția a II-a) și Edina & The Cool Cats – Jazz & Swing Concert, în timp ce cluburile oferă Valentine’s Day Party la Euphoria Music Hall sau Farsangi Karnevál în grădina urbană The Wild Garden.

Timișoara se transformă într-un adevărat paradis al iubirii. La Filarmonica Banatul, Analia Selis aduce tangoul argentinian la ora 18:00, iar Opera Națională Română Timișoara oferă spectacolul „Iubirea prinde voce” cu pagini celebre de Bizet, Mozart, Verdi și Puccini, tot de la ora 18:00.

Pentru fanii rock-ului, Bijelo Dugme & Goran Bregović revin pe scena de la Sala Constantin Jude (Olimpia) la ora 20:00. Experiențele mai intime sunt reprezentate de Candlelight: Piese clasice de dragoste, desfășurat în Domul Romano-Catolic din Piața Unirii, sau de Jazz in the Tram – Valentine’s Edition, un concept inedit de jazz mobil.

În Iași, Cinema Victoria – Sala Unirii găzduiește „3 Tenori Ieșeni” la ora 19:00, iar trupa Anton și Mezzanine cântă la Rocknrolla Iași de la ora 20:00. Opera Națională Română din Iași pune în scenă „Elixirul dragostei”, iar atmosfera ambientală este completată de Candlelight Valentine’s Day în locații speciale.

Cei care doresc să combine arta cu activitățile creative pot participa la Workshop-ul de modelaj „Modelează dragostea” de la Atelier Poteca, începând cu ora 18:00. Copiii și familiile au parte de aventuri la spectacolul „Aventuri cu… Dl. Goe” la Atenul Național.

Pe malul Mării Negre, iubirea se sărbătorește la Teatrul Național de Operă și Balet „Oleg Danovski” cu spectacolul tematic LOVE IS IN THE AIR (ora 18:30). Trupa Bosquito urcă pe scenă la 21:00, iar Rareș cântă live la Restaurant Dorna Mamaia de la ora 18:30. Pentru cei cu spirit alternativ, Țapinarii – Anti Valentine’s Day oferă un concert neconvențional.

Comedia nu lipsește: Comedy Shop aduce râsul la Sala Mare a Teatrului de Stat, de la ora 19:00. Cluburile locale organizează Sensation Valentines cu IDK și Inizio & The Place Mamaia, pentru o seară de petrecere.

În Craiova, iubitorii de muzică se pot bucura de VUNK – Suflet Digital la Filarmonica Oltenia de la ora 19:30, în timp ce Circul Bellucci îi așteaptă pe promenadă pe parcursul întregii zile.

Pentru cei care planifică nunți, Târgul de Nunți Wedding Fever începe la Sala Polivalentă de la ora 10:00. Cei pasionați de istorie și artă pot vizita expoziția „Regina Maria – 150 de ani de istorie” la Muzeul Olteniei, între orele 09:00 și 17:00.