Un exemplu recent a fost semnalat pe strada Ion Câmpineanu, în zona centrală a Capitalei, aproape de Universitate. Un bărbat din județul Galați a fost surprins în plină zi în timp ce lipea afișe în mai multe locuri neautorizate, folosind o bidinea și o găleată.
Poliția Locală aplică amenzi semnificative
Acesta făcea promovare pentru spectacole organizate la Sala Palatului. Polițiștii locali din cadrul Serviciului Intervenții au intervenit rapid și l-au sancționat cu o amendă în valoare de 3.000 de lei. Totodată, bărbatul a fost obligat să îndepărteze afișele lipite ilegal.
În momentul în care a fost prins, asupra acestuia au fost găsite încă 80 de afișe, care au fost confiscate de autorități. Acțiunea face parte dintr-o serie de controale desfășurate de Poliția Locală București pentru combaterea acestui tip de fapte.
„Cu bidineaua și găleata din dotare, le lipea pe unde apuca! L-au prins colegii noștri de la Intervenții. 3.000 de lei, nu au stat la discuții! Și l-au pus să le dea jos de pe unde apucase să le lipească. La el mai avea încă 80 de bucăți. Toate au fost confiscate!
Ziua în amiaza mare, pe str. Ion Câmpineanu, aproape de Universitate. Așa a înțeles un bărbat din județul Galați să facă promovare la spectacole organizate la Sala Palatului”, a transmis Poliția Locală București într-o postare realizată pe Facebook.
Astfel de situații sunt monitorizate inclusiv prin intermediul camerelor de supraveghere
Reprezentanții instituției au precizat că astfel de situații sunt monitorizate inclusiv prin intermediul camerelor de supraveghere, iar echipajele sunt trimise rapid în teren pentru a aplica sancțiuni. În acest context, polițiștii locali au menționat că marți au mai fost aplicate două amenzi pentru fapte similare.
Un alt caz a fost înregistrat pe bulevardul Magheru, la intersecția cu C.A. Rosetti, unde doi bărbați au fost surprinși în timp ce lipeau afișe pe un transformator. Și în aceste situații au fost luate măsuri contravenționale.
Poliția Locală a Capitalei atrage atenția că orice persoană prinsă lipind afișe în locuri neautorizate riscă amenzi cuprinse între 3.000 și 6.000 de lei și va fi obligată să îndepărteze materialele respective. De la începutul anului și până în prezent, doar prin intermediul Serviciului Intervenții, valoarea totală a sancțiunilor aplicate pentru astfel de fapte a ajuns la 18.000 de lei.
„Nu tolerăm astfel de acte de vandalism! Le vedem inclusiv pe camere și trimitem rapid echipaje care sancționează. Inclusiv ieri am făcut asta, când am surprins doi bărbați care, la fel, lipeau afișe pe un transformator aflat pe Bd. Magheru x C.A.Rosetti.
Atenție! Oricine va fi prins în fapt va fi amendat cu sume între 3.000 și 6.000 de lei! Plus că va munci să le dea jos! De la începutul anului și până acum, doar prin Serviciul Intervenții am dat sancțiuni în valoare de 18.000 de lei”, a transmis Poliția Locală a Capitalei.
