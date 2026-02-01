Conflictul administrativ legat de taxa de 200 de lei plătită de șoferii din Constanța continuă, după ce Prefectura a decis să conteste în instanță hotărârea prin care Consiliul Local aprobase compensarea sumelor încasate anterior.

Instituția Prefectului din județul Constanța a anunțat că a sesizat Tribunalul Constanța, secția de contencios administrativ și fiscal, solicitând anularea hotărârii adoptate în decembrie 2025. Aceasta prevedea ca, în anul fiscal 2026, contribuabilii să își recupereze indirect taxa prin compensarea automată cu alte obligații fiscale, fără depunerea unei cereri.

Reprezentanții prefecturii au explicat că, înainte de a ajunge în instanță, au transmis o notificare oficială către administrația locală prin care cereau reanalizarea deciziei. Cum hotărârea nu a fost repusă în discuție, instituția a ales calea acțiunii judiciare împotriva Consiliului Local Constanța.

Proiectul privind compensarea taxei a fost inițiat de consilierii din opoziție și a fost aprobat abia la a doua încercare, după ce prima dezbatere nu a întrunit suficiente voturi favorabile. Primarul municipiului, Vergil Chițac, nu a participat la ședințele în care proiectul a fost supus votului.

Adoptarea hotărârii s-a făcut cu sprijinul consilierilor USR, AUR, Forța Dreptei, PMP, al consilierului independent Felicia Ovanesian, al social-democratei Cristina Roman și al liberalului Ionuț Rusu. Grupul PNL, prin liderul de consilieri Adriana Arghirescu, anunțase anterior că va vota împotriva proiectului.

Hotărârea prevedea ca recuperarea sumelor să fie realizată automat, prin compensarea taxelor datorate pentru anul 2026, termenul-limită stabilit fiind sfârșitul lunii martie.

Compensarea viza o taxă introdusă în 2024 pentru utilizarea domeniului public sau privat al municipiului, sumă pe care proprietarii de autovehicule înregistrate fiscal în Constanța trebuiau să o plătească anual. Existau totuși categorii exceptate, precum cei care aveau deja abonamente de parcare sau utilizau zone din afara centrului și stațiunii Mamaia.

În primăvara anului 2025, Tribunalul Constanța a decis anularea taxei, iar ulterior Curtea de Apel Constanța a confirmat definitiv această soluție, respingând recursul formulat de administrația locală.