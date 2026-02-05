Un exemplu recent a fost semnalat pe strada Ion Câmpineanu, în zona centrală a Capitalei, aproape de Universitate. Un bărbat din județul Galați a fost surprins în plină zi în timp ce lipea afișe în mai multe locuri neautorizate, folosind o bidinea și o găleată.

Acesta făcea promovare pentru spectacole organizate la Sala Palatului. Polițiștii locali din cadrul Serviciului Intervenții au intervenit rapid și l-au sancționat cu o amendă în valoare de 3.000 de lei. Totodată, bărbatul a fost obligat să îndepărteze afișele lipite ilegal.

În momentul în care a fost prins, asupra acestuia au fost găsite încă 80 de afișe, care au fost confiscate de autorități. Acțiunea face parte dintr-o serie de controale desfășurate de Poliția Locală București pentru combaterea acestui tip de fapte.

„Cu bidineaua și găleata din dotare, le lipea pe unde apuca! L-au prins colegii noștri de la Intervenții. 3.000 de lei, nu au stat la discuții! Și l-au pus să le dea jos de pe unde apucase să le lipească. La el mai avea încă 80 de bucăți. Toate au fost confiscate! Ziua în amiaza mare, pe str. Ion Câmpineanu, aproape de Universitate. Așa a înțeles un bărbat din județul Galați să facă promovare la spectacole organizate la Sala Palatului”, a transmis Poliția Locală București într-o postare realizată pe Facebook.

Reprezentanții instituției au precizat că astfel de situații sunt monitorizate inclusiv prin intermediul camerelor de supraveghere, iar echipajele sunt trimise rapid în teren pentru a aplica sancțiuni. În acest context, polițiștii locali au menționat că marți au mai fost aplicate două amenzi pentru fapte similare.

Un alt caz a fost înregistrat pe bulevardul Magheru, la intersecția cu C.A. Rosetti, unde doi bărbați au fost surprinși în timp ce lipeau afișe pe un transformator. Și în aceste situații au fost luate măsuri contravenționale.

Poliția Locală a Capitalei atrage atenția că orice persoană prinsă lipind afișe în locuri neautorizate riscă amenzi cuprinse între 3.000 și 6.000 de lei și va fi obligată să îndepărteze materialele respective. De la începutul anului și până în prezent, doar prin intermediul Serviciului Intervenții, valoarea totală a sancțiunilor aplicate pentru astfel de fapte a ajuns la 18.000 de lei.