Februarie aduce în aer parfumul florilor proaspete și dulceața ciocolatei, semnele clasice ale iubirii sărbătorite de Ziua Îndrăgostiților. În 2026, românii care vor să își surprindă jumătatea trebuie să se pregătească pentru o gamă variată de prețuri, în funcție de oraș și de alegerea buchetului sau a bomboanelor preferate.

În București, capitala rămâne un reper pentru iubitorii de flori. Un buchet simplu poate fi achiziționat între 159 și 300 de lei, în timp ce aranjamentele medii urcă până la 439 de lei. Pentru cine vrea să facă o impresie de neuitat, buchetele mari și aranjamentele speciale depășesc 450 de lei.

Cluj‑Napoca se situează puțin mai sus la capitolul prețuri: un buchet simplu începe de la 215 lei și poate ajunge la 350 de lei, iar cele mari depășesc 700 de lei.

Timișorenii pot găsi buchete simple între 165 și 299 de lei, iar cele medii între 299 și 449 de lei. Buchetele mari în orașul de pe Bega încep de la 500 de lei, apropiindu-se de prețurile din București pentru aranjamentele cele mai spectaculoase.

Iași și Constanța se aliniază în zona 170–299 de lei pentru buchetele simple și 230–419 de lei pentru cele medii, cu aranjamente mari care pornesc de la 500 de lei.

Craiova, orașul din sudul țării, oferă variante ceva mai accesibile: buchete simple între 199 și 259 de lei, medii între 259 și 419 lei și aranjamente mari de peste 450 de lei.

Dacă florile rămân simbolul romantic, ciocolata este adesea „cireașa de pe tort” a cadoului. Prețurile pentru bomboanele de calitate variază, dar surprinzător, unele dintre ele rămân accesibile.

Astfel, un sortiment asortat Merci de 250‑400 g costă între 17 și 72 de lei, Ferrero Rocher (100‑200 g) între 23 și 43 de lei, iar Raffaello (80‑150 g) doar 14–15 lei. Milka pralinele de 110 g ajung la 15–19 lei, în timp ce sortimentele Heidi, de 119‑185 g, pot ajunge până la 52 de lei.

Prețurile reflectă, pe de o parte, greutatea și ambalajul, dar și disponibilitatea acestor produse pe platformele de livrare rapidă.

Februarie 2026 dovedește că iubirea poate fi exprimată atât prin eleganță și rafinament, cât și prin gesturi simple, care încălzesc inimi și fac Ziua Îndrăgostiților memorabilă în marile orașe ale României.

În final, fie că optați pentru un buchet sofisticat sau pentru ciocolată fină, gestul contează mai mult decât prețul.