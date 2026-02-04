Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Brașov, împreună cu agenții din Secțiile 1–5 și Biroul Rutier, au organizat duminică, între orele 16:00 și 18:00, o acțiune cu efective sporite. Intervenția a avut ca obiectiv prevenirea și combaterea infracțiunilor contra persoanei și patrimoniului, dar și verificarea situațiilor în care cetățenii tulbură ordinea publică sau practică cerșetoria.

Operațiunea s-a desfășurat în zonele intens circulate ale orașului, în contextul unui număr ridicat de turiști prezenți în Brașov. Prezența polițiștilor a urmărit să transmită un mesaj ferm privind respectarea legii și să descurajeze comportamentele antisociale, scriu cei de la bizbrasov.ro.

În paralel, atenția agenților s-a concentrat asupra traficului rutier. Au fost vizate abaterile comise de conducătorii auto, iar printre acestea, un accent deosebit a fost pus pe situațiile în care șoferii aleg să parca pe locurile destinate persoanelor cu dizabilități, încălcând astfel regulile și drepturile celor care au nevoie reală de aceste spații.

Parcarea pe locurile destinate persoanelor cu dizabilități fără a deține un card-legitimație valid este considerată o lipsă severă de civism și o încălcare directă a legii, sancționată cu amenzi ce pot ajunge până la 10.000 de lei.

Autoritățile, prin intermediul Poliției Locale, au intensificat controalele în zonele comerciale și rezidențiale, aplicând frecvent măsura suplimentară de ridicare a autovehiculului. Această sancțiune drastică are rolul de a asigura accesibilitatea și respectul față de drepturile persoanelor cu mobilitate redusă.

Unul dintre obiectivele clare ale acțiunii a fost identificarea și sancționarea celor care parchează ilegal pe locurile rezervate persoanelor cu dizabilități. Polițiștii au verificat cu atenție parcările din zonele centrale și cele din apropierea punctelor de interes turistic, unde astfel de abateri sunt mai frecvente.

Rezultatele au fost rapide și vizibile. În doar două ore, agenții au aplicat peste 20 de sancțiuni contravenționale, cu o valoare totală de aproape 20.000 de lei.

Dintre acestea, 12 au vizat abateri la circulația pe drumurile publice, 3 au fost pentru încălcarea normelor de conviețuire socială, iar 8 sancțiuni au fost aplicate șoferilor care au parcat pe locurile destinate persoanelor cu dizabilități, fără a avea dreptul legal.

Valoarea amenzilor pentru această categorie de abateri a fost de 16.000 de lei, ceea ce înseamnă 2.000 de lei pentru fiecare șofer contravenient. Polițiștii au subliniat că astfel de acțiuni vor continua, pentru a descuraja comportamentele abuzive și pentru a proteja drepturile persoanelor cu dizabilități.

În România, parcare ilegală pe locurile rezervate persoanelor cu dizabilități constituie o contravenție gravă, sancționată drastic conform Legii nr. 448/2006 (actualizată în 2026).